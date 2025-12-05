लहंगा नहीं रेशम की साड़ी पहनकर मंडप पहुंची दुल्हन शिप्रा, पहली तस्वीर ने मचाया धमाल

Shipra Indresh Upadhyay marriage: कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की दुल्हन शिप्रा शर्मा ने लहंगे की जगह गोल्डन रेशम की साड़ी और हैवी गोल्ड जूलरी पहनकर रॉयल लुक अपनाया. सादगी और संस्कारों से भरी उनकी पहली तस्वीर हर जगह छाई हुई हैं.

मशहूर कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने हरियाणा की शिप्रा शर्मा के साथ जयपुर में सात फेरे लेकर अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत कर ली है. जब इंद्रेश उपाध्याय बारात लेकर जयपुर पहुँचे थे, तो उनका लुक किसी राजा से कम नहीं था, जिसके बाद से ही हर कोई उनकी दुल्हनिया को देखना चाहता था.

शादी की पहली तस्वीर सामने आने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि दुल्हन शिप्रा ने सभी दिखावटी ट्रेंड्स को दरकिनार करते हुए एक सादगीपूर्ण, फिर भी बेहद रॉयल लुक अपनाया.

लहंगे की जगह चुनी क्लासिक साड़ी

आमतौर पर आजकल की दुल्हनों की तरह लहंगा पहनने के बजाय, शिप्रा शर्मा ने अपने विवाह के लिए एक प्लेन, गोल्डन रेशम की साड़ी चुनी. साड़ी में सज-धजकर वह किसी अप्सरा या रानी से कम नहीं लग रही थीं. मंडप में नजरें झुकाकर बैठी शिप्रा ने अपनी सादगी और संस्कारों की झलक भी दिखाई.

साड़ी भले ही सिंपल थी, लेकिन ब्लाउज पर बारीक ज़री और सितारों की एम्ब्रॉयडरी की गई थी, जिससे उनका लुक आकर्षक और क्लासी बन रहा था. रेशम की इस साड़ी की ड्रेपिंग बेहद क्लासिक रखी गई थी. पल्लू को प्लीट्स बनाकर शोल्डर पर ड्रेप किया गया था. सिर पर लिया गया रेड कलर का दुपट्टा उनके ब्राइडल लुक की सुंदरता को और बढ़ा रहा था.

चमचमाती गोल्ड जूलरी

शिप्रा ने अपने साड़ी लुक को पूरा करने के लिए चमचमाते हुए गोल्ड की इंट्रीकेट डिजाइन वाली जूलरी पहनी. नेकपीस काफी हैवी और सुंदर दिखा. उन्होंने मांग टीका, माथे पर मुकुट और हाथों में कंगन पहनकर अपने लुक को एक पारंपरिक और रॉयल टच दिया.

भले ही इंद्रेश उपाध्याय की शादी की अभी एक ही तस्वीर सामने आई है, लेकिन इस एक फोटो ने यह साफ कर दिया है कि कथावाचक और उनकी दुल्हनिया की यह जोड़ी सादगी और संस्कारों के साथ-साथ आकर्षण में भी सुपरहिट है.

