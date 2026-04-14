जयपुर में गूंजा नारी शक्ति का स्वर! 33% आरक्षण पर महिलाओं ने भरी हुंकार

Jaipur News: नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में संगोष्ठी आयोजित की गई. इस संगोष्ठी में बड़ी संख्या में विभिन्न महिला संगठनों की प्रतिनिधि एवं पदाधिकारी शामिल हुई.

जयपुर शहर बीजेपी कार्यालय में हुई संगोष्ठी की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ हुई. इस अवसर पर सभी वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि के 33% प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को नई पहचान देगा और भारत की दशा एवं दिशा बदलने का कार्य करेगा. कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जयपुर सांसद मंजू शर्मा रही.जिला अध्यक्ष अमित गोयल ने कहा कि नारी शक्ति हमारे देश की आधारशिला रही है. भारत के इतिहास में अहिल्याबाई होल्कर, गार्गी देवी, रानी लक्ष्मीबाई एवं पन्नाधाय जैसी महान महिलाओं ने नेतृत्व कर देश को दिशा दी है.

महिलाओं को राजनीतिक नेतृत्व में आगे बढ़ाने का स्वर्णिम अवसर

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उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह अधिनियम महिलाओं को राजनीतिक नेतृत्व में आगे बढ़ाने का स्वर्णिम अवसर है और इससे देश और अधिक सशक्त बनेगा. 16 अप्रैल को लोकसभा में इस अधिनियम पर चर्चा होने जा रही है. यह समय है जब हम सभी को एकजुट होकर इसके समर्थन में अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए. यह नारी शक्ति के सम्मान एवं अधिकारों को और मजबूत बनाने का संकल्प है.



सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि 2023 में पारित हुआ नारी शक्ति अधिनियम एक संवैधानिक संशोधन है. लोकसभा और सभी विधानसभा में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है. यह कदम महिला सशक्तिकरण में मील का पत्थर साबित होगा. महिलाओं को नीति की लाभार्थी से नीति की निर्माता बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम है. मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्त नारी और आत्मनिर्भर नारी बन रही है.

शक्ति वंदना अधिनियम के समर्थन में मिस्ड कॉल

पूर्व महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर ने 9667173333 पर सभी महिलाओं से शक्ति वंदना अधिनियम के समर्थन में मिस्ड कॉल करवाया. उन्होंने कहा कि महिला आधारित विकास को बढ़ावा मिलेगा व राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी.



पूर्व महापौर कुसुम यादव ने कहा कि मतदान में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ रही है. वहीं पंचायत में 46% आरक्षण के दर्शाता है कि महिलाएं अवसर मिलने पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती है.



नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल एक कानून नहीं, बल्कि महिलाओं की दशा और दिशा बदलने वाला ऐतिहासिक कदम है. यह अधिनियम 2047 में विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का ऐतिहासिक कदम है.



राजस्थान राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा ने कहा कि यह अधिनियम महिलाओं के सम्मान, अधिकार और नेतृत्व को नई ऊंचाई देने वाला ऐतिहासिक निर्णय है.



इस संगोष्ठी में पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल एवं शीला धाबाई, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर गोरा भी उपस्थित रहे. जयपुर भाजपा की सभी महिला जिला पदाधिकारी ने अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया.

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