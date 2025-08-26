Zee Rajasthan
जयपुर में सोना-चांदी खरीदने का सुनहरा मौका, कीमतों में बड़ी गिरावट

Gold-Silver Price Update:आज जयपुर में सोने के दाम ₹500 प्रति 10 ग्राम और चांदी के दाम ₹1.64 प्रति ग्राम गिरे हैं, जिससे खरीदारों को बड़ी राहत मिली है.

Arti Patel
Arti Patel
Zee Rajasthan Web Team
Published: Aug 26, 2025, 09:54 IST | Updated: Aug 26, 2025, 09:55 IST

जयपुर में सोना-चांदी खरीदने का सुनहरा मौका, कीमतों में बड़ी गिरावट

Jaipur Gold Silver Price: जयपुर के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव के बाद आज बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. यह बदलाव उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो आने वाले दिनों में शादी या त्योहारों के लिए सोने-चांदी के आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं.

सोने के दाम में कमी
आज जयपुर में 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत ₹1,02,648 प्रति 10 ग्राम है. वहीं, 22 कैरेट सोने का दाम ₹94,566 और 18 कैरेट सोने का दाम ₹77,373 प्रति 10 ग्राम चल रहा है. शुद्ध सोने की कीमतों में भी कमी आई है, जिससे खरीदारों को राहत मिली है. कल जो सोना ₹1,03,561 प्रति 10 ग्राम था, वह आज ₹1,03,061 हो गया है, यानी सिर्फ एक दिन में इसके भाव में ₹500 की कमी आई है.

चांदी के भाव गिरे
वहीं, चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली है. आज एक किलोग्राम चांदी का भाव ₹1,17,504 है. प्रति ग्राम के हिसाब से बात करें तो आज चांदी ₹117.50 पर उपलब्ध है, जबकि कल इसकी कीमत ₹119.14 प्रति ग्राम थी. इस तरह, चांदी की कीमत में प्रति ग्राम ₹1.64 की कमी आई है.

खरीदने का सुनहरा मौका
सराफा विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक स्थितियों में अस्थिरता के कारण कीमती धातुओं के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव आ रहा है. फिलहाल, कीमतों में आई यह कमी निवेशकों और आम ग्राहकों दोनों के लिए एक सुनहरा मौका हो सकती है.

