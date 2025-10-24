Advertising के भगवान कहे जाने वाले पीयूष पांडे नहीं रहे, हर ब्रांड को दी थी इंसान की आत्मा!

Zee Rajasthan
Rajasthan news: भारतीय विज्ञापन जगत के लीजेंड पीयूष पांडे का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया. पद्म श्री से सम्मानित, उन्होंने "कुछ खास है" और पग वाले जैसे आइकॉनिक विज्ञापन दिए. वह क्रिकेटर भी रह चुके थे.

Published: Oct 24, 2025, 11:28 AM IST | Updated: Oct 24, 2025, 12:18 PM IST

Jaipur news: भारतीय विज्ञापन (Advertising) जगत के महानतम कहानीकार, जिन्होंने अपनी रचनात्मकता से देश की भावनाओं को विज्ञापनों में पिरोया, वह चेहरा आज शांत हो गया. 'आइकॉनिक ऐड्स के मास्टरमाइंड' कहे जाने वाले पीयूष पांडे का 70 वर्ष की आयु में शुक्रवार को निधन हो गया. उनकी बहन इला पांडे ने दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि यह खबर अत्यंत पीड़ादायक है और आगे की जानकारी भाई प्रसून पांडे साझा करेंगे.

क्रिकेटर से क्रिएटिव लीजेंड तक का सफर
जयपुर में जन्मे पीयूष पांडे का जीवन शुरू से ही असाधारण रहा. वे राजस्थान की रणजी ट्रॉफी टीम के लिए क्रिकेट खेलते थे और एक समय चाय की क्वालिटी चेक (टी-टेस्टर) का काम भी करते थे. पांडे ने स्वयं माना था कि इन अनुभवों ने उन्हें टीमवर्क और सूक्ष्म अवलोकन का महत्व सिखाया. 1980 के दशक में उन्होंने Ogilvy India जॉइन किया और अपनी दमदार लीडरशिप से इसे एशिया की सबसे क्रिएटिव एजेंसियों में से एक बना दिया. चार दशकों से अधिक के अपने शानदार करियर में, उन्होंने ऐसे विज्ञापन बनाए जो देश के आम लोगों की भावनाओं से सीधे जुड़े. एशियन पेंट्स का "हर खुशी में रंग लाए", कैडबरी का "कुछ खास है", फेविकोल का आइकॉनिक "एग" ऐड और हच (अब वोडाफोन) का पग वाला विज्ञापन आज भी भारतीय दर्शकों की यादों में जीवित हैं.

सम्मान और विरासत
पीयूष पांडे ने भारतीय रचनात्मकता को विश्व मंच पर स्थापित किया. उन्हें पद्म श्री, कई प्रतिष्ठित Cannes Lions और हाल ही में 2024 में LIA Legend Award से सम्मानित किया गया था.

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने X पर भावुक पोस्ट करते हुए उन्हें एक अद्वितीय व्यक्तित्व और गर्मजोशी वाला मित्र बताया. उन्होंने कहा कि पांडे जी की क्रिएटिव प्रतिभा ने कहानी कहने के तरीके को बदला और उनका जाना एक बड़ा खालीपन छोड़ गया है.

पीयूष पांडे का मंत्र था—“सिर्फ मार्केट को नहीं, दिल से बोलो.” उनके सहकर्मी उन्हें एक ऐसे गुरु के रूप में याद करते हैं, जिन्होंने सादगी, इंसानियत और रचनात्मकता का अद्भुत संतुलन बनाए रखा. उनका काम आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा बना रहेगा.

