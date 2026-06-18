Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /मां को मिल गई छुट्टी, लेकिन नवजात की फाइल गायब! पढ़ें जयपुर के अस्पताल का मामला

मां को मिल गई छुट्टी, लेकिन नवजात की फाइल गायब! पढ़ें जयपुर के अस्पताल का मामला

Jaipur News: जयपुर के महिला चिकित्सालय में लापरवाही का मामला सामने आया है. चौमूं से डिलीवरी के लिए आई महिला को पांच दिन बाद डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन नवजात की फाइल गायब होने के कारण बच्चे को छुट्टी नहीं मिल सकी.
 

Edited bySneha AggarwalReported byPreeti tanwar
Published: Jun 18, 2026, 06:27 PM|Updated: Jun 18, 2026, 06:27 PM
मां को मिल गई छुट्टी, लेकिन नवजात की फाइल गायब! पढ़ें जयपुर के अस्पताल का मामला
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: महिला चिकित्सालय, जो राजधानी का सबसे बड़ा गायनिक हॉस्पिटल है, जहां ना केवल जयपुर बल्कि कई जिलों सहित आसपास के प्रदेशों से भी मरिज पहुंचते हैं. वहीं, हॉस्पिटल से लापरवाही की तस्वीर सामने आई है. चौमूं से 13 जून को डिलीवरी के लिए पहुंची महिला को 5 दिन बाद छुट्टी तो मिल गई, लेकिन परिवार अभी भी अस्पताल में रहने को मजबूर है.

परिवार का आरोप है कि मां को डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन बच्चे की फाइल ही गायब बता दी गई. स्टाफ की ओर से कहा गया कि फाइल नहीं मिल रही, शाम की शिफ्ट आने के बाद ही पता चलेगा. अब परिवार हॉस्पिटल में बैठकर इंतजार कर रहा है कि आखिर कब बच्चे की फाइल मिलेगी और कब डिस्चार्ज होकर घर पहुंचेगे?

Add Zee News as a Preferred Source

17 जून को मिलनी थी छुट्टी

दरअसल महिला को छुट्टी कल ही यानी 17 जून को मिलनी थी लेकिन महाराणा प्रताप जयंति पर सरकारी अवकाश होने की वजह से मां को आज 18 जून को डिस्चार्ज किया गया, लेकिन बच्चे को लेने परिजन वार्ड में पहुंचे तो उनको बोला गया कि फाइल नहीं मिल रही. शाम का स्टाफ आएगा तो वो देखेगा, एक तरफ परिवार में आए नए मेहमान का पऊरा परिवार चौमूं में घर पर इंतजार कर रहा है, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचे परिजन फाइल मिलने का इंतजार कर रहे हैं.

महिला चिकित्सालय से क्यों भेजा गया SMS अस्पताल?

परिजनों का कहना है कि इससे पहले भी 2डी इको जांच की डेट लेने के लिए उन्हें महिला चिकित्सालय से SMS अस्पताल भेजा गया, जहां वह इमरजेंसी, कार्डियक टावर और बांगड़ के बीच भटकते रहे. परिजनों ने बताया कि डिलीवरी के बाद सीने में दर्द की समस्या हुई, जिसके बाद उसे ICU में भर्ती किया गया और परिजनों को 2डी इको की जांच की डेट लेने के लिए SMS भेजा गया. यहां मरीज की ननंद रेखा देवी आई और 4-5 घंटे SMS हॉस्पिटल के चक्कर लगाती रही.

जयपुर सरकारी अस्पताल में इतनी लापरवाही क्यों?

यहां बांगड़ के 26 नं से इमरजेंसी 2 नंबर गेट भेजा गया. वहां से कार्डियक टावर और फिर कार्डियक टावर से फिर बांगड़. ये प्रोसेस 4-5 घंटे तक चलता रहा. अंत में बांगड़ पर ICU में एडमिट मरीज के लिए 5 दिन बाद की डेट दी गई, जिसके बाद डॉक्टर से बातचीत कर अगले दिन की डेट मिली.

ये एक मामला नहीं कई मरीज एसे ही परेशान होते नजर आते है. SMS हॉस्पिटल में ऐसे ही जांचों के लिए इधर से उधर भटकना पड़ता है. अब एक परिवार अपने ही बच्चे फाइल का इंतजार कर रहा है. महिला चिकित्साल्य से कब बच्चे को डिस्चार्ज किया जाएगा ये फाइल मिलने के बाद ही तय हो पाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:कोटा में रिश्ते हुए फिर शर्मसार, दादा ने किया पोती का यौन शोषण

ट्रेंडिंग न्यूज़

बाड़मेर में नर्सिंग स्टाफ की गेट मीटिंग शुरू, मांगों पर अब तक नहीं बनी सहमति

गोल्ड-सिल्वर के ताजा भाव जारी होते ही राजस्थान के सर्राफा बाजार में आया तूफान, जानें सोना-चांदी का लेटेस्ट भाव

करौली में जल संकट पर महापंचायत, पांचना बांध से गंभीर नदी में पानी छोड़ने की उठी मांग

दौसा में गश्त के दौरान पुलिस वाहन हादसे का शिकार, तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर से 3 पुलिसकर्मी घायल

झुंझुनूं में 150 अग्निवीरों का सम्मान, गूंजे भारत माता के जयकारे

सीकर में NEET अभ्यर्थी ने की आत्महत्या, फ्लैट में मिला शव और नोट में लिखा-बहुत दूर जा रहा हूं...

