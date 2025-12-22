Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

अरावली बचाओ-राजस्थान बचाओ, जयगढ़ की पहाड़ियों में गूंजा पर्यावरण संरक्षण का संदेश

Rajasthan News: जयपुर के जयगढ़ में 'अरावली बचाओ-राजस्थान बचाओ' अभियान के तहत साइकिल राइड आयोजित की गई. साइक्लिस्टों ने 100 मीटर से कम ऊंची पहाड़ियों को अरावली से बाहर रखने के विचार पर चिंता जताई और अरावली को राजस्थान की जीवनरेखा बताते हुए संरक्षण की अपील की.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Damodar prasad raigar
Published: Dec 22, 2025, 08:54 AM IST | Updated: Dec 22, 2025, 08:56 AM IST

Trending Photos

राजस्थान के कई जिलों में घना कोहरा, विजिबिलिटी 10 फीट से भी हुई कम, पढें पूरी अपडेट
10 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के कई जिलों में घना कोहरा, विजिबिलिटी 10 फीट से भी हुई कम, पढें पूरी अपडेट

Rajasthan Weather: राजस्थान के इन 10 जिलों में हाल बेहाल करेगी ठंड, शीतलहर को लेकर जारी हुई चेतावनी, पढ़ें सुबह 12 बजे तक का वेदर अपडेट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather: राजस्थान के इन 10 जिलों में हाल बेहाल करेगी ठंड, शीतलहर को लेकर जारी हुई चेतावनी, पढ़ें सुबह 12 बजे तक का वेदर अपडेट

Rajasthan Government Project: नए एक्सप्रेसवे से सिर्फ 2 घंटे में पूरी होगी जयपुर से भीलवाड़ा की दूरी, बन रहा 93 किमी का ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट
8 Photos
Rajasthan Government Project

Rajasthan Government Project: नए एक्सप्रेसवे से सिर्फ 2 घंटे में पूरी होगी जयपुर से भीलवाड़ा की दूरी, बन रहा 93 किमी का ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट

Jaipur Aaj ka AQI Kitna Hai: जयपुर में हवा की गुणवत्ता चिंताजनक, आज AQI 160 के आसपास, सांस की तकलीफ बढ़ने की आशंका
6 Photos
AQI LEVEL

Jaipur Aaj ka AQI Kitna Hai: जयपुर में हवा की गुणवत्ता चिंताजनक, आज AQI 160 के आसपास, सांस की तकलीफ बढ़ने की आशंका

अरावली बचाओ-राजस्थान बचाओ, जयगढ़ की पहाड़ियों में गूंजा पर्यावरण संरक्षण का संदेश

Save Aravalli Campaign in Jaipur: राजस्थान की अस्मिता और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आज गुलाबी नगरी के जयगढ़ क्षेत्र में 'SAVE ARAVALLI-SAVE RAJASTHAN' अभियान के तहत एक विशाल साइकिल राइड का आयोजन किया गया. इस राइड का मुख्य उद्देश्य अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना था.

'जीवनरेखा' को बचाने के लिए एकजुट हुए साइक्लिस्ट
प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस राइड में हर आयु वर्ग के लोगों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया. MTB JAIPUR Ride Club के बैनर तले आयोजित इस जागरूकता रैली में त्रिलोक कुमार, चक्रवर्ती सिंह, रेणु सिंघी, विकास गुप्ता, अक्षित भारद्वाज और कुणाल शाह सहित 25 से अधिक अनुभवी साइक्लिस्टों ने हिस्सा लिया.

सुप्रीम कोर्ट के विचार पर गहरी चिंता
इस राइड का समय बेहद महत्वपूर्ण है. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि 100 मीटर से कम ऊंचाई की पहाड़ियों को अरावली का हिस्सा न मानने पर विचार किया जा रहा है. साइक्लिस्टों ने इस पर कड़ी आपत्ति और चिंता जताते हुए कहा कि अरावली की परिभाषा केवल उसकी ऊंचाई से तय नहीं की जा सकती. यदि छोटे पहाड़ों को संरक्षण के दायरे से बाहर किया गया, तो इससे अवैध खनन और पर्यावरणीय असंतुलन का खतरा चरम पर पहुंच जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पहाड़ बचेंगे, तभी बचेगा राजस्थान
राइड के दौरान युवाओं ने एक सशक्त संदेश दिया: “अरावली केवल पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि राजस्थान की जीवनरेखा है.” उन्होंने बताया कि ये पहाड़ ही हमारे जलस्तर को बनाए रखते हैं, मरुस्थलीकरण को रोकते हैं और प्रदूषण से हमारी रक्षा करते हैं. साइक्लिस्टों ने आम नागरिकों से भावुक अपील की कि वे अरावली के संरक्षण के लिए एकजुट हों, क्योंकि

अगर पहाड़ नष्ट हो गए तो जल संकट और पर्यावरणीय आपदाओं से बचना नामुमकिन होगा.

जयगढ़ के दुर्गम रास्तों पर पैडल मारते इन 'नेचर वॉरियर्स' ने यह साबित कर दिया कि जागरूकता की एक छोटी सी चिंगारी बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news