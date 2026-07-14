/Jaipur: प्रशासन की 'कुंभकर्णी नींद' जगाने का विरोध, गंदे पानी से त्रस्त ग्रामीणों ने बजाया ढोल

Jaipur News: राजधानी जयपुर के बगरू विधानसभा क्षेत्र के रातल्या गांव में गंदे ओर बदबूदार पानी से परेशान लोगों के सब्र का बांध अब टूटने के कगार पर है. जिम्मेदार विभाग ओर अधिकारियों की अनदेखी से परेशान ग्रामीणों ने आज अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन करते हुए ढोल बजाकर प्रशासन को कुंभकर्णी नींद से जगाने ओर अपनी पीड़ा सुनाने का प्रयास किया है.

ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के पास स्थित सांगानेर एनवायरो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट द्वारा निर्मित कॉमन एफलुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के पंपिंग स्टेशन नंबर 2 से निकला गंदा और बदबूदार पानी उनके घरों के पास जमा होने से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है.

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स्थानीय लोगों ने ढोल बजाकर सांगानेर एनवायरो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट और राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खिलाफ अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने ढोल बजाकर जिम्मेदार अधिकारियों की 'कुंभकर्णी नींद'' तोड़ने का प्रयास किया. लोगों का कहना है कि घरों के आसपास लंबे समय से गंदा और बदबूदार पानी जमा है, जिससे सांस लेना तक मुश्किल हो गया है, लोग नारकीय जीवन जीने की मजबूत है. वहीं, अब संक्रमित बीमारियां फैलने का भी खतरा बढ़ गया है.

ग्रामीणों ने दी चेतावनी

स्थानीय ग्रामीण अर्जुन राणा, पूजा देवी व कांता देवी का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक समस्या का समाधान नहीं किया गया. बच्चे, महिलाएं ओर बूढ़े लोग बीमार पड़ रहे हैं. हालात यह है कि अब बीमारी का इलाज करवाने के लिय भी पैसे नहीं है, प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार हमारी बात नहीं सुनती है और जल्द समस्या का स्थाई समाधान नहीं किया गया तो ग्रामीण सड़क जाम कर उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और संबंधित विभागों की होगी.

फिलहाल ग्रामीणों ने प्रशासन को अंतिम चेतावनी दी है. अब देखना होगा कि जिम्मेदार विभाग लोगों की इस गंभीर समस्या का समाधान कब तक करते हैं या फिर मामला सड़क जाम और बड़े आंदोलन तक पहुंचता है.