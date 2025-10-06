SMS Hospital Accident: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस त्रासदी पर गहरा दुख जताया. उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा, "यह अत्यंत दुखद घटना है. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं. सभी नागरिक पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनशील बनें." पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे "दिल दहला देने वाली घटना" बताते हुए उच्चस्तरीय जांच की मांग की. उन्होंने अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया.

राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह (एसएमएस) के ट्रॉमा सेंटर में रविवार देर रात लगी भीषण आग ने अब तक 7 मरीजों की जान ले ली है, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हैं. शॉर्ट सर्किट से भड़की इस आग ने आईसीयू वार्ड को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

राज्य सरकार ने घटना की गहन जांच के लिए उच्चस्तरीय कमेटी गठित की है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपना दिल्ली दौरा रद्द कर अस्पताल पहुंचे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और रिपोर्ट्स में परिजनों ने स्टाफ की लापरवाही के आरोप लगाए हैं, जहां धुएं की चेतावनी को नजरअंदाज करने का दावा किया गया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर के एसएमएस अस्पताल में आग लगने से हुई जान-माल की हानि को अत्यंत दुखद बताया है. उन्होंने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है. और ट्वीट करते हुए कहा-



हादसे का भयावह मंजर और मौतों का आंकड़ा

ट्रॉमा सेंटर की दूसरी मंजिल पर स्थित आईसीयू में रविवार रात करीब 11:50 बजे आग लग गई. प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को मुख्य कारण बताया गया है. आग और धुएं से अफरा-तफरी मच गई, और दमकल की कई गाड़ियां पहुंचीं. शुरुआती रिपोर्ट्स में 7 मौतें बताई गईं हैं. जबकि आईसीयू में भर्ती 11 मरीजों को तत्काल अन्य आईसीयू में शिफ्ट कर सुरक्षित किया गया.परिजनों का आरोप है कि स्टाफ ने धुएं की सूचना मिलने पर ध्यान नहीं दिया और स्थिति बिगड़ने पर भाग गए. एसएमएस पुलिस स्टेशन के कांस्टेबलों ने बहादुरी से 10 से अधिक मरीजों को बचाया. राजस्थान डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि जयपुर पुलिस कमिश्नर को कारणों की जांच के निर्देश दिए गए हैं, और एफएसएल व फायर डिपार्टमेंट की मदद ली जाएगी.

उच्चस्तरीय जांच कमेटी का गठन

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रात ढाई बजे अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और तत्काल उच्चस्तरीय जांच कमेटी गठित करने के आदेश दिए. कमेटी की अध्यक्षता चिकित्सा विभाग के आयुक्त इकबाल खान करेंगे. सदस्यों में मुकेश कुमार मीणा (अतिरिक्त निदेशक, अस्पताल प्रशासन, राजमेस), चंदन सिंह मीणा (मुख्य अभियंता, राजमेस), अजय माथुर (मुख्य अभियंता, विद्युत, पीडब्ल्यूडी), आर.के. जैन (अतिरिक्त प्रधानाचार्य, एसएमएस मेडिकल कॉलेज) और जयपुर नगर निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी शामिल हैं. कमेटी आग के सटीक कारण, फायर सेफ्टी की कमियों, पुरानी वायरिंग, फायर अलार्म की खराबी और स्टाफ ट्रेनिंग पर फोकस करेगी. जयपुर पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि एफएसएल टीम सबूत जुटा रही है.

एक सप्ताह में रिपोर्ट, सख्त कार्रवाई का वादा

मुख्यमंत्री ने कमेटी को एक सप्ताह के अंदर प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं. दोषी पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है. यह हादसा स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों पर सवाल उठाता है, और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे.



