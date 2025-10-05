अस्पताल में लगी आग ने खोले कई राज! जानें क्यों जलाई गईं एक्सपायरी और नई दवाएं

Rajasthan News: जयपुर के रेनवाल अस्पताल में एक्सपायरी और वर्तमान दोनों तरह की दवाइयां जला दी गईं.इससे नाराज ग्रामीणों ने विरोध किया. अस्पताल प्रशासन का कहना है कि आग अज्ञात व्यक्ति ने लगाई, जबकि वायरल वीडियो में एक कर्मचारी अधिकारियों पर आरोप लगा रहा है.
Jaipur News: जयपुर के रेनवाल में उप जिला अस्पताल प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है. अस्पताल परिसर में एक्सपायरी डेट की दवाओं के साथ-साथ वर्तमान तिथि वाली दवाइयां भी जला दी गईं, जिससे ग्रामीणों में भारी नाराज़गी है.
प्रदूषित धुएं से लोगों का दम घुटने लगा
दवाइयां जलाने से पूरे शहर में काला और जहरीला धुआं फैल गया, जिससे स्थानीय वार्ड के लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी. इस घटना से गुस्साए वार्डवासी और पार्षद तुरंत अस्पताल परिसर पहुंचे और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अस्पताल के कर्मचारियों ने जनप्रतिनिधियों के साथ अभद्रता भी की.
हालात बिगड़ते देख, रेनवाल थाना पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के लिए किशनगढ़ रेनवाल की दमकल को बुलाया. दमकल टीम ने तुरंत पहुंचकर आग बुझाई, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया.
प्रशासन संदेह के घेरे में
इस घटना को लेकर जब अस्पताल प्रशासन से बात की गई तो उन्होंने चौंकाने वाला जवाब दिया. ऑन-ड्यूटी चिकित्सक ने कहा कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने अस्पताल में घुसकर दवाइयों में आग लगा दी. यह बात और भी संदेह पैदा करती है, क्योंकि अस्पताल परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं.
सोशल मीडिया पर इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें एक सफाईकर्मी खुद यह कहते हुए सुना जा सकता है कि उसने उच्च अधिकारियों के कहने पर आग लगाई थी. अस्पताल प्रशासन के अलग-अलग बयानों और विरोधाभासी जवाबों ने उन्हें संदेह के घेरे में ला दिया है. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि कोई अज्ञात व्यक्ति आग लगाने का दोषी है, तो उसके खिलाफ अभी तक पुलिस में मामला दर्ज क्यों नहीं कराया गया?
