Jaipur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने कथित अवैध हिरासत के मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया. जस्टिस महेंद्र गोयल और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने कहा कि जब बच्चा अपनी मां और जैविक पिता के साथ है और याचिकाकर्ता स्वयं उसे अपना पुत्र नहीं मान रहा, तो अवैध हिरासत का मामला नहीं बनता. कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर ₹50 हजार का हर्जाना भी लगाया. मामला अलवर निवासी व्यक्ति से जुड़ा है.
Trending Photos
Jaipur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने बच्चे की कथित अवैध हिरासत से जुड़े एक मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने स्पष्ट कहा कि यदि बच्चा अपनी मां और उसके जैविक पिता के साथ है और याचिकाकर्ता स्वयं यह स्वीकार कर चुका है कि बच्चा उसका नहीं है, तो इसे अवैध हिरासत का मामला नहीं माना जा सकता. साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का हर्जाना भी लगाया है.
यह आदेश जस्टिस महेंद और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने अलवर निवासी व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया.
अदालत के समक्ष रिकॉर्ड में यह तथ्य आया कि याचिकाकर्ता पति ने स्वयं निचली अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर स्वीकार किया था कि उसकी पत्नी मई 2024 से अपनी बहन और जीजा के साथ रह रही है. पति ने अपनी याचिका में जीजा के साथ अवैध संबंध होने का आरोप लगाते हुए कहा था कि पत्नी ने अपनी पहचान छिपाकर अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया. हालांकि, उसने यह भी माना कि वह बच्चे का जैविक पिता नहीं है. इस आधार पर अलवर की निचली अदालत ने उसका प्रार्थना पत्र पहले ही खारिज कर दिया था.
क्या कहना है पत्नी का
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रकाश ठाकुरिया ने दलील दी कि पुलिस की पहली रिपोर्ट में महिला द्वारा बच्चे को जन्म देने से इनकार किया गया था, जबकि पड़ोसियों ने बच्चे के जन्म की पुष्टि की है. बाद में निचली अदालत के निर्देश पर पुलिस ने दूसरी रिपोर्ट पेश की, जिसमें माना गया कि याचिकाकर्ता की पत्नी ने दूसरे नाम से अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया. हालांकि, पत्नी का कहना है कि उसने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया.
याचिकाकर्ता पक्ष ने यह भी आशंका जताई कि यदि अस्पताल रिकॉर्ड में बच्चे के जन्म का उल्लेख है तो वह बच्चा कहां है, और उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की. उन्होंने राज्य सरकार को संरक्षक मानते हुए बच्चे को बरामद करने की मांग की.
सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि जब स्वयं याचिकाकर्ता बच्चे को अपना जैविक पुत्र नहीं मान रहा और बच्चा अपनी मां तथा जैविक पिता के साथ है, तो अवैध हिरासत का प्रश्न ही नहीं उठता. इसी आधार पर अदालत ने याचिका खारिज करते हुए 50 हजार रुपये का हर्जाना लगाया.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!