Jaipur News: महंगाई में मिलेगी राहत, स्टेशनरी की चीजों पर नहीं लगेगा GST

Jaipur News: देश भर में GST उत्सव मनाया जा रहा है. सरकार की ओर से महंगाई में राहत देने के लिए लोगों को बड़ा तोहफा दिया गया है. शिक्षा के जुड़ी हुई चीजों में भी सरकार ने GST को हटा दिया है. पहले मैप्स, चार्ट, ग्लोब ,पेंसिल, शार्पनर पर 12 % और रबर पर 5% GST लगा करती थी लेकिन GST पर सरकार की ओर से किए गए बदलवा में इन सभी वस्तुओं पर GST को 0 कर दिया है.

शिक्षा सहित अन्य वस्तुओं पर GST कम करने से दाम कम हुए लेकिन छात्रों तक इसका लाभ अभी नहीं पहुंच रहा है क्योंकि दुकानदार नई GST की दरों पर इन वस्तुओं को नहीं बेच रहे हैं. कुछ दुकानदारों को तो नई दरों की जानकारी तक नहीं है. ऐसे में सरकार के द्वारा जो राहत छात्रों को दी गई है, वह उन तक अभी नहीं पहुंच रही है.

जब हमने उनसे बातचीत की और पूछा की आप पुरानी रेटों पर सामने क्यों बेच रहे हैं, तो उनकी ओर से कहा गया कि अभी जो माल है, वो पुरानी रेटों पर ही आ रहा है और पुराना जो माल है, वहीं पड़ा हुआ है.

इस तरह के जवाब दुकानदारों की ओर से दिए गए लेकिन सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया था कि जो पुराने समान है, उसको भी नई GST की दर के अनुसार बेचना होगा लेकिन अब इन तमाम चीजों का असर लोगों तक नहीं पहुंच रहा है.

जो छात्र राजधानी जयपुर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, उनको रोज काम में आने वाली चीजों में जरूर लाभ मिल रहा है, जिससे उनके महीने के खर्चे में कमी आएगी लेकिन स्टेशनरी की दुकानों पर दुकानदारों को GST की नई दरों की जानकारी तक नहीं है. ये लोग अभी तक पुरानी रेटों पर ही स्टेशनरी का सामान बेच रहे हैं.

दुकानदार कहते हैं कि कुछ दिन पहले ही GST का नया फार्मूला लागू हुआ है. हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, जो नोटबुक पहले ₹50 की आती थी, वह अभी भी ₹50 की ही दुकानदार बेच रहे हैं. ऐसे में अब सरकार को ये देखना होगा कि आम लोगों तक लाभ कैसे पहुंचाया जा सके.

