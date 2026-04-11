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हवा महल से जौहरी बाजार तक गंदगी, आधी रात में आयुक्त ने खुद कचरा उठा डस्टबिन में डाला

Rajasthan News:  राजस्थान की राजधानी में नगर निगम आयुक्त डॉ. ओम कसेरा रात के वक्त औचक निरीक्षण के निकले, जहां उनको जगह-जगह गंदगी और भरे हुए डस्टबिन मिले.

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByDeepak Goyal
Published:Apr 11, 2026, 04:43 PM IST | Updated:Apr 11, 2026, 04:43 PM IST

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हवा महल से जौहरी बाजार तक गंदगी, आधी रात में आयुक्त ने खुद कचरा उठा डस्टबिन में डाला

Rajasthan News: नगर निगम की रात्रि कालीन सफाई व्यवस्था पर उस वक्त गंभीर सवाल खड़े हो गए, जब नगर निगम आयुक्त डॉ. ओम कसेरा को खुद सड़कों से कचरा उठाना पड़ा. देर रात 11:30 बजे शुरू हुआ यह औचक निरीक्षण करीब 1:30 बजे तक चला लेकिन इस दौरान जो तस्वीर सामने आई, उसने सफाई व्यवस्था की हकीकत उजागर कर दी.

परकोटे के प्रमुख इलाकों हवा महल, बड़ी चौपड़, जौहरी बाजार, नेहरू बाजार, सुभाष चौक और जोरावर सिंह गेट तक जगह-जगह गंदगी और भरे हुए डस्टबिन मिले. हालात ऐसे थे कि आयुक्त को खुद सड़क पर पड़ा कचरा उठाकर डस्टबिन में डालना पड़ा. यह नजारा न केवल अधिकारियों के लिए बल्कि पूरे सिस्टम के लिए एक बड़ा सवाल बन गया.

हवा महल पर सबसे खराब हालात
जिस हवामहल के सामने लोग सेल्फी और फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं. वहां भी सफाई नहीं मिली. इस पर आयुक्त ने ठेकेदार पर पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए. वहीं, जल महल की पाल पर शौचालयों की स्थिति भी खराब मिली, जिस पर तत्काल सुधार के आदेश दिए गए.

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डस्टबिन भरे, लाइटें बंद, जिम्मेदार कौन?
निरीक्षण के दौरान कई जगह डस्टबिन कचरे से भरे मिले, तो कहीं टूटे हुए पाए गए. न्यू गेट पर स्ट्रीट लाइट बंद मिलीं. आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए तुरंत सुधार के निर्देश दिए. सवाल यह है कि जब रात में सफाई का दावा किया जाता है, तो फिर ये लापरवाही क्यों?

दुकानदारों पर कार्रवाई, लेकिन सिस्टम ढीला
गंदगी फैलाने वाले दुकानदारों पर सख्ती दिखाते हुए करीब चार दुकानों के चालान के निर्देश दिए गए लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या केवल चालान से व्यवस्था सुधरेगी, जब निगरानी ही कमजोर हो?

जनता से फीडबैक, सिस्टम पर दबाव
आयुक्त ने आमजन और ठेला चालकों से भी सफाई व्यवस्था पर फीडबैक लिया. लोगों ने कई जगहों पर नियमित सफाई नहीं होने की शिकायत की, जिससे साफ है कि जमीनी स्तर पर दावों और हकीकत में अंतर है?

सिस्टम को सुधारना जरूरी
आयुक्त का खुद कचरा उठाना एक मजबूत संदेश जरूर है, लेकिन यह भी संकेत है कि सिस्टम अपने स्तर पर काम नहीं कर रहा. अगर हालात ऐसे ही रहे, तो केवल औचक निरीक्षण से बदलाव मुश्किल होगा. रात के इस 'मैराथन निरीक्षण' ने साफ कर दिया कि कागजों में चल रही सफाई और जमीन पर दिख रही गंदगी में बड़ा अंतर है. अब देखने वाली बात होगी कि क्या यह कार्रवाई स्थायी सुधार में बदलती है या फिर यह भी एक औचक निरीक्षण बनकर रह जाएगा.

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