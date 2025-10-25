जयपुर में सस्ता हुआ सोना-चांदी! जानें आज के ताजा रेट, खरीदने का सही मौका?

Jaipur Gold Silver Prices: गुलाबी नगरी जयपुर के सर्राफा बाजार में आज, 25 अक्टूबर 2025 को, सोने और चांदी के भाव में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, जो खरीदारों के लिए थोड़ी राहत की खबर है. वैश्विक बाज़ारों में जारी उतार-चढ़ाव के बीच, जयपुर में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में यह मामूली नरमी आई है.

सोने का भाव

आज शुद्ध सोने (Pure Gold) की कीमत में कल के मुकाबले मामूली गिरावट दर्ज की गई है. कल प्रति 10 ग्राम शुद्ध सोने की कीमत ₹130,138 थी, जो आज ₹130,029 पर आ गई है, यानी इसमें ₹109 की कमी आई है, जो 0.08% की गिरावट को दर्शाती है.

जयपुर में आज विभिन्न कैरेट के सोने के दाम इस प्रकार रहे:

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

24 कैरेट सोना: ₹129,509 प्रति 10 ग्राम.

22 कैरेट सोना: ₹119,312 प्रति 10 ग्राम.

18 कैरेट सोना: ₹97,620 प्रति 10 ग्राम.

सोने की कीमतों में यह स्थिरता और हल्की नरमी दर्शाती है कि घरेलू मांग और वैश्विक आर्थिक संकेतों के बीच एक नाजुक संतुलन बना हुआ है.

चांदी की कीमत

सोने की तुलना में, चांदी के भाव में आज थोड़ी अधिक गिरावट आई है. कल चांदी का भाव ₹153.51 प्रति ग्राम था, जो आज गिरकर ₹152.95 प्रति ग्राम हो गया है. यह गिरावट 0.37% की कमी को दर्शाती है.

आज जयपुर में चांदी के अन्य दरें इस प्रकार हैं:

प्रति 10 ग्राम: ₹1,529.52

प्रति 100 ग्राम: ₹15,295.22

प्रति 1 किलोग्राम: ₹152,952

चांदी में आई यह हल्की नरमी उन खरीदारों के लिए अच्छी खबर हो सकती है जो आभूषणों या निवेश के लिए चांदी खरीदने का विचार कर रहे हैं. बाज़ार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में त्योहारों के मौसम और वैश्विक आर्थिक संकेतों के कारण इन धातुओं के भाव में और अधिक परिवर्तन देखने को मिल सकता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-