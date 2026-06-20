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Jaipur: 1000 CCTV खंगालने के बाद पकड़ में आया कुख्यात सतपाल फौजी, कई राज्यों में सक्रिय है गैंग

Jaipur News: जयपुर वेस्ट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात अंतर्राज्यीय सतपाल फौजी गैंग का पर्दाफाश किया है.  पुलिस ने गैंग के सरगना सतपाल फौजी गैंग और उसके साथी पवन कुमार तंवर को गिरफ्तार कर करीब 40 लाख रुपये नकद और सोने-चांदी के आभूषणों की चोरी का खुलासा किया.

Edited bySneha AggarwalReported byAshutosh Sharma
Published: Jun 20, 2026, 03:17 PM|Updated: Jun 20, 2026, 03:17 PM
Jaipur: 1000 CCTV खंगालने के बाद पकड़ में आया कुख्यात सतपाल फौजी, कई राज्यों में सक्रिय है गैंग
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: जयपुर वेस्ट जिला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय नकबजन गिरोह सतपाल फौजी गैंग का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने देश के कुख्यात नकबजन सतपाल सिंह उर्फ सतपाल फौजी और उसके साथी पवन कुमार तंवर को गिरफ्तार कर करीब 40 लाख रुपये नकद और सोने-चांदी के आभूषणों की चोरी का खुलासा किया है.

डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास बढ़ रही चोरी और नकबजनी की घटनाओं को देखते हुए विशेष टीम का गठन किया गया था. टीम ने करीब 1000 सीसीटीवी फुटेज खंगालने और तकनीकी साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद गैंग तक पहुंच बनाई.

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जांच में सामने आया कि आरोपी सतपाल फौजी पुलिस से बचने के लिए अपना हुलिया पूरी तरह बदलने की तैयारी कर रहा था. इसके लिए उसने एक परिचित को चेहरे का विशेष मुखौटा तैयार करवाने के लिए करीब 2 लाख रुपये दे रखे थे.

भारत के कई राज्यों में सक्रिय है फौजी गैंग
डीसीपी वेस्ट जयपुर, प्रशांत किरण ने बताया कि फौजी गैंग हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, पंजाब, मध्यप्रदेश और दक्षिण भारत के कई राज्यों में सक्रिय है. आरोपी सतपाल फौजी के खिलाफ जयपुर सहित देशभर में छह दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं. उसने पूछताछ में आधा दर्जन से अधिक वारदातें करना स्वीकार किया है.

सतपाल फौजी हरियाणा के गुरुग्राम जिले के आईएमटी मानेसर थाना क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर है. वह पूर्व में हत्या, फायरिंग, मारपीट और नकबजनी के मामलों में जेल जा चुका है. पुलिस के अनुसार, जेल में रहने के दौरान उसने विभिन्न राज्यों के अपराधियों से संपर्क स्थापित कर संगठित गैंग तैयार किया. आरोपी पहले सुनसान फ्लैटों और मकानों की रेकी करता था. वारदात के दौरान वाहन को घटनास्थल से दूर खड़ा करता और हुलिया बदलकर चोरी को अंजाम देता था. गैंग में रिश्तेदारों, दोस्तों और गांव के युवकों को लालच देकर शामिल किया जाता था.

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त बलेनो कार और चोरी का माल बरामद कर लिया है. फिलहाल दोनों आरोपियों से अन्य वारदातों और गैंग के अन्य सदस्यों के संबंध में पूछताछ जारी है. पुलिस का मानना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी से विभिन्न राज्यों में हुई कई चोरी और नकबजनी की घटनाओं का खुलासा होने की संभावना है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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