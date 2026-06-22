/नीट री एग्जाम के दौरान नकल प्रयास का मामला, कोर्ट में पेशी के दौरान मुंह छिपाती नजर आई छात्रा

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Jaipur News: राजस्थान के जयपुर में आयोजित नीट री-एग्जाम के दौरान नकल करने की कोशिश का मामला सामने आया. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छात्रा हिमांशी को गिरफ्तार कर लिया है. बिंदायका क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल स्थित परीक्षा केंद्र पर छात्रा के पास मोबाइल फोन मिला था.
आरोप है कि वह कपड़ों में छिपाकर मोबाइल लेकर परीक्षा केंद्र पहुंची थी और परीक्षा के दौरान उसका उपयोग करने की कोशिश कर रही थी. मामले में बिंदायका थाना पुलिस ने छात्रा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया.
पुलिस ने इस मामले में छात्रा का रिमांड नहीं मांगा. कोर्ट परिसर में पेशी के दौरान हिमांशी मीडिया और लोगों से बचते हुए मुंह छिपाती नजर आई. वहीं, मामले को लेकर थोड़ी देर में डीसीपी वेस्ट प्रेस वार्ता कर विस्तृत जानकारी देंगे.
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