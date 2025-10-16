जयपुर से शुरू हुआ ‘सांगानेरी प्रिंट’ का सफर, अब ट्रेनों में भी दिखेगी राजस्थान की छाप



Jaipur News: जयपुर में रेल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर की धरती से एक नई सौगात दी है. उन्होंने उत्तर-पश्चिम रेलवे के 65 छोटे और मध्यम श्रेणी के स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का लोकार्पण किया, वहीं एसी कोच में कंबल के साथ प्रिंटेड कवर देने की नई पहल की शुरुआत की.

एसी कोच में सांगानेरी प्रिंटेड कवर

ट्रेनों के एसी श्रेणी के यात्रियों को अब कंबल के साथ प्रिंटेड कवर भी मिलेगा. इस पहल की शुरुआत फिलहाल प्रायोगिक रूप से (पायलट बेसिस) केवल जयपुर से असारवा (अहमदाबाद) जाने वाली ट्रेन में की गई है. रेल मंत्री वैष्णव ने बताया कि ये कवर सांगानेरी प्रिंट से तैयार किए गए हैं. उन्होंने कहा कि पहले यात्रियों को कंबल ओढ़ने में संशय रहता था कि वह साफ है या नहीं, लेकिन अब प्रिंटेड कवर मिलने से उन्हें सहूलियत रहेगी.

वहीं सांगानेरी प्रिंट की महत्ता स्वीकार करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि यह कला लगभग 500 साल पुरानी है, लेकिन देशभर में अलग-अलग जगहों की परंपरा और संस्कृति है. इसलिए व्यापक तौर पर इसे शुरू करने से पहले अन्य क्षेत्रों के अच्छे प्रिंटों का भी अध्ययन किया जाएगा और पायलट प्रोजेक्ट के परिणामों के आधार पर ही देशभर की ट्रेनों में इसे लागू करने का फैसला लिया जाएगा.

65 स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का लोकार्पण

इस अवसर पर उत्तर-पश्चिम रेलवे के 65 छोटे एवं मध्यम श्रेणी के स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का भी लोकार्पण किया गया. इन कार्यों में नए प्लेटफॉर्म बनाने, प्लेटफॉर्मों की ऊंचाई बढ़ाए जाने और एकीकृत यात्री सूचना प्रणाली से जुड़े विकास कार्य शामिल हैं. इन कार्यों में जयपुर मंडल के 2, अजमेर मंडल के 3, बीकानेर मंडल के 14 और जोधपुर मंडल के 22 स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म संबंधित कार्य हुए हैं, जबकि 25 स्टेशनों पर सूचना प्रणाली का कार्य किया गया है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन निम्न और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए उपयोगी विकास कार्य करना है. उन्होंने कहा, 'आज विश्वभर में PM मोदी को लोग गाइडेंस के लिए देखते हैं.'

वहीं, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने रेलवे में निरंतर सुधार के लिए रेल मंत्री के योगदान की सराहना की, जबकि सांसद मंजू शर्मा ने विषम परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में भी रेल मंत्रालय द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों पर प्रकाश डाला.

