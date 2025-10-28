अब नहीं बढ़ेंगे सरस घी के भाव! RCDF ने पुराने दाम ही रखे लागू, जानें क्या है नया अपडेट

Jaipur News: जयपुर में उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF) ने देर रात बढ़ाए गए सरस घी के दाम को वापस लेने का निर्णय लिया है. यानी अब सरस घी पुरानी दरों पर ही मिलता रहेगा. इस निर्णय से उन उपभोक्ताओं में खुशी की लहर है जो कुछ ही घंटों पहले दाम बढ़ाए जाने से नाखुश थे.

दरअसल, यह पूरा मामला एक आदेश और उसके बाद आए संशोधन का है. RCDF ने 27 अक्टूबर की देर रात अचानक सरस घी की कीमतों में 30 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बढ़ोतरी करने का आदेश जारी कर दिया था. इस आदेश के तुरंत बाद उपभोक्ताओं में गहरी नाराजगी फैल गई थी. इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि कुछ ही दिन पहले जीएसटी कम होने के कारण उपभोक्ताओं को घी की कीमतों में जो राहत मिली थी, दाम बढ़ने के कारण वह तुरंत छिन गई थी.

हालांकि, उपभोक्ताओं की नाराजगी और संभवतः प्रशासनिक स्तर पर उपजे विवाद के बाद, RCDF ने तुरंत एक्शन लिया. जो राहत छीनी गई थी, उसे वापस देते हुए, डेयरी फेडरेशन ने अपने 27 अक्टूबर के आदेश को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया. जारी किए गए नए निर्देश के अनुसार, सरस घी की नई दरों में संशोधन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. आगामी आदेशों तक, दाम बढ़ाने के पूर्व के आदेश को विड्रॉ (वापस) कर लिया गया है.

RCDF के इस त्वरित निर्णय से अब बाजार में सरस घी पुरानी दरों पर ही उपलब्ध रहेगा. उपभोक्ताओं ने इस कदम का स्वागत किया है. यह दिखाता है कि जनता की प्रतिक्रिया और नाराजगी के सामने प्रशासन को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ा. यह घटनाक्रम डेयरी उत्पादों के मूल्य निर्धारण में उपभोक्ताओं की भूमिका को भी रेखांकित करता है. फिलहाल, सरस घी खरीदने वाले लोग राहत की सांस ले सकते हैं.