Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

पीएम मोदी का टोक्यो दौरा, जापानी महिलाओं ने राजस्थानी अंदाज में कुछ यूं किया स्वागत

Jaipur News: जापान दौरे पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ, जहां राजस्थानी पोशाक में जापानी महिलाओं ने लोकगीत गाए. एक जापानी महिला, ‘राजस्थानी मधु’ ने बताया कि उन्होंने पीएम के कहने पर एक भजन भी गाया.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Aug 29, 2025, 18:27 IST | Updated: Aug 29, 2025, 18:27 IST

Trending Photos

ये है राजस्थान का सबसे खतरनाक हाईवे, जहां लगती हैं भूतों की पंचायत!
7 Photos
Rajasthan News,

ये है राजस्थान का सबसे खतरनाक हाईवे, जहां लगती हैं भूतों की पंचायत!

वीकेंड ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हो? तो राजस्थान की इस जगह से बेहतर कुछ नहीं!
7 Photos
Rajasthan Places To Visit

वीकेंड ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हो? तो राजस्थान की इस जगह से बेहतर कुछ नहीं!

राजस्थान में मूसलाधार बारिश का दौर जारी! इन 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी
7 Photos
weather update

राजस्थान में मूसलाधार बारिश का दौर जारी! इन 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी

अजमेर शरीफ दरगाह पर मन्नत मांगने वाले इस मुगल शासक ने अपनी ही बेटी से किया था निकाह!
7 Photos
Ajmer News

अजमेर शरीफ दरगाह पर मन्नत मांगने वाले इस मुगल शासक ने अपनी ही बेटी से किया था निकाह!

पीएम मोदी का टोक्यो दौरा, जापानी महिलाओं ने राजस्थानी अंदाज में कुछ यूं किया स्वागत

Jaipur News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दो दिवसीय यात्रा पर शुक्रवार को टोक्यो पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया. इस दौरान भारतीय समुदाय के लोगों में भी खासा उत्साह नजर आया. टोक्यो में पीएम मोदी के स्वागत समारोह में भारतीय परंपरा की एक अनूठी झलक तब दिखी, जब राजस्थानी पोशाक पहने जापानी महिलाओं ने लोकगीत गाकर उनका अभिनंदन किया.

‘राजस्थानी मधु’ का अनुभव
प्रधानमंत्री का स्वागत करने वाली एक जापानी महिला, जो खुद को ‘राजस्थानी मधु’ बताती हैं, ने अपने अनुभव साझा किए. उन्होंने बताया, “मैंने उनका स्वागत हिंदी में किया. जब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं गा सकती हूं, तो मैंने ‘हां’ में जवाब दिया और उनके लिए एक भजन गाया.” यह वाकया दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है.

वार्षिक शिखर वार्ता और आगे का दौरा
अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ भारत-जापान साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए व्यापक चर्चा करेंगे. रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने कहा था कि उनकी जापान यात्रा दोनों देशों के बीच सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को और गहरा करने का एक अवसर प्रदान करेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

जापान का दौरा पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री 31 अगस्त से 1 सितंबर तक शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन के तियानजिन जाएंगे. यह उनकी सात साल बाद चीन की पहली यात्रा होगी और 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद उनका पहला चीन दौरा होगा, जो इस यात्रा को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news