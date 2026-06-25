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जयपुर में 26 जून को निकलेगा 300 ताजियों का जुलूस, 150 साल पुराना सोना-चांदी का ताजिया बनेगा आकर्षण का केंद्र

जयपुर में मोहर्रम के अवसर पर यौमे-ए-आशुरा के दिन हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में ताजियों का भव्य जुलूस निकाला जाएगा. शहर के विभिन्न मोहल्लों से करीब 250 से 300 छोटे-बड़े ताजिए निकलेंगे, जिन्हें आज 'कत्ल की रात' पर बाहर लाया जाएगा और अगले दिन जुलूस के साथ कर्बला में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा.
 

Edited bySneha AggarwalReported byDamodar prasad raigar
Published: Jun 25, 2026, 04:03 PM|Updated: Jun 25, 2026, 04:06 PM
जयपुर में 26 जून को निकलेगा 300 ताजियों का जुलूस, 150 साल पुराना सोना-चांदी का ताजिया बनेगा आकर्षण का केंद्र
Image Credit: Jaipur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: राजधानी जयपुर में मोहर्रम का चांद दिखने के बाद से ही मुस्लिम समाज के मोहल्लों में मोहर्रम की तैयारियां शुरू जाती है. कल पिंकसिटी शहर में यौमे-ए-आशुरा पर पैगंबर मुहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में ताजियों का जुलूस निकला जाएगा.

जयपुर शहर के अलग-अलग गली-मोहल्लों से करीब 250—300 बड़े-छोटे ताजिए निकाले जाएंगे. आज की रात कत्ल की रात ताजियों को बाहर लाया जाएगा. इसके बाद दूसरे दिन जुलूस के साथ कर्बला में सुपुर्द-ए-खाक होंगे.

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ताजिया ताजमहल की तरह तैयार

जयपुर समेत प्रदेश भर में ताजियों का जुलूस कल शहरों में निकाला जाएंगा. इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से ताजियों के जुलूस के आवागमन के मार्ग सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी. जयपुर शहर में सबसे बड़े ताजिए मोहल्ला पन्नीगरान, हांडीपुरा, यजदानी शास्त्रीनगर, बगरू वालों का रास्तों के होते हैं. इस बार अलग-अलग डिजाइन में ताजिए तैयार किए गए. इन ताजियों को तैयार कराने में मुस्लिम समाज के लोगों के अलावा हिंदू समाज के लोग भी सहयोग देते हैं. ताजियों को बनाने में करीब 5 दर्जन लोग पूरे साल काम करते हैं. पहले ढांचा तैयार किया गया और फिर चांद दिखने के साथ बारीक कारीगरी शुरू कर ताजिया बनाया.

ताजियों की हाइट अलग-अलग देखी जाती है, जिसमें बडे ताजियें 15 फीट चौड़ा और 25 फीट लंबा ताजिया ताजमहल की तरह तैयार किया गए. ताजियों में आखिरी दस दिन अभ्रक और कांच का काम होता है. ताजियों को बनाने में करीब 3 से 4 लाख रुपये खर्च आता है, जिसमें मुस्लिम ही नहीं हिंदु भी सहयोग देते हैं,जयपुर में हिंदू-मुस्लिम सौहार्ध्द की मिसाल है.

1. आज कत्ल की रात, कल ताजियों का जुलूस शहर में निकाला जाएंगा.
2. शहर के अलग-अलग गली-मोहल्लों से बड़े-छोटे करीब 250—300 ताजियें निकाले जाएंगे
3. बड़े ताजियों की हाइट करीब 15 फीट चौडा और 25 फीट लंबा ताजिये तैयार किए गए
4. 50-60 कारीगरों द्वारा बारीकी कारीगरी से पूरे साल काम कर तैयार करते
5. पूर्व जयपुर राजपरिवार द्वारा सोना-चांदी से बने ताजियां गंगा जमना तहजीब की मिसाल
6. जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी

सोना-चांदी का ताजियां

जयपुर के पूर्व राजपरिवार की ओर से जयपुर स्थापना काल से ही ताजियां निकाला जा रहा है. पूर्व राजपरिवार का ताजिया सोना-चांदी से बनाकर तैयार किया हुआ है. लोगों के दर्शन के लिए ताजिया त्रिपोलिया गेट के पास रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है. सोना-चांदी के ताजियें की देखरेख कर रहे मो सत्तार खान ने बताया कि 150 साल पहले पूर्व महाराजा रामसिंह द्वारा सोना-चांदी का ताजियां बनाया गया है, जो कि आज भी मोहर्रम पर सबसे आकर्षक लोगों के लिए बना रहता है.

सत्तार खान ने बताया कि नाम नहीं बताते हुए दरबार की मन्नत पूरी होने के बाद से जयपुर राजपरिवार से ताजियां निकाला जा रहा है. शहर में मातमी धुनों व ढोल-ताशों के साथ अखाड़े के करतब भी दिखाते ताजिए निकाले जाएंगे.

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यह भी पढ़ें:ताजिया जुलूस को लेकर जयपुर में कड़ी सुरक्षा, शहर में 3000 पुलिस जवान तैनात

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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