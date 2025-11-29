Zee Rajasthan
जयपुर पुलिस का उड़ता सिपाही लॉन्च!आसमान से LIVE गिरफ्तारियां, ड्रोन बना डर का नया नाम

Rajasthan News: जयपुर पुलिस ने क्राइम कंट्रोल के लिए 8 हाई-टेक ड्रोन तैनात किए हैं. ये ड्रोन नाइट-विज़न से लैस हैं, जो अभय कमांड सेंटर से जुड़कर निगरानी करते हैं. लाइव कार्रवाई के दौरान अवैध शराब बिक्री करते लोग 5 मिनट में पकड़े गए.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Ashutosh Sharma
Published: Nov 29, 2025, 01:27 PM IST | Updated: Nov 29, 2025, 01:27 PM IST

जयपुर पुलिस का उड़ता सिपाही लॉन्च!आसमान से LIVE गिरफ्तारियां, ड्रोन बना डर का नया नाम

Jaipur Police News: जयपुर पुलिस ने क्राइम कंट्रोल, कानून-व्यवस्था और ट्रैफिक मैनेजमेंट को अभूतपूर्व मजबूती देने के लिए हाई-टेक टेक्नोलॉजी का सहारा लेना शुरू कर दिया है. शहर में पहली बार बड़े पैमाने पर ड्रोन निगरानी सिस्टम लागू किया गया है, जिसके बेड़े में 8 ऐसे हाईटेक सिपाही शामिल हो गए हैं जो दिन से लेकर रात के अंधेरे तक आसमान से हर अपराध और संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखेंगे.

हवा में आठ नए सिपाही
ये तस्वीरें किसी ड्रोन शो की नहीं, बल्कि राजधानी जयपुर पुलिस के हाई-टेक ऑपरेशन की हैं. ये नए सिपाही यानी ड्रोन हवा में जाकर लॉ एंड ऑर्डर, चेन स्नैचिंग, अवैध नशा बिक्री, भीड़-भाड़ वाले आयोजनों और ट्रैफिक जाम की स्थिति पर पूरी नज़र रखते हैं. ड्रोन उन इलाकों में भी कुछ ही मिनटों में पहुंच जाता है, जहां पुलिस वाहन को पहुंचने में दिक्कत होती है.

हर ड्रोन को उड़ाने के लिए 2-2 पुलिसकर्मियों की 8 स्पेशल टीमें बनाई गई हैं, जो लगातार अभय कमांड सेंटर से रियल-टाइम संपर्क में रहती हैं. शिकायत मिलते ही ड्रोन उड़ाकर लाइव साइट मॉनिटरिंग शुरू कर दी जाती है. ड्रोन के HD कैमरे संदिग्ध गतिविधियों को रिकॉर्ड करते हैं और फुटेज तुरंत कमांड सेंटर पहुंचती है.

LIVE कार्रवाई: ज़ी राजस्थान के कैमरे में कैद हुई गिरफ्तारी
ज़ी राजस्थान न्यूज़ की टीम जब पुलिस की ड्रोन टीम के साथ ग्राउंड पर थी, तभी ड्रोन ने एक शराब की दुकान के बाहर नियम विरुद्ध शराब बिक्री (रात 8 बजे के बाद) होती दिखाई दी. ड्रोन ऑपरेटर नितेश ने तुरंत वायरलेस के जरिए कंट्रोल रूम को सूचना दी. कंट्रोल रूम से तुरंत महेश नगर थाना पुलिस और पीसीआर टीम को अलर्ट भेजा गया. सूचना के अगले 5 मिनट में ही पीसीआर वैन मौके पर पहुंच गई और अवैध रूप से शराब खरीद रहे लोगों को MV एक्ट 185 के तहत कार्रवाई कर हिरासत में ले लिया. ड्रोन तब तक मौके पर निगरानी रखता रहा, जब तक पूरी कार्रवाई समाप्त नहीं हो गई.

नाइट-विज़न और ऑटो-लॉक फीचर
इन हाई-टेक ड्रोन में नाइट-विज़न और हाई-रिज़ॉल्यूशन कैमरे लगे हैं, जो रात में भी बिना आवाज़ के निगरानी करने की क्षमता रखते हैं. ये तेज़ गति से भाग रहे वाहनों और बदमाशों का पीछा करने में भी सक्षम हैं. किसी संदिग्ध वाहन का पीछा करना हो तो ड्रोन कैमरे में वाहन को लॉक कर दिया जाता है, जिसके बाद ड्रोन ऑटोमेटिकली उसी वाहन का पीछा करता रहता है.

स्पेशल पुलिस कमिश्नर, राहुल प्रकाश ने बताया कि दूसरे चरण में प्रदेश के सभी जिलों को ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे. आने वाले समय में क्राइम सीन रिकॉर्डिंग, केस इन्वेस्टिगेशन में ड्रोन वीडियो और बड़े आयोजनों की एरियल मॉनिटरिंग जैसे प्रयोग नियमित रूप से किए जाएंगे.

