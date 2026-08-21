/अब एक क्लिक में खुलेगा जमीन का पूरा कच्चा-चिट्ठा! राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, अफसर भी रह जाएंगे हैरान!

Jaipur News: अब सरकार किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए जमीन तलाशेगी तो सिर्फ ये नहीं देखेगी कि जमीन कहां है...ये भी देखेगी कि जमीन है कैसी. राजस्व भूमि का पूरा ब्यौरा अब पीएम गति शक्ति पोर्टल पर मैप होगा. जमीन की लोकेशन के साथ उसकी किस्म और दूसरे जरूरी डिटेल्स भी ऑनलाइन मिलेंगे. यानी सड़क, अस्पताल, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट या कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान बनाने से पहले अफसरों के सामने जमीन से लेकर कनेक्टिविटी तक का पूरा डिजिटल नक्शा होगा.

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने 100 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं को प्राथमिकता से पोर्टल पर मैप करने और प्रदेश में मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को भी डिजिटल मैप पर उतारने के निर्देश दिए हैं.

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एक क्लिक पर जमीन का पता, जमीन की किस्म और आसपास का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर

प्रदेश में बड़ी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की प्लानिंग अब जमीन की पूरी जानकारी के आधार पर की जाएगी. पीएम गति शक्ति राज्य मास्टर प्लान के पोर्टल पर राजस्व भूमि की लोकेशन के साथ उसकी किस्म और अन्य जरूरी विवरण भी मैप किए जाएंगे. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने योजना की समीक्षा के दौरान राजस्व विभाग के अधिकारियों को इसके निर्देश दिए. मुख्य सचिव ने कहा कि पोर्टल पर डेटा जितना विस्तृत और गुणवत्तापूर्ण होगा, परियोजनाओं के लिए उपयुक्त जमीन का चयन उतना ही आसान होगा.

उन्होंने सभी जरूरी डेटा लेयर्स की मैपिंग प्राथमिकता से पूरी करने को कहा. मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति पोर्टल पर प्राथमिकता से मैप किया जाए. इससे किसी परियोजना की प्लानिंग के समय संबंधित क्षेत्र की जमीन, कनेक्टिविटी, उपलब्ध संसाधनों और मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर की एकीकृत जानकारी मिल सकेगी.

बारां जिले का मास्टर प्लान तैयार हो चुका

मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास ने प्रदेश में मौजूद इन्फ्रास्ट्रक्चर गैप्स की पहचान, विश्लेषण और मैपिंग करने के भी निर्देश दिए. इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि किस क्षेत्र में सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा या अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी है.

बैठक में बताया गया कि राजस्थान के पीएम गति शक्ति पोर्टल पर केंद्र सरकार की 29 अनिवार्य लेयर्स, राज्य सरकार की 23 अतिरिक्त लेयर्स और 11 अन्य लेयर्स की मैपिंग की जा चुकी है. यानी अलग-अलग विभागों से जुड़े भू-स्थानिक डेटा को एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जा रहा है. पीएम गति शक्ति डिस्ट्रिक्ट मास्टर प्लान के तहत बारां जिले का मास्टर प्लान तैयार हो चुका है. वहीं धौलपुर, सिरोही, करौली और जैसलमेर में काम जारी है. जिला मास्टर प्लान में स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल, विद्युत और सड़क जैसी सुविधाओं से संबंधित डेटा शामिल किया जा रहा है.

बहरहाल, पीएम गति शक्ति पोर्टल पर जमीन और इंफ्रास्ट्रक्चर का एकीकृत डेटा मिलने से किसी परियोजना के लिए जमीन चुनने से पहले ही उसकी उपयोगिता, आसपास की सुविधाएं और कनेक्टिविटी देखी जा सकेगी. इससे अलग-अलग विभागों की योजनाओं में बेहतर समन्वय होगा और परियोजनाओं की प्लानिंग में समय की बचत होने की उम्मीद है.