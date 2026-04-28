/Jaipur: सामूहिक विवाह सम्मेलन के बाद सेवा भारती ने निभाई पगफेरे की रस्म, दिए तोहफे

Rajasthan News: सेवा भारती समिति जयपुर की ओर से सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन के बाद पगफेरा की रस्म करवाई गई. आदर्श विद्या मंदिर अंबाबाड़ी में 25 अप्रैल को परिणय सूत्र में बंधे जोड़ों का मंगलवार को सहकार मार्ग स्थित सेवा भारती के प्रदेश कार्यालय सेवा सदन में सम्मान किया गया. कार्यक्रम की शुरुआत गणेश जी को भोग लगाकर की गई और गणेश जी को विदा किया गया.

इस मौके पर दुल्हनों के पग फेरा रस्म भी पूरे विधि विधान से संपन्न की गई जिस तरह शादी के बाद बेटी को मायके बुलाया जाता है. ठीक उसी तरह 45 जोड़ों को सेवा सदन में बुलाकर पग फेरे की रस्म पूरी की गई.

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महिला कार्यकर्ताओं ने भेंट किए तोहफे

प्रचार मंत्री रितु चतुर्वेदी ने बताया सेवा भारती की महिला कार्यकर्ताओं ने नव दंपतियों को साड़ी , पैंट-शर्ट ,मिठाई , लिफाफे भेंट में दिए. संघ प्रचारकों सहित अन्य वरिष्ठ लोगों ने नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया.

इनमें तीन जोड़ों के विवाह समय पर माता-पिता मौजूद नहीं थे, जिनका कन्यादान सेवा भारती के कार्यकर्ताओं ने जोड़े किया था.

वर-वधुओं ने साझा किया अनुभव

इस मौके पर वर-वधुओं ने सामूहिक विवाह सम्मेलन के बारे में अपने अनुभव साझा किया. उन्होंने कहा कि उन्हें लगा ही नहीं कि उनकी शादी किसी सामूहिक विवाह सम्मेलन में हुई है.

25 अप्रैल को हुआ था सामूहिक विवाह सम्मेलन

बता दें कि 25 अप्रैल को सामूहिक विवाह सम्मेलन में नवदंपतियों को गृहस्थी बसाने के लिए पलंग, पंखा, आलमारी, बर्तन, सिलाई मशीन, कूलर, गैस चूल्हा, घड़ी, साड़ियां, गद्दे, प्रेशर कुकर, इलेक्ट्रिक केतली, कंबल और धार्मिक पुस्तकें भी दी गईं. सोने-चांदी के बढ़ते दामों के बीच सेवा भारती ने दुल्हनों को नथ, पायल, बिछुए और गले का सेट भी भेंट किया. इसके साथ ही समारोह में साधु-संतों ने पहुंचकर वर-वधुओं को आशीर्वाद दिया था.

इसके अलावा नगर निगम की ओर से दूल्हा-दुल्हन को विवाह प्रमाण पत्र भी मौके पर दिए गए थे.इस आयोजन ने साबित कर दिया था कि जब समाज साथ खड़ा हो तो जाति और भेदभाव की दीवारें खुद-ब-खुद हट जाती हैं. जयपुर में हुए इस सामूहिक विवाह सम्मेलन ने सामाजिक समरसता, सेवा और संस्कार की नई मिसाल पेश की थी.