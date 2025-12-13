Zee Rajasthan
चांदी पहुंची चांद पर, 2025 खत्म होने से पहले कीमत ने तोड़े सारे रिकॉर्ड

Rajasthan News: जयपुर सराफा बाजार में चांदी ने नया रिकॉर्ड बनाया. 2025 में चांदी की कीमत ₹88,000 से बढ़कर ₹1,94,200 प्रति किलो पहुंची. इस साल औद्योगिक मांग, EV और सोलर सेक्टर की वजह से निवेशकों को जबरदस्त मुनाफा मिला.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Damodar prasad raigar
Published: Dec 13, 2025, 04:03 PM IST | Updated: Dec 13, 2025, 04:34 PM IST

चांदी पहुंची चांद पर, 2025 खत्म होने से पहले कीमत ने तोड़े सारे रिकॉर्ड

Silver price Jaipur: जयपुर में सराफा बाजार वर्ष 2025 पूरी तरह से चांदी के नाम रहा है, जिसने निवेशकों को मालामाल करते हुए अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है. 1 जनवरी 2025 को लगभग ₹ 88,000 प्रति किलो रही चांदी की कीमत साल खत्म होने से पहले ही दोगुनी से अधिक होकर 13 दिसंबर 2025 को ₹ 1,94,200 प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है.

औद्योगिक मांग ने बढ़ाई चमक
चांदी की कीमतों में इस ऐतिहासिक उछाल के पीछे मुख्य रूप से उसकी बढ़ती औद्योगिक मांग, कम वैश्विक उत्पादन और चीन व अमेरिका से सप्लाई में कमी जैसे कारक रहे हैं. जिसकी बजह से अब चांदी को 'नए युग का सोना' कहा जाने लगा है, क्योंकि नई तकनीकें इसकी खपत को बढ़ा रही हैं- भविष्य में सौर ऊर्जा के बढ़ते उपयोग के कारण चांदी की मांग लगातार बनी रहने की उम्मीद है. इलेक्ट्रिक कारों (EVs) में चांदी का उपयोग बढ़ा है. इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और डेटा सेंटरों में भी इसकी मांग तेज हुई है. ये सभी समीकरण मिलकर चांदी की चमक बढ़ा रहे हैं.

2026 में ₹ 2,25,000 का अनुमान
फेडरल बैंक द्वारा ब्याज दर में संभावित कमी की आशंकाओं ने भी इस तेजी को बल दिया है. बाजार विश्लेषकों का अनुमान है कि चांदी की यह तेजी बरकरार रहेगी और वर्ष 2026 में इसके ₹ 2,25,000 प्रति किलोग्राम तक पहुंचने की संभावना है.

जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी के अनुसार आज के भाव-

धातुआज का भावबदलाव
चांदी (प्रति किलो)₹ 1,94,200₹ 3,600 सस्ती
शुद्ध सोना (प्रति 10 ग्राम)₹ 1,35,200₹ 1,200 महंगा
जेवरात सोना (प्रति 10 ग्राम)₹ 1,26,400-

आज का युवा फैंसी चांदी के उत्पादों की ओर आकर्षित हो रहा है, जिससे घरेलू उपयोग भी बढ़ रहा है.तो वहीं चांदी अब निवेश और उपभोग दोनों मोर्चों पर अपना दबदबा कायम कर रही है.

