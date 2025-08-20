Zee Rajasthan
Jaipur News: मुहाना थाना पुलिस ने मोटर साइकिल चोरों पर कसा शिकंजा, 15 गाड़ियां बरामद

Jaipur News: राजस्थान में जयपुर की मुहाना थाना पुलिस ने शातिर वाहन चोर परसुराम मीना को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की 11 मोटर साइकिलें बरामद की है. मुहाना थानाधिकारी गुर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि शहर में बढ़ती वाहन चोरी की वारदातों के खुलासे में जुटी पुलिस टीमों ने कई जगह से सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Vinay Pant
Published: Aug 20, 2025, 14:09 IST | Updated: Aug 20, 2025, 14:09 IST

Jaipur News: मुहाना थाना पुलिस ने मोटर साइकिल चोरों पर कसा शिकंजा, 15 गाड़ियां बरामद

Jaipur News: राजधानी जयपुर में बढ़ती वाहन चोरी की वारदातों को लेकर मुहाना थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. मुहाना थाना पुलिस ने शातिर वाहन चोर परसुराम मीना को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की 11 मोटर साइकिलें बरामद की है. मुहाना थानाधिकारी गुर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि शहर में बढ़ती वाहन चोरी की वारदातों के खुलासे में जुटी पुलिस टीमों ने कई जगह से सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले.

पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के जरिए वाहन चोरों के आने और जाने का रूट मैप तैयार किया. संदिग्धों का फोटो अन्य जिला पुलिस को भेजकर जानकारी जुटाई गई. इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर मुहाना स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए वाहन चोर सुनील और मनोज को गिरफ्तार किया. इन दोनों वाहन चोरों से पुलिस ने 15 मोटर साइकिलें बरामद की. आरोपियों से हुई पूछताछ के दौरान पुलिस के हाथ शातिर वाहन चोर परसुराम मीना का एक महत्वपूर्ण इनपुट लगा. इनपुट को डेवलप करने के बाद पुलिस आरोपी तक पहुंची और आरोपी परसुराम मीना को गिरफ्तार कर लिया.

शातिर वाहन चोर परसुराम मीना गैंग का सरगना

पुलिस की गिरफ्त में आया शातिर वाहन चोर परसुराम मीना गैंग का सरगना है. आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने 11 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने एक साल में करीब 50 मोटर साइकिलें चुराना कबूल किया है. परसुराम मीना अपनी गैंग के साथ गांव से सांगानेर, मुहाना और मानसरोवर इलाके में घूमकर रेकी करता. मौका पाकर बाइक चुराता और चोरी की बाइक अपने गांव या जयपुर में छिपा देता. कुछ दिनों बाद टोंक, बूंदी या अन्य ग्रामीण इलाकों में ग्राहक तलाश कर उनसे उनकी किसी परिचित की बाइक की आरसी मंगवाता.

मिटा देता था बाइक के इंजन और चेचिस नंबर

आरोपी द्वारा जिस मॉडल की बाइक चुराई जाती उसी मॉडल की बाइक की आरसी ग्राहक से मंगवाई जाती. फिर चुराई गई बाइक के इंजन और चेचिस नंबर मिटा उसमें मंगाई गई आरसी के इंजन नंबर व चेचिस नंबर गोद दिए जाते. इसके बाद चोरी की बाइक को सस्ते दामों में ग्राहक को बेच दिया जाता. 1 लाख तक की कीमत की बाइक महज 15 से 20 हजार रुपये में ग्राहक को बेच दी जाती. आरोपी अपने गिरोह के साथ मिलकर बीएस–6 मॉडल की नई बाइक ही चुराता और वही मॉडल की बाइक चुराई जाती जो गांव में ज्यादा लोकप्रिय है.


फिलहाल पुलिस गैंग के सरगना परसुराम से पूछताछ कर गैंग में शामिल अन्य साथियों की तलाश में जुटी है. वहीं आरोपी से पूछताछ कर चोरी की अन्य बाइकों को भी तलाशने का प्रयास किया जा रहा है. माना जा रहा है कि पूछताछ में कई वारदातों का खुलासा हो सकता है.

