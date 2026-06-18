/मां को मिल गई छुट्टी, लेकिन नवजात की फाइल गायब! पढ़ें जयपुर के अस्पताल का मामला

Jaipur News: महिला चिकित्सालय, जो राजधानी का सबसे बड़ा गायनिक हॉस्पिटल है, जहां ना केवल जयपुर बल्कि कई जिलों सहित आसपास के प्रदेशों से भी मरिज पहुंचते हैं. वहीं, हॉस्पिटल से लापरवाही की तस्वीर सामने आई है. चौमूं से 13 जून को डिलीवरी के लिए पहुंची महिला को 5 दिन बाद छुट्टी तो मिल गई, लेकिन परिवार अभी भी अस्पताल में रहने को मजबूर है.

परिवार का आरोप है कि मां को डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन बच्चे की फाइल ही गायब बता दी गई. स्टाफ की ओर से कहा गया कि फाइल नहीं मिल रही, शाम की शिफ्ट आने के बाद ही पता चलेगा. अब परिवार हॉस्पिटल में बैठकर इंतजार कर रहा है कि आखिर कब बच्चे की फाइल मिलेगी और कब डिस्चार्ज होकर घर पहुंचेगे?

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17 जून को मिलनी थी छुट्टी

दरअसल महिला को छुट्टी कल ही यानी 17 जून को मिलनी थी लेकिन महाराणा प्रताप जयंति पर सरकारी अवकाश होने की वजह से मां को आज 18 जून को डिस्चार्ज किया गया, लेकिन बच्चे को लेने परिजन वार्ड में पहुंचे तो उनको बोला गया कि फाइल नहीं मिल रही. शाम का स्टाफ आएगा तो वो देखेगा, एक तरफ परिवार में आए नए मेहमान का पऊरा परिवार चौमूं में घर पर इंतजार कर रहा है, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचे परिजन फाइल मिलने का इंतजार कर रहे हैं.

महिला चिकित्सालय से क्यों भेजा गया SMS अस्पताल?

परिजनों का कहना है कि इससे पहले भी 2डी इको जांच की डेट लेने के लिए उन्हें महिला चिकित्सालय से SMS अस्पताल भेजा गया, जहां वह इमरजेंसी, कार्डियक टावर और बांगड़ के बीच भटकते रहे. परिजनों ने बताया कि डिलीवरी के बाद सीने में दर्द की समस्या हुई, जिसके बाद उसे ICU में भर्ती किया गया और परिजनों को 2डी इको की जांच की डेट लेने के लिए SMS भेजा गया. यहां मरीज की ननंद रेखा देवी आई और 4-5 घंटे SMS हॉस्पिटल के चक्कर लगाती रही.

जयपुर सरकारी अस्पताल में इतनी लापरवाही क्यों?

यहां बांगड़ के 26 नं से इमरजेंसी 2 नंबर गेट भेजा गया. वहां से कार्डियक टावर और फिर कार्डियक टावर से फिर बांगड़. ये प्रोसेस 4-5 घंटे तक चलता रहा. अंत में बांगड़ पर ICU में एडमिट मरीज के लिए 5 दिन बाद की डेट दी गई, जिसके बाद डॉक्टर से बातचीत कर अगले दिन की डेट मिली.

ये एक मामला नहीं कई मरीज एसे ही परेशान होते नजर आते है. SMS हॉस्पिटल में ऐसे ही जांचों के लिए इधर से उधर भटकना पड़ता है. अब एक परिवार अपने ही बच्चे फाइल का इंतजार कर रहा है. महिला चिकित्साल्य से कब बच्चे को डिस्चार्ज किया जाएगा ये फाइल मिलने के बाद ही तय हो पाएगा.