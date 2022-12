हू...हू..हू...सर्दी के सितम से लोग परेशान, गाड़ियों पर जम रही है बर्फ, देखिए Video

rajasthan weather update: सर्दी का सितम या सर्दियों का आनंद लेना है राजस्थान आ जाइए. इन दिनों राजस्थान में कड़ाके की सर्दी हो रही है. कई इलाकों में रविवार को पारा जीरो के नीचे पहुंच गया.घने कुहरे ने शीतलहर के साथ लोगों के लिए कई मुश्किलें पैदा कर दी.

मौसम विभाग की माने तो रविवार की रात सबसे कम तापमान फतेहपुर में जीरो से 1.5 डिग्री सेल्सियस नीचे जबकि चूरू में जीरो डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है. सर्दी का सितम इतना है कि गाड़ियां बर्फ से कई जगहों पर ढक गई है.बर्फ से ढकी गाड़ी का वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.

वीडियो में साफ-साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से ड्राइवर गाड़ी के शीशे पर से बर्फ को हटा रहा है. लोगों को तमाम कठिनाइयों का सामना मौसम के बदलाव के चलते करना पड़ रहा है.बर्फ की परत पेड़-पौधों पर भी जम रही है.

#WATCH | Rajasthan: A sheet of ice forms on vehicles & plants as the lowest minimum temperature plummeted to zero degree celsius in Churu today. #ColdWave pic.twitter.com/OVenwctgsD

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) December 26, 2022