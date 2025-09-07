राजस्थान में SI भर्ती विवाद मामला गरमाया, चयनित अभ्यर्थी बोले... अब फर्जी टैग क्यों?

Jaipur News: जयपुर में राजस्थान में सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती रद्द होने का मामला लगातार गरमा रहा है.राजस्थान हाईकोर्ट के इस फैसले से 800 से ज्यादा सफल अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है. अब इन चयनित अभ्यर्थियों के परिजनों ने सरकार और सिस्टम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

जयपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चयनित अभ्यर्थियों के परिजनों ने इस फैसले को अन्यायपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की गलती की वजह से सभी मेहनती युवाओं को "फर्जी" का ठप्पा लग गया है. एक चयनित अभ्यर्थी ने भावुक होकर बताया कि उसने 26/11 मुंबई हमले के दौरान एनएसजी कमांडो के तौर पर देश की सेवा की थी और बाद में पटवारी की नौकरी छोड़कर SI की तैयारी की, ताकि लोगों की सेवा कर सकें. अब इस फैसले के बाद समाज में उन्हें शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है.

एक महिला अभ्यर्थी ने कहा कि उसने दिन-रात मेहनत करके यह सफलता हासिल की थी, लेकिन अब चार साल बाद पेपर लीक का हवाला देकर उन्हें फर्जी कहा जा रहा है, जिससे उन्हें समाज में अपमान सहना पड़ रहा है.

नेताओं पर निशाना और मुख्यमंत्री से अपील

परिजनों ने सीधे तौर पर कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा और आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि इन नेताओं ने इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देकर मेहनती युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया है.

परिजनों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अपील की है कि सरकार कोर्ट में निर्दोष अभ्यर्थियों का पक्ष रखे और सिर्फ दोषियों को ही सजा दे, ताकि मेहनत से सफल हुए युवाओं का भविष्य बर्बाद न हो. उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. यह मामला अब सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती बन गया है, जिसमें उसे दोषियों पर कार्रवाई करने के साथ-साथ निर्दोषों का भविष्य भी बचाना है.

