Rajasthan News: जयपुर सराफा बाजार में चांदी ने नया रिकॉर्ड बनाया. 2025 में चांदी की कीमत ₹88,000 से बढ़कर ₹1,94,200 प्रति किलो पहुंची. इस साल औद्योगिक मांग, EV और सोलर सेक्टर की वजह से निवेशकों को जबरदस्त मुनाफा मिला.
Trending Photos
Silver price Jaipur: जयपुर में सराफा बाजार वर्ष 2025 पूरी तरह से चांदी के नाम रहा है, जिसने निवेशकों को मालामाल करते हुए अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है. 1 जनवरी 2025 को लगभग ₹ 88,000 प्रति किलो रही चांदी की कीमत साल खत्म होने से पहले ही दोगुनी से अधिक होकर 13 दिसंबर 2025 को ₹ 1,94,200 प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है.
औद्योगिक मांग ने बढ़ाई चमक
चांदी की कीमतों में इस ऐतिहासिक उछाल के पीछे मुख्य रूप से उसकी बढ़ती औद्योगिक मांग, कम वैश्विक उत्पादन और चीन व अमेरिका से सप्लाई में कमी जैसे कारक रहे हैं. जिसकी बजह से अब चांदी को 'नए युग का सोना' कहा जाने लगा है, क्योंकि नई तकनीकें इसकी खपत को बढ़ा रही हैं- भविष्य में सौर ऊर्जा के बढ़ते उपयोग के कारण चांदी की मांग लगातार बनी रहने की उम्मीद है. इलेक्ट्रिक कारों (EVs) में चांदी का उपयोग बढ़ा है. इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और डेटा सेंटरों में भी इसकी मांग तेज हुई है. ये सभी समीकरण मिलकर चांदी की चमक बढ़ा रहे हैं.
2026 में ₹ 2,25,000 का अनुमान
फेडरल बैंक द्वारा ब्याज दर में संभावित कमी की आशंकाओं ने भी इस तेजी को बल दिया है. बाजार विश्लेषकों का अनुमान है कि चांदी की यह तेजी बरकरार रहेगी और वर्ष 2026 में इसके ₹ 2,25,000 प्रति किलोग्राम तक पहुंचने की संभावना है.
जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी के अनुसार आज के भाव-
|धातु
|आज का भाव
|बदलाव
|चांदी (प्रति किलो)
|₹ 1,94,200
|₹ 3,600 सस्ती
|शुद्ध सोना (प्रति 10 ग्राम)
|₹ 1,35,200
|₹ 1,200 महंगा
|जेवरात सोना (प्रति 10 ग्राम)
|₹ 1,26,400
|-
आज का युवा फैंसी चांदी के उत्पादों की ओर आकर्षित हो रहा है, जिससे घरेलू उपयोग भी बढ़ रहा है.तो वहीं चांदी अब निवेश और उपभोग दोनों मोर्चों पर अपना दबदबा कायम कर रही है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!