अरावली बचाओ-राजस्थान बचाओ, जयगढ़ की पहाड़ियों में गूंजा पर्यावरण संरक्षण का संदेश

Rajasthan News: जयपुर के जयगढ़ में 'अरावली बचाओ-राजस्थान बचाओ' अभियान के तहत साइकिल राइड आयोजित की गई. साइक्लिस्टों ने 100 मीटर से कम ऊंची पहाड़ियों को अरावली से बाहर रखने के विचार पर चिंता जताई और अरावली को राजस्थान की जीवनरेखा बताते हुए संरक्षण की अपील की.
Save Aravalli Campaign in Jaipur: राजस्थान की अस्मिता और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आज गुलाबी नगरी के जयगढ़ क्षेत्र में 'SAVE ARAVALLI-SAVE RAJASTHAN' अभियान के तहत एक विशाल साइकिल राइड का आयोजन किया गया. इस राइड का मुख्य उद्देश्य अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना था.
'जीवनरेखा' को बचाने के लिए एकजुट हुए साइक्लिस्ट
प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस राइड में हर आयु वर्ग के लोगों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया. MTB JAIPUR Ride Club के बैनर तले आयोजित इस जागरूकता रैली में त्रिलोक कुमार, चक्रवर्ती सिंह, रेणु सिंघी, विकास गुप्ता, अक्षित भारद्वाज और कुणाल शाह सहित 25 से अधिक अनुभवी साइक्लिस्टों ने हिस्सा लिया.
सुप्रीम कोर्ट के विचार पर गहरी चिंता
इस राइड का समय बेहद महत्वपूर्ण है. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि 100 मीटर से कम ऊंचाई की पहाड़ियों को अरावली का हिस्सा न मानने पर विचार किया जा रहा है. साइक्लिस्टों ने इस पर कड़ी आपत्ति और चिंता जताते हुए कहा कि अरावली की परिभाषा केवल उसकी ऊंचाई से तय नहीं की जा सकती. यदि छोटे पहाड़ों को संरक्षण के दायरे से बाहर किया गया, तो इससे अवैध खनन और पर्यावरणीय असंतुलन का खतरा चरम पर पहुंच जाएगा.
पहाड़ बचेंगे, तभी बचेगा राजस्थान
राइड के दौरान युवाओं ने एक सशक्त संदेश दिया: “अरावली केवल पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि राजस्थान की जीवनरेखा है.” उन्होंने बताया कि ये पहाड़ ही हमारे जलस्तर को बनाए रखते हैं, मरुस्थलीकरण को रोकते हैं और प्रदूषण से हमारी रक्षा करते हैं. साइक्लिस्टों ने आम नागरिकों से भावुक अपील की कि वे अरावली के संरक्षण के लिए एकजुट हों, क्योंकि
अगर पहाड़ नष्ट हो गए तो जल संकट और पर्यावरणीय आपदाओं से बचना नामुमकिन होगा.
जयगढ़ के दुर्गम रास्तों पर पैडल मारते इन 'नेचर वॉरियर्स' ने यह साबित कर दिया कि जागरूकता की एक छोटी सी चिंगारी बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकती है.
