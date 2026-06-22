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नीट री एग्जाम के दौरान नकल प्रयास का मामला, कोर्ट में पेशी के दौरान मुंह छिपाती नजर आई छात्रा

Jaipur News: जयपुर में आयोजित नीट री-एग्जाम के दौरान नकल करने की कोशिश के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छात्रा हिमांशी को गिरफ्तार किया. कोर्ट परिसर में पेशी के दौरान हिमांशी मुंह छिपाती नजर आई.
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshutosh Sharma
Published: Jun 22, 2026, 02:02 PM|Updated: Jun 22, 2026, 02:02 PM
नीट री एग्जाम के दौरान नकल प्रयास का मामला, कोर्ट में पेशी के दौरान मुंह छिपाती नजर आई छात्रा
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर में आयोजित नीट री-एग्जाम के दौरान नकल करने की कोशिश का मामला सामने आया. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छात्रा हिमांशी को गिरफ्तार कर लिया है. बिंदायका क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल स्थित परीक्षा केंद्र पर छात्रा के पास मोबाइल फोन मिला था.

आरोप है कि वह कपड़ों में छिपाकर मोबाइल लेकर परीक्षा केंद्र पहुंची थी और परीक्षा के दौरान उसका उपयोग करने की कोशिश कर रही थी. मामले में बिंदायका थाना पुलिस ने छात्रा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया.

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पुलिस ने इस मामले में छात्रा का रिमांड नहीं मांगा. कोर्ट परिसर में पेशी के दौरान हिमांशी मीडिया और लोगों से बचते हुए मुंह छिपाती नजर आई. वहीं, मामले को लेकर थोड़ी देर में डीसीपी वेस्ट प्रेस वार्ता कर विस्तृत जानकारी देंगे.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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