प्राइवेट स्कूलों ने CM की मुहिम 'नो बैग डे' को दिखाया ठेंगा, बाल अधिकार आयोग ने मांगा जवाब

CM Ashok Gehlot CampaignNo Bag Day get ruined: राज्य के स्कूलों में बच्चों को बस्ते के बोझ से मुक्त ( No Bag Day) करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने सप्ताह में एक दिन ''नो बैग डे'' ( No Bag Day) की घोषणा की थी, लेकिन तीन साल बाद भी स्कूल पालना नहीं कर रहे हैं. अब राज्य के बाल अधिकार आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इसकी पालना करवाने के निर्देश दिए हैं.

सीएम ने की थी घोषणा

राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत(CM Ashok Gehlot) ने 20 फरवरी, 2020 को बजट भाषण के दौरान शिक्षा विभाग से सम्बन्धित घोषणाओं में सभी सरकारी स्कूलों में शनिवार को नो बैग डे की घोषणा की थी. इसमें कहा गया था कि एक सकारात्मक पहल करते हुए निर्णय लिया गया है कि सभी सरकारी स्कूलों में शनिवार को नो बैग डे ( No Bag Day) रहेगा और उस दिन कोई अध्यापन कार्य न हीं होगा. इस दिन अभिभावक- अध्यापक मीटिंग के अलावा साहित्यक सांस्कृतिक गतिविधियां, हैप्पीनेस थेरेपी, खेलकूद, व्यक्तित्व विकास, स्काउट, जीवन मूल्य, एवं नैतिक शिक्षा, बाल सभाएं, भाषा एवं कौशल विकास तथा निरोगी राजस्थान के सूत्रों से सम्बंधित क्रियाएं की जाएंगी. इनमें अध्यापकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी.

स्कूलों में नहीं हो रही पालना

मुख्यमंत्री गहलोत ने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए यह घोषणा की थी, लेकिन कई स्कूलों में इसकी पालना नहीं की जा रही है. नो बैग डे ( No Bag Day) को लेकर राज्य बाल आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल के पास कई शिकायतें पहुंची.

शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए बेनीवाल ने राज्य के सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा को पत्र लिखकर निर्देश दिया. आयोग उपसचिव महेंद्र प्रताप सिंह ने पत्र में कहा कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर की ओर से भी विद्यालय संचालन, विभागीय क्रियाकलापों, कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का आयोजन एवं क्रियान्वयन की सुनिश्चितता के लिए लिखा गया है.

आयोग की जानकारी में आया है कि राज्य के प्राइवेट स्कूलों के साथ ही कई सरकारी स्कूलों में "No Bag Day'' की पूर्णतया पालना नहीं की जा रही है. बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य के समस्त निजी एवं सरकारी विद्यालयों में ''No Bag Day की पूर्णतया पालना सुनिश्चित करवाने करावाएं .

आयोग के उपसचिव ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य बाल आयोग का गठन बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 17 के तहत किया गया है, जो अधिनियम की धारा 14 के तहत न्यायालीय अधिकारों से संपन्न वैधानिक संस्था के रूप में बाल अधिकारों के हनन की शिकायतों को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत सुन कर निर्णय दे सकता है. इसके तहत ही स्कूलों से नो बैग डे की पालना करवाने के लिए निर्देश दिए गए हैं.