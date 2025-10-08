Jaipur: मुस्लिम देशों की प्रमुख समस्याएं-शिक्षा, कट्टरता और लोकतंत्र का अभाव

Jaipur News: मुस्लिम देशों के पीछे रहने के सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक कारण है. सामाजिक करण में कट्टरता और शिक्षा का भाव प्रमुख है, जहां बहुत देरी से मदरसे से बाहर निकाल कर आधुनिक शिक्षा लेने का मौका मिला. राजनीतिक कारण में प्रमुख है कि डेमोक्रेसी और इस्लाम साथ नहीं रहते.

ज्यादातर इस्लामी देशों में सत्ता का केंद्रीकरण है. आर्थिक कारण में प्रमुख है कि मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के इस्लामी देशों में रेगिस्तान है, जहां पानी न होने के कारण खेती नहीं हो पाती है.

कुछ इस्लामिक देशों के पास पेट्रोलियम का सपोर्ट था लेकिन उसका ग्राफ तेजी से नीचे गिर रहा है. इस्लाम में ब्याज हराम माना जाता है, जिस कारण वहां पर बड़ा निवेश करने में दूसरे देशों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई.

इस्लामी देश अथॉरिटेरियन सिस्टम की जकड़ में है, जहां जनता की भागीदारी न के बराबर है. साथ ही रिसोर्स भी चुनिंदा लोगों के कब्जे में हैं. इन कर्ण की वजह से करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है.

मुसलमान में धार्मिक क्रांति आर्थिक सुधार और सामाजिक सुधार होने चाहिए वह नहीं हुए हैं. उसके उलट हिंदुओं और ईसाइयों ने अपने समाज में सुधार किया, जिसकी वजह से वह आगे बढ़े. मुसलमान में धर्म सुधार आंदोलन चलाने की जरूरत है.

मुस्लिम देशों की स्थिति खराब है और बड़ी बात यह है कि यह सुधारना भी नहीं चाहते जब तक इनकी मानसिकता नहीं सुधरेगा और वैज्ञानिक शिक्षा को नहीं अपनाएंगे तब तक हालात नहीं सुधरेंगे. मुस्लिम देशों में जो सट्टा का केंद्र रहे उनके व्यक्तिगत खर्च इतनी ज्यादा रहे कि उन्हें जनता का भला करने की याद ही नहीं रही.

तानाशाह होना अपने व्यक्तिगत खर्चों पर और विलासिता की चीजों पर भरपूर खर्च किया. कविता नशा हो कि तो यह हालत थी कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए धन खर्च किया और जाते समय तेल के कुआं में आग लगा कर चले गए.

आधुनिक मूल्यों से जुड़े बिना व्यक्तिगत खर्चों और भ्रष्टाचार पर जब तक रोक नहीं लगाई जाएगी तब तक इस्लामिक वर्ल्ड की बेहतरीन नहीं हो सकती. मुस्लिम देश इस्लाम की मूल चीज ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठता को भी छोड़ते जा रहे हैं.

