/जयपुर में SI भर्ती-2025 मामला, महिला ने साइबर कैफे से निकाली सूची, बनाया फर्जी एडमिट कार्ड

Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती-2025 की फिजिकल परीक्षा के दौरान एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया. चित्रकूट थाना पुलिस ने यूपी की रहने वाली 27 वर्षीय महिला मोहिता को हिरासत में लिया है, जिसके ऊपर आरोप है कि वह लिखित परीक्षा में असफल हुई, जिसके बाद फर्जी एडमिट कार्ड बनवाया और फिर फिजिकल टेस्ट देने पहुंच गई. इस मामले का खुलासा दस्तावेजों की जांच में हुआ.

डीसीपी (वेस्ट) प्रशांत किरण ने बताया कि 7 अगस्त सुबह चित्रकूट स्टेडियम में SI भर्ती की फिजिकल परीक्षा आयोजित हुई थी. लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा था. इसी दौरान एक महिला के एडमिट कार्ड की जांच में गड़बड़ी देखी गई, जब रोल नंबर सिस्टम में चेक किया गया तो उस पर एक पुरुष अभ्यर्थी की जानकारी मिली, जिससे अधिकारियों को शक हुआ और इसके बाद आगे की जांच शुरू की गई.

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पुलिस ने की मोहिता से पूछताछ

वहीं, पुलिस ने लिखित परीक्षा का डाटा निकाला, जिसमें मोहिता द्वारा प्रस्तुत किया गया एडमिट कार्ड फर्जी था. इस युवक का रोल नंबर इस्तेमाल किया गया था, उसका फिजिकल टेस्ट 5 अगस्त को उदयपुर में पहले ही हो चुका था. फिर पुलिस ने मोहिता से पूछताछ की, जिसमें पता चला कि वह खुद लिखित परीक्षा में फेल हो गई थी.

परिवार से छुपाई परीक्षा में असफल होने की बात

जांच में सामने आया कि मोहिता जयपुर के चित्रकूट नगर में रहकर SI भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रही थी. लिखित परीक्षा में असफल होने की बात उसने परिवार को नहीं बताई. उसने घरवालों को कहा कि वह पास हो गई है और आगे की तैयारी जारी है. इसके चलते वह जयपुर में अपने रिश्तेदारों के साथ रह रही थी.

चित्रकूट स्टेडियम में करने जाती फिजिकल की तैयारी

पुलिस के मुताबिक, रिश्तेदारों को शक न हो इसलिए मोहिता रोज चित्रकूट स्टेडियम में दौड़ लगाने और फिजिकल तैयारी करने जाती. उसने पूछताछ में बताया कि उसने साइबर कैफे से चयनित अभ्यर्थियों की सूची निकाली और फिर एक पास हुए उम्मीदवार का रोल नंबर लेकर एडमिट कार्ड में काट-छांट कर अपना फर्जी एडमिट कार्ड बनाया.

फिलहाल पुलिस कर रही मामले की जांच

वहीं, 7 अगस्त की सुबह वह उसी फर्जी एडमिट कार्ड को लेकर फिजिकल परीक्षा देने गई. चित्रकूट थाना पुलिस ने मोहिता के खिलाफ फर्जी दस्तावेज तैयार करने और परीक्षा में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस फर्जीवाड़े में कोई अन्य व्यक्ति या साइबर कैफे संचालक शामिल था या नहीं है.

