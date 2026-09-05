/Jaipur: युवक ने साढू के पेट में घोंपा चाकू, 15 दिन से रस्सी से बंधा था आरोपी, भोपा ने भूत प्रेत का बताया साया

Rajasthan Crime: राजधानी जयपुर के करणी विहार थाना इलाके में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. मानसिक रूप से बीमार बताए जा रहे एक युवक ने अपने साढू भाई के पेट में चाकू घोंप दिया. हमले में घायल युवक को गंभीर हालत में SMS हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां शुक्रवार शाम उसका ऑपरेशन किया गया. पुलिस ने घायल के पर्चा बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 115 (2) और 126(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के अनुसार, आरोपी युवक को पिछले काफी समय से मानसिक बीमारी की शिकायत थी और परिवार का कहना है कि उसे दौरे पड़ते थे. इसी वजह से पिछले करीब 15 दिन से उसे कथित तौर पर रस्सी से हाथ-पैर बांधकर रखा जा रहा था. रात में उसे एक दुकान के अंदर सुलाया जाता था.

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आरोपी ने हाथ-पैर में बंधी रस्सी खोल

घायल साढू ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि 2 सितंबर की रात वह आरोपी के घर पर सोया हुआ था. रात करीब 3 बजे आरोपी ने किसी तरह हाथ-पैर में बंधी रस्सी खोल ली और दुकान से बाहर निकल गया. घायल के अनुसार, आरोपी को कहीं से शराब मिल गई और उसने शराब पी ली. इसके बाद वह दोबारा दुकान में घुस गया. शटर से टकराने की आवाज सुनकर घरवाले जाग गए. बाहर आकर देखा तो आरोपी दुकान के बाहर खड़ा था.

अचानक धारदार चाकू से किया हमला

परिजनों ने उसे पकड़ने की कोशिश की. इसी दौरान आरोपी दुकान के अंदर गया और वहां से चाकू निकाल लाया. करीब 50 मीटर दूर जाकर उसने परिजनों से कहा कि उसे बांधकर रखा जाता है और खाना भी नहीं दिया जाता. उसने धमकी दी कि दोबारा बांधने की कोशिश की तो चाकू मार देगा. घायल ने बताया कि आरोपी को पकड़ने की कोशिश की गई तो उसने अचानक धारदार चाकू से हमला कर दिया. चाकू सीधे उसके पेट में घोंप दिया. हमले में वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा. परिजन घबरा गए और गंभीर हालत में उसे SMS हॉस्पिटल लेकर पहुंचे.

करणी विहार थाने के ASI सुनील कुमार सिंह मामले की जांच कर रहे हैं. सुनील कुमार ने बताया कि गोकुलपुरा फाटक के पास रहने वाले एक युवक पर अपने साढू भाई पर चाकू से हमला करने का आरोप है. घायल का SMS हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है. पुलिस की प्रारम्भिक जांच में परिवार ने आरोपी के मानसिक रूप से बीमार होने की बात बताई है. परिवार के मुताबिक, आरोपी का डीडवाना में एक भोपा से इलाज चल रहा था. करीब 15 दिन पहले उसे इलाज के लिए डीडवाना ले जाया गया था.

आरोपी के शरीर में 4 भूत!

परिवार का दावा है कि भोपा ने आरोपी के शरीर में 4 भूत होने की बात कही थी. परिवार के अनुसार इलाज के दौरान 2 भूतों को भगाने का दावा किया गया, जबकि 2 भूतों को अभी भगाना बाकी था. मेडिकल सूचना मिलने पर करणी विहार थाना पुलिस SMS हॉस्पिटल पहुंची और घायल के पर्चा बयान दर्ज किए.

बयान के आधार पर आरोपी साडू के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. BNS की धारा 115 (2) और 126(2) के तहत मारपीट और चोट पहुंचाने का आरोप है. इसके तहत एक वर्ष की सजा से 10 हजार रुपए जुर्माने का का प्रावधान है.