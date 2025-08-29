पीएम मोदी का टोक्यो दौरा, जापानी महिलाओं ने राजस्थानी अंदाज में कुछ यूं किया स्वागत

Jaipur News: जापान दौरे पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ, जहां राजस्थानी पोशाक में जापानी महिलाओं ने लोकगीत गाए. एक जापानी महिला, ‘राजस्थानी मधु’ ने बताया कि उन्होंने पीएम के कहने पर एक भजन भी गाया.
Jaipur News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दो दिवसीय यात्रा पर शुक्रवार को टोक्यो पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया. इस दौरान भारतीय समुदाय के लोगों में भी खासा उत्साह नजर आया. टोक्यो में पीएम मोदी के स्वागत समारोह में भारतीय परंपरा की एक अनूठी झलक तब दिखी, जब राजस्थानी पोशाक पहने जापानी महिलाओं ने लोकगीत गाकर उनका अभिनंदन किया.
‘राजस्थानी मधु’ का अनुभव
प्रधानमंत्री का स्वागत करने वाली एक जापानी महिला, जो खुद को ‘राजस्थानी मधु’ बताती हैं, ने अपने अनुभव साझा किए. उन्होंने बताया, “मैंने उनका स्वागत हिंदी में किया. जब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं गा सकती हूं, तो मैंने ‘हां’ में जवाब दिया और उनके लिए एक भजन गाया.” यह वाकया दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है.
वार्षिक शिखर वार्ता और आगे का दौरा
अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ भारत-जापान साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए व्यापक चर्चा करेंगे. रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने कहा था कि उनकी जापान यात्रा दोनों देशों के बीच सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को और गहरा करने का एक अवसर प्रदान करेगी.
जापान का दौरा पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री 31 अगस्त से 1 सितंबर तक शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन के तियानजिन जाएंगे. यह उनकी सात साल बाद चीन की पहली यात्रा होगी और 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद उनका पहला चीन दौरा होगा, जो इस यात्रा को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है.
