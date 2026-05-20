/उज्ज्वला गैस उपभोक्ताओं के लिए बड़ी चेतावनी! 30 जून तक नहीं किया यह काम, तो बंद हो जाएगी सब्सिडी

राज्य चुनें
Jaipur News: राजस्थान के करीब 73 लाख उज्ज्वला गैस उपभोक्ताओं को 30 जून तक आधार आधारित बायोमेट्रिक KYC करवानी होगी. पेट्रोलियम मंत्रालय ने तेल कंपनियों को निर्देश दिए हैं. KYC नहीं कराने पर गैस सब्सिडी रोकी जा सकती है.
Jaipur News: राजस्थान में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लेने वाले लाखों उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आई है. पेट्रोलियम मंत्रालय ने सभी तेल कंपनियों को निर्देश जारी करते हुए उज्ज्वला गैस कनेक्शनधारियों के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक KYC अनिवार्य कर दी है. इसके लिए अंतिम तारीख 30 जून तय की गई है. तय समय तक KYC नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं की गैस सब्सिडी रोकी जा सकती है.
जानकारी के अनुसार, राज्य में करीब 73 लाख उज्ज्वला गैस उपभोक्ता हैं, जिन्हें सरकार की ओर से साल में 9 सिलेंडर तक सब्सिडी दी जाती है. अब हर 7 रिफिल के बाद 8वीं रिफिल लेने से पहले उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक वैरिफिकेशन करवाना जरूरी होगा. इसका उद्देश्य योजना में पारदर्शिता लाना और फर्जी या निष्क्रिय कनेक्शनों की पहचान करना बताया जा रहा है.
पेट्रोलियम मंत्रालय ने Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum और Hindustan Petroleum को इस प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं. सरकार ऐसे कनेक्शनों की भी जांच करेगी जो मृत उपभोक्ताओं या दूसरे स्थान पर जा चुके लोगों के नाम पर अभी भी सक्रिय हैं. इसके आधार पर उज्ज्वला लाभार्थियों का नया और अपडेटेड डेटा तैयार किया जाएगा.
बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना होगा
KYC प्रक्रिया पूरी कराने के लिए उपभोक्ताओं को अपनी संबंधित गैस एजेंसी पर जाकर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना होगा. जिन लोगों ने अब तक KYC नहीं कराई है, उन्हें जल्द यह प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है ताकि उनकी सब्सिडी प्रभावित न हो.
सरकार का मानना है कि इस कदम से वास्तविक जरूरतमंद लाभार्थियों तक योजना का फायदा सही तरीके से पहुंच सकेगा और फर्जी लाभार्थियों को चिन्हित करने में मदद मिलेगी.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!