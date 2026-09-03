/जयपुर के नाडिया कॉलोनी में एक साथ दिखे 2 लेपर्ड, CCTV में हुए कैद

Jaipur News: जयपुर के आमेर के हांडीपुरा क्षेत्र में बुधवार देर रात आबादी के बीच दो लेपर्ड के मूवमेंट से दहशत फैल गई. नाडिया कॉलोनी में पानी की टंकी के पास अलग-अलग समय पर दोनों लेपर्ड नजर आए. पूरा मूवमेंट CCTV कैमरों में कैद हुआ है.

सुबह फुटेज सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया. लोगों ने वन विभाग को सूचना देकर क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने और लेपर्ड को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की है.

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पहले भी दिख चुके हैं लेपर्ड

स्थानीय लोगों के मुताबिक हांडीपुरा और आसपास के इलाकों में लेपर्ड का मूवमेंट पहले भी कई बार सामने आ चुका है. जंगल और पहाड़ी क्षेत्र से सटी आबादी होने के कारण लेपर्ड के आबादी में आने की घटनाएं सामने आती रही हैं. इससे पहले हांडीपुरा में एक दरगाह के गुंबद पर भी लेपर्ड दिखाई दे चुका है. क्षेत्र में लेपर्ड के पालतू और आवारा कुत्तों को शिकार बनाने की बात भी स्थानीय लोगों ने कही है.

रात में आवाजाही को लेकर चिंता

दो लेपर्ड के एक साथ आबादी में दिखाई देने से लोगों की चिंता बढ़ गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि रात में आवाजाही के दौरान खतरा बना रहता है. नगर निगम पार्षदों के चुनाव के चलते क्षेत्र में देर रात तक लोगों की आवाजाही भी रहती है. ऐसे में लोगों ने वन विभाग से तत्काल निगरानी बढ़ाने और जरूरी सुरक्षा इंतजाम करने की मांग की है.

नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में टाइगर ने महिला पर किया हमला

बता दें कि बीते दिन यानी 2 सितंबर को जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में एक एक दर्दनाक हादसा सामने आया था. यहां बाघ शिवाजी के एन्क्लोजर में घास काटने गई महिला मजदूर सुगना देवी पर टाइगर ने हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी. सात महिलाएं सुबह घास काटने के लिए पार्क पहुंची थीं. उस वक्त बाघ शिवाजी एन्क्लोजर के अंदर बने पिंजरे में बंद था.

हादसे में महिला की हुई मौत

इसी दौरान अचानक पिंजरे का गेट खुल गया और बाघ बाहर निकल आया. बाघ को बाहर आते देख वहां मौजूद महिलाओं में अफरा-तफरी मच गई. पांच महिलाएं जान बचाकर बाहर की ओर भागीं, जबकि एक महिला पेड़ के पीछे छिप गई. सुगना देवी ने बाघ से बचने के लिए एन्क्लोजर की जाली पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन बाघ ने उन्हें नीचे खींच लिया और हमला कर दिया. इस हादसे में उनकी मौत हो गई.