Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Jaipur News: महंगाई में मिलेगी राहत, स्टेशनरी की चीजों पर नहीं लगेगा GST

Jaipur News: GST के नई दरों में सरकार ने शिक्षा से जुड़ी वस्तुओं जैसे मैप्स, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर और रबर पर GST को पूरी तरह से हटा दिया है, जिससे ये चीजें सस्ती हो जाएंगी. 
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 25, 2025, 01:40 PM IST | Updated: Sep 25, 2025, 01:40 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में है देश का एकमात्र ऐसा मंदिर, जहां होता है माता रानी की पीठ का श्रृंगार!
6 Photos
Baran news

राजस्थान में है देश का एकमात्र ऐसा मंदिर, जहां होता है माता रानी की पीठ का श्रृंगार!

झुंझुनूं की ये राजस्थानी डिश सर्दियों में मचाती है धूम! घर पर ऐसे बनाएं आसान सी रेसिपी
7 Photos
Rajasthan famous Food

झुंझुनूं की ये राजस्थानी डिश सर्दियों में मचाती है धूम! घर पर ऐसे बनाएं आसान सी रेसिपी

PM के बांसवाड़ा दौरे में बच्चे बने मोदी! पीएम की तरह लुक से खींचा सबका ध्यान
7 Photos
pm modi in Banswara

PM के बांसवाड़ा दौरे में बच्चे बने मोदी! पीएम की तरह लुक से खींचा सबका ध्यान

Photos: किलों से आगे भी है राजस्थान ये खूबसूरती! आपकी अक्टूबर-नवम्बर की ट्रिप बना देंगी यादगार...
8 Photos
Rajasthan Places To Visit

Photos: किलों से आगे भी है राजस्थान ये खूबसूरती! आपकी अक्टूबर-नवम्बर की ट्रिप बना देंगी यादगार...

Jaipur News: महंगाई में मिलेगी राहत, स्टेशनरी की चीजों पर नहीं लगेगा GST

Jaipur News: देश भर में GST उत्सव मनाया जा रहा है. सरकार की ओर से महंगाई में राहत देने के लिए लोगों को बड़ा तोहफा दिया गया है. शिक्षा के जुड़ी हुई चीजों में भी सरकार ने GST को हटा दिया है. पहले मैप्स, चार्ट, ग्लोब ,पेंसिल, शार्पनर पर 12 % और रबर पर 5% GST लगा करती थी लेकिन GST पर सरकार की ओर से किए गए बदलवा में इन सभी वस्तुओं पर GST को 0 कर दिया है.

शिक्षा सहित अन्य वस्तुओं पर GST कम करने से दाम कम हुए लेकिन छात्रों तक इसका लाभ अभी नहीं पहुंच रहा है क्योंकि दुकानदार नई GST की दरों पर इन वस्तुओं को नहीं बेच रहे हैं. कुछ दुकानदारों को तो नई दरों की जानकारी तक नहीं है. ऐसे में सरकार के द्वारा जो राहत छात्रों को दी गई है, वह उन तक अभी नहीं पहुंच रही है.

जब हमने उनसे बातचीत की और पूछा की आप पुरानी रेटों पर सामने क्यों बेच रहे हैं, तो उनकी ओर से कहा गया कि अभी जो माल है, वो पुरानी रेटों पर ही आ रहा है और पुराना जो माल है, वहीं पड़ा हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इस तरह के जवाब दुकानदारों की ओर से दिए गए लेकिन सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया था कि जो पुराने समान है, उसको भी नई GST की दर के अनुसार बेचना होगा लेकिन अब इन तमाम चीजों का असर लोगों तक नहीं पहुंच रहा है.

जो छात्र राजधानी जयपुर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, उनको रोज काम में आने वाली चीजों में जरूर लाभ मिल रहा है, जिससे उनके महीने के खर्चे में कमी आएगी लेकिन स्टेशनरी की दुकानों पर दुकानदारों को GST की नई दरों की जानकारी तक नहीं है. ये लोग अभी तक पुरानी रेटों पर ही स्टेशनरी का सामान बेच रहे हैं.

दुकानदार कहते हैं कि कुछ दिन पहले ही GST का नया फार्मूला लागू हुआ है. हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, जो नोटबुक पहले ₹50 की आती थी, वह अभी भी ₹50 की ही दुकानदार बेच रहे हैं. ऐसे में अब सरकार को ये देखना होगा कि आम लोगों तक लाभ कैसे पहुंचाया जा सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news