जयपुर में ₹100 करोड़ के विकास कार्य, दिया कुमारी ने किया ROB/RUB का शिलान्यास

Rajasthan News: उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मुरलीपुरा में ₹101 करोड़ के ROB/RUB का शिलान्यास किया. इससे आवागमन सुधरेगा और 'पटरी पार' के निवासियों की सामाजिक समस्या (रिश्तों में बाधा) दूर होकर वे मुख्यधारा से जुड़ेंगे.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Damodar prasad raigar
Published: Dec 07, 2025, 05:50 PM IST | Updated: Dec 07, 2025, 05:50 PM IST

Jaipur Murlipura Development: उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने रविवार को मुरलीपुरा स्थित नाड़ी का फाटक (200 फीट बाइपास) पर बनने वाले 4-लेन रेलवे ओवरब्रिज (ROB) और रेलवे अंडरब्रिज (RUB) का शिलान्यास किया. इस परियोजना से विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में ₹100 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की शुरुआत हुई.

₹101 करोड़ का भव्य प्रोजेक्ट
करीब ₹101.26 करोड़ की लागत से नाड़ी का फाटक पर 4-लेन का आरओबी बनाया जाएगा, जबकि सीतावाली फाटक और बैनाड़ फाटक के बीच आरयूबी का निर्माण होगा. इसके साथ ही नगर निगम कोटे से ₹15 करोड़ की लागत से कई वार्डों में सीसी रोड भी बनाई जाएंगी. कार्यक्रम में जयपुर सांसद मंजू शर्मा और भाजपा जिलाध्यक्ष अमित गोयल समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे. उप मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह 'डबल इंजन की सरकार' है और प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राजस्थान विकसित राज्य बनने की ओर अग्रसर है.

पटरी पार' का हटेगा टैग
इस परियोजना से सबसे बड़ी राहत मुरलीपुरा, मंजरीपुरा और बैनाड़ रोड क्षेत्र के उन लोगों को मिलेगी, जो पटरी बंद होने के कारण भीषण जाम की समस्या झेलते थे.

स्थानीय निवासियों और भाजपा पदाधिकारियों ने मंच से बताया कि अब तक यहाँ के लोगों को 'पटरी के उस पार' होने के टैग से जाना जाता था, जिससे आवागमन में बाधा के अलावा रिश्ते करने तक में समस्याएं आती थीं. लोगों ने दिया कुमारी का धन्यवाद करते हुए कहा कि आरओबी और आरयूबी बनने से पटरी पार के निवासी अब विधानसभा की मुख्यधारा से जुड़ेंगे और उनकी सबसे बड़ी सामाजिक समस्या दूर होगी.

विद्याधर नगर विधानसभा के इतिहास में पहली बार 100 करोड़ से अधिक के विकास कार्य एक साथ हो रहे हैं, जिससे ट्रैफिक दबाव कम होगा और औद्योगिक क्षेत्र की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी.

