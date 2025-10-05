Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

अस्पताल में लगी आग ने खोले कई राज! जानें क्यों जलाई गईं एक्सपायरी और नई दवाएं

Rajasthan News: जयपुर के रेनवाल अस्पताल में एक्सपायरी और वर्तमान दोनों तरह की दवाइयां जला दी गईं.इससे नाराज ग्रामीणों ने विरोध किया. अस्पताल प्रशासन का कहना है कि आग अज्ञात व्यक्ति ने लगाई, जबकि वायरल वीडियो में एक कर्मचारी अधिकारियों पर आरोप लगा रहा है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 05, 2025, 05:25 PM IST | Updated: Oct 05, 2025, 05:25 PM IST

Trending Photos

अब बस में भी मिलेगा हवाई सफर जैसा अनुभव! राजस्थान रोडवेज ने शुरू की सुपर लक्जरी बसें
7 Photos
CM Bhajanlal Sharma

अब बस में भी मिलेगा हवाई सफर जैसा अनुभव! राजस्थान रोडवेज ने शुरू की सुपर लक्जरी बसें

कम बजट में चाहिए शानदार वेकेशन? राजस्थान की ये जगह है परफेक्ट, हर कोना बन जाएगा फोटो-फ्रेम
7 Photos
Rajasthan Places To Visit

कम बजट में चाहिए शानदार वेकेशन? राजस्थान की ये जगह है परफेक्ट, हर कोना बन जाएगा फोटो-फ्रेम

क्या आप जानते हैं राजस्थान के किस जगह है दुनिया का एकमात्र करवा चौथ माता का मंदिर?
6 Photos
karwa chauth 2025

क्या आप जानते हैं राजस्थान के किस जगह है दुनिया का एकमात्र करवा चौथ माता का मंदिर?

इस साल कब मनाया जाएगा खाटू श्याम जी का बर्थडे? नोट कर लें डेट
7 Photos
Khatu Shyam ji

इस साल कब मनाया जाएगा खाटू श्याम जी का बर्थडे? नोट कर लें डेट

अस्पताल में लगी आग ने खोले कई राज! जानें क्यों जलाई गईं एक्सपायरी और नई दवाएं

Jaipur News: जयपुर के रेनवाल में उप जिला अस्पताल प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है. अस्पताल परिसर में एक्सपायरी डेट की दवाओं के साथ-साथ वर्तमान तिथि वाली दवाइयां भी जला दी गईं, जिससे ग्रामीणों में भारी नाराज़गी है.

प्रदूषित धुएं से लोगों का दम घुटने लगा
दवाइयां जलाने से पूरे शहर में काला और जहरीला धुआं फैल गया, जिससे स्थानीय वार्ड के लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी. इस घटना से गुस्साए वार्डवासी और पार्षद तुरंत अस्पताल परिसर पहुंचे और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अस्पताल के कर्मचारियों ने जनप्रतिनिधियों के साथ अभद्रता भी की.

हालात बिगड़ते देख, रेनवाल थाना पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के लिए किशनगढ़ रेनवाल की दमकल को बुलाया. दमकल टीम ने तुरंत पहुंचकर आग बुझाई, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

प्रशासन संदेह के घेरे में
इस घटना को लेकर जब अस्पताल प्रशासन से बात की गई तो उन्होंने चौंकाने वाला जवाब दिया. ऑन-ड्यूटी चिकित्सक ने कहा कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने अस्पताल में घुसकर दवाइयों में आग लगा दी. यह बात और भी संदेह पैदा करती है, क्योंकि अस्पताल परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं.

सोशल मीडिया पर इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें एक सफाईकर्मी खुद यह कहते हुए सुना जा सकता है कि उसने उच्च अधिकारियों के कहने पर आग लगाई थी. अस्पताल प्रशासन के अलग-अलग बयानों और विरोधाभासी जवाबों ने उन्हें संदेह के घेरे में ला दिया है. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि कोई अज्ञात व्यक्ति आग लगाने का दोषी है, तो उसके खिलाफ अभी तक पुलिस में मामला दर्ज क्यों नहीं कराया गया?

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news