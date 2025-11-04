जयपुर में जेडीए-निगम की अनदेखी, ई-रिक्शा पलटने से तीन महिलाएं घायल

Rajasthan news: जयपुर में रामनिवास बाग के मुख्य द्वार पर जेडीए-निगम की अनदेखी के कारण बने गहरे गड्ढों में आज एक ई-रिक्शा पलटने से तीन महिलाएं घायल हो गईं. महीनों से बने ये गड्ढे पर्यटकों के सामने शहर की छवि भी धूमिल कर रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है.
Jaipur Accident news: राजधानी जयपुर की सड़कों पर बने गहरे गड्ढे अब लोगों की जान पर बन रहे हैं. प्रशासन और नगर निगम की घोर लापरवाही का ताजा उदाहरण महिला चिकित्सालय के पास, रामनिवास बाग के मुख्य द्वार पर देखने को मिला, जहां आज एक गहरे गड्ढे से गुजरते समय एक ई-रिक्शा पलट गया, जिससे उसमें सवार तीन महिलाएं घायल हो गईं. एक महिला के पैर में गंभीर चोट आने पर उसे एसएमएस अस्पताल ले जाया गया.
महीनों से खुले पड़े हैं गड्ढे
हादसे के तुरंत बाद मौके पर जमा हुए लोगों ने जेडीए (JDA) और नगर निगम के अधिकारियों के प्रति गहरा गुस्सा व्यक्त किया. लोगों का कहना है कि ये गहरे गड्ढे कई महीनों से खुले पड़े हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी जानबूझकर आंखें मूंदे बैठे हैं. रामनिवास बाग का मुख्य द्वार और भूमिगत पार्किंग के पास बने ये गड्ढे रोजाना सैकड़ों वाहनों के लिए दुर्घटना का कारण बन रहे हैं.
यातायात: इस व्यस्त द्वार से रोजाना सैकड़ों बाइक, ई-रिक्शा और चौपहिया वाहन गुजरते हैं.
पर्यटकों के सामने प्रदेश की छवि धूमिल
यह मार्ग न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि पर्यटकों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां अल्बर्ट हॉल स्थित है. सैकड़ों देशी-विदेशी पर्यटक रोजाना इन गहरे गड्ढों से गुजरने को मजबूर हैं. लोगों ने रोष जताते हुए कहा कि कई महीनों से गहरे गड्ढे बने रहने के कारण प्रदेश की पर्यटन छवि भी दागदार बन रही है. स्थानीय लोगों ने ई-रिक्शा को उठाकर महिलाओं को गड्ढे से बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल पहुंचाया. लोगों ने प्रशासन से तुरंत इन गड्ढों को भरकर गंभीर हादसों को रोकने की मांग की है.