झुंझुनूं के चुड़ैला गांव में कार की फ्रंट सीट पर मिला 24 साल के चंदन मेघवाल का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

कौन है 13 साल की छात्रा किम? जिसने PM मोदी को पत्र लिख दिया ये सुझाव

चूरू के सब इंस्पेक्टर रामफूल मीणा ने बढ़ाई खाकी की शान, सड़क पर तड़प रहे शख्स को CPR देकर बचा ली जान

पांचना बांध : 39 गांवों को पानी क्यों पहले चाहिए और क्यों कमांड एरिया के किसान कर रहे विरोध ?

ट्रांसफर पर फिर लगा ब्रेक? राजस्थान के कर्मचारियों की उम्मीदों को लगा बड़ा झटका

दिल्ली में NEET की पढ़ाई कर रही अलवर की छात्रा ने किया सुसाइड, भाई-बहनों के साथ थी रहती

झुंझुनूं में अन्नपूर्णा रसोई का बड़ा फर्जीवाड़ा, एक ही फोटो से काटे गए कूपन, 3 संस्थाएं ब्लैकलिस्ट

Rajasthan News: दिखावे पर भारी पड़ी सादगी, राज्यसभा सांसद डॉ. सतीश पूनियां की अभिनंदन एक मुस्कान से मुहिम का देशभर में असर

Tonk: पिता की बिगड़ती हालत, गुहार लगाता रहा बेटे और फिर मौत, पढ़ें पूरा मामला

राजस्थान के 15 जिलों में रौद्र रूप दिखाने वाला है मौसम! भयंकर आंधी तूफान के साथ बरसेंगे बादल, IMD ने अभी-अभी जारी किया है अलर्ट

अरे बाप रे! हजारों रुपये धड़ाम से गिरी चांदी, सोने की भी चमक हुई कम, जानें आपके शहर में गोल्ड-सिल्वर के प्राइस

25 लाख के कर्ज ने बना दिया कातिल! पड़ोसी महिला ने बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट, फिर किए शव के टुकड़े

Jaipur: बड़ागांव को मिली SBI बैंक की सौगात, नई शाखा का हुआ शुभारंभ

राजस्थान में सोने-चांदी के रेट ने मचाया तहलका

ताश के पत्तों की तरह ढह गया सोने का रेट, चांदी के भी ढीले हुए तेवर, जानें लेटेस्ट Price

राजस्थान में आज एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, 18 जून से जयपुर-जोधपुर सहित 6 संभागों में 70KM की रफ्तार से चलेगी आंधी

Barmer: 4 जुलाई को राजस्थान आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, पचपदरा रिफाइनरी का करेंगे लोकार्पण!

कहां से आता है पांचना बांध में पानी और क्यों प्यासी ज़मीन पर बरसों से सुलग रही है विवाद की चिंगारी?

सोना-चांदी ने मारी जोरदार छलांग, बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

कार में मिला दलित युवक का शव, जातिसूचक गालियों के आरोप से मामला गरमाया, बीडीके अस्पताल के बाहर धरना शुरू

'निर्मल पंक से पंकज, मल से कॉकरोच'... निम्बाकाचार्य के बयान से गरमाई राजनीति

राजस्थान में 18 जून को इन जिलों में तेज आंधी-तूफान के बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी

सोना-चांदी का धमाका, एक ही दिन में दामों ने लगा दी लंबी छलांग! जानें ताजा भाव

राजस्थान में मौसम बदलेगा करवट, फिर बरसेंगे बादल! जयपुर-सीकर समेत 15 जिलों में बारिश का अलर्ट

झालावाड़ के एक घर में खून से लथपथ मिली पत्नी, पति घर से था फरार

झुंझुनूं के खेतड़ी में बनेगा ट्रॉमा सेंटर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी मंजूरी, 16 नए पद भी स्वीकृत

पांचना बांध पर बवाल! दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक पर उतरे किसान, देखें फोटोज

Dungarpur: शादी से 2 दिन पहले दूल्हे को बदमाशों ने किया लहूलुहान, कटार, चेन और लग्न पत्रिका लेकर हुए फरार

सोना-चांदी के भाव धड़ाम, बाजार में मची हलचल! जानें आज के ताजा रेट

Jaipur: 8 दिन से लापता महिला का कुएं में मिला शव, पैर कटे हुए और चांदी के कड़े गायब

TAGS:
Jaipur news
Rajasthan News

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मां को मिल गई छुट्टी, लेकिन नवजात की फाइल गायब! पढ़ें जयपुर के अस्पताल का मामला
Jaipur news
2
Rajasthan crime
3
Rajasthan Panchayat Chunav
4
Pratapgarh news
5
Rajasthan News