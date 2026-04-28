/Jaipur: युवक को किडनैपिंग कर चलती कार में की मारपीट, फिर रोड किनारे गए फेंक

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर शहर में एक युवक की किडनैपिंग का मामला सामने आया है. रिश्तेदारों की जमानत देने आए युवक को रंजिश के चलते परिचित मारपीट कर कार में पटक ले गए. पुलिस शिकायत का पता चलने पर किडनैप युवक को रोड किनारे फेंक किडनैपर फरार हो गए.

बनीपार्क थाना पुलिस ने पीड़ित युवक की शिकायत पर FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. दरअसल जयसिंहपुरा खोर के रहने वाले महेन्द्र सैनी का किडनैप हुआ था. जयसिंहपुरा इलाके में महेन्द्र के रिश्तेदारों का पड़ोसियों से झगड़ा हो गया था.

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जमानत देने आया था युवक

पुलिस की ओर से कार्रवाई कर उसके दो रिश्तेदारों को शांतिभंग में अरेस्ट किया गया था. 26 अप्रैल को दोपहर पुलिस की ओर से पकड़े गए दोनों रिश्तेदारों को कलेक्ट्री में पेश किया गया. रिश्तेदारों की जमानत देने के लिए महेन्द्र कलेक्ट्री आया हुआ था.

आरोप है कि शाम करीब 5:30 बजे वह पानी की बोतल भरने के लिए बाहर आया. इसी दौरान दूसरे पक्ष के परिचित भी पीछे-पीछे आ गए. कहासुनी होने पर चार-पांच जने उसे पकड़ने के लिए पीछे भागे. कलेक्ट्री के गेट नंबर-1 की तरफ भागने पर पीछा कर उसे पकड़ लिया.

फिल्मी स्टाइल में मारपीट

फिल्मी स्टाइल में मारपीट कर जबरन कार में पटक कर ले गए. चलती कार के अंदर मारपीट की. घरवालों की ओर से पुलिस शिकायत करने का अपहरणकर्ताओं को पता चला. पुलिस कंट्रोल रूम को भी सूचना देने के बारे में सुनकर जयसिंहपुरा खोर थाने के बाहर रोड किनारे महेन्द्र सैनी को फेंककर फरार हो गए. बनीपार्क थाने में पीड़ित की ओर से सोमवार रात मामला दर्ज करवाया गया.

पढ़िए जयपुर की एक और खबर

दौसा-मनोहरपुर NH 148 पर फिर रफ्तार ने कहर बरपाया. हादसे में दो की मौत और छात्रा सहित तीन गंभीर घायल हो गए. कार सवार यूपी निवासी मृतक खाटूश्यामजी के दर्शन कर वापस घर लौट रहे थे. ट्रेलर व कार में आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हुई. हादसे में कार सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हुई.

जबकि कार सवार अन्य दो लोग व एक छात्रा गंभीर घायल हुई. रायसर थाना क्षेत्र बहलोड गांव के पास देव लाइब्रेरी के सामने हादसा हुआ और हादसे के बाद मौके पर सैंकड़ों लोग एकत्रित हुए.

हादसे के कारण NH 148 पर यातायात बाधित हुआ. ओवरटेक करने के चक्कर में हादसा हुआ और ओवरटेक करते समय कार के सामने स्कूली बच्चे आ गए. स्कूली बच्चों को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित कार सामने से आ रहे ट्रक से भीड़ गई.