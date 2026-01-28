Jaipur: प्लेबैक सिंगिंग से अरिजीत सिंह का संन्यास, फैंस बोले-आवाज कभी रिटायर नहीं होती

Jaipur News: देश के मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने का ऐलान किया है. उनके इस फैसले ने न सिर्फ युवाओं, बल्कि बुजुर्ग फैंस को भी भावुक कर दिया है. सोशल मीडिया पर उनकी आवाज़ से जुड़े कई वीडियो और पोस्ट वायरल हो रहे हैं.

15 साल से ज्यादा का म्यूजिक सफर

अरिजीत सिंह का करियर करीब 15 साल से ज्यादा का रहा है. उन्होंने फिल्मों में अपनी पहचान उस दौर में बनाई, जब उनके गाने सीधे दिल से जुड़ते चले गए. उनका पहला बड़ा ब्रेक मिलने के बाद उन्होंने एक के बाद एक सुपरहिट गाने दिए और हिंदी सिनेमा की सबसे भरोसेमंद आवाज बन गए.

अरिजीत सिंह ने अपने पोस्ट में साफ किया कि वे अब फिल्मों के लिए गाना नहीं गाएंगे. हालांकि उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वे संगीत से पूरी तरह दूर नहीं जा रहे हैं. उनका फोकस अब खुद के म्यूजिक, एल्बम और लाइव कॉन्सर्ट्स पर रहेगा.

इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर फैंस की भावनाएं खुलकर सामने आईं. कई युवाओं ने लिखा-आपकी आवाज ने हमारी अधूरी कहानियों को पूरा किया. वहीं, बुजुर्ग फैंस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और उनके गानों को गुनगुनाते हुए वीडियो साझा किए. कुछ बुजुर्गों ने कहा कि अरिजीत के गाने उम्र नहीं देखते, बस एहसास देखते हैं. कई जगह फैंस को उनके मशहूर गानों की पंक्तियां गुनगुनाते हुए भी देखा गया.

हालांकि कुछ फैंस निराश हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोग मानते हैं कि अरिजीत सिंह गाना बंद नहीं करेंगे. फैंस का कहना है कि वे अपने खुद के एल्बम लाएंगे. लाइव कॉन्सर्ट्स और म्यूजिक शो पहले की तरह जारी रहेंगे. फिल्मों से दूरी लेकिन संगीत से रिश्ता कायम रहेगा.

फिल्मों में एक दौर का अंत लेकिन आवाज जिंदा रहेगी

अरिजीत सिंह का प्लेबैक सिंगिंग से हटना भले ही फिल्मों में एक दौर का अंत हो लेकिन उनके गाने, उनकी आवाज और उनसे जुड़ी यादें युवा से लेकर बुजुर्गों तक हमेशा पसंद आते रहेंगे.

पहला गाना

अरिजीत सिंह का जन्म पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ था. इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 2005 में एक वास्तविक कार्यक्रम फेम गुरुकुल से की थी. इनका नाम जब प्रसिद्ध हुआ जब इन्होंने 2013 में आशिकी-2 फ़िल्म में तुम ही हो गाना गाया था. यह गाना 2013 में फिल्म 'आशिकी 2' के साथ रिलीज होते ही तुरंत हिट हो गया और इसे अरिजीत के सर्वश्रेष्ठ रोमांटिक गीतों में से एक माना जाता है.

