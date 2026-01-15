Zee Rajasthan
कैमरे ऑन, सफाई ऑफ, जयपुर नगर निगम के दावों पर सवाल

Jaipur News : स्मार्ट सिटी…स्मार्ट कैमरे…और 24 घंटे निगरानी का दावा. नगर निगम कहता है—कंट्रोल रूम से शहर की हर गली पर नजर है. लेकिन सवाल ये है कि अगर नजर है, तो गंदगी क्यों नजर आ रही है. मुख्य सड़कों पर कैमरे चमक रहे हैं लेकिन अंदरूनी गलियों और कॉलोनियों में कचरे के ढेर जवाब मांग रहे हैं.


 

Published: Jan 15, 2026, 09:01 AM IST | Updated: Jan 15, 2026, 09:01 AM IST

कैमरे ऑन, सफाई ऑफ, जयपुर नगर निगम के दावों पर सवाल

Jaipur News : जयपुर में जहां एक तरफ फोटो और वीडियो के आधार पर चालान कट रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ कचरा उठाने की जिम्मेदारी अब भी लापता है. सड़क किनारे बने अस्थायी कचरा पॉइंट,खुला कचरा, आवारा पशु और बढ़ता हादसों का खतरा. यही है शहर की सफाई की सच्ची तस्वीर. तो क्या निगम की निगरानी सिर्फ कैमरों तक सीमित है.

जयपुर नगर निगम की ओर से स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम के माध्यम से शहरभर में 24 घंटे निगरानी किए जाने का दावा किया जा रहा है. निगम प्रशासन का कहना है कि सड़कों पर कचरा फेंकने वालों पर बाजारों और प्रमुख चौराहों पर लगे स्मार्ट कैमरों से प्राप्त फोटो और वीडियो फुटेज के आधार पर चालान की कार्रवाई की जा रही है. कंट्रोल रूम से ऑनलाइन कैमरों के जरिए लगातार मॉनिटरिंग होने की बात कही जा रही है लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग नजर आ रही है. शहर की मुख्य सड़कों और वीआईपी इलाको को छोड़ दिया जाए तो अंदरूनी इलाकों, रिहायशी कॉलोनियों और मोहल्लों में सफाई व्यवस्था बदहाल बनी हुई है. न तो नियमित रूप से सफाई हो पा रही है और न ही समय पर कचरा उठाया जा रहा है. कई इलाकों में कचरा एक-दो दिन नहीं, बल्कि कई दिनों तक पड़ा रहता है, जिससे लोगों को गंदगी और दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा है. अगर वास्तव में कंट्रोल रूम से 24 घंटे निगरानी हो रही है, तो ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं होनी चाहिए.

नगर निगम प्रशासन ने हाल ही में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कवायद शुरू की है. अधिकारियों द्वारा सफाई कर्मचारियों की मॉनिटरिंग और निरीक्षण बढ़ाने के निर्देश जरूर दिए गए हैं. लेकिन इसके बावजूद जमीनी स्तर पर हालात में कोई ठोस सुधार नजर नहीं आ रहा है. सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए जयपुर जिला प्रशासन के अधिकारियो को भी जोन वाइज जिम्मेदारी सौंप गई है. लेकिन कागजी निर्देशों और वास्तविक स्थिति के बीच साफ अंतर दिखाई दे रहा है। शहर के कई प्रमुख मार्गों के साथ-साथ रिहायशी कॉलोनियों और अंदरूनी सड़कों पर सड़क किनारे बनाए गए अस्थायी कचरा पॉइंट आज भी जस के तस बने हुए हैं. इन स्थानों पर खुले में कचरा डाले जाने से न केवल गंदगी फैल रही है, बल्कि आसपास रहने वाले लोगों को दुर्गंध के कारण भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है. कई जगह कचरा सड़कों तक फैल चुका है, जिससे आवागमन बाधित हो रहा है और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है. अस्थायी कचरा पॉइंट्स के कारण कचरा नियमित रूप से नहीं उठ पाता. वहीं आवारा पशु इन स्थानों पर जमा कचरे को बिखेर देते हैं, जिससे हालात और भी बदतर हो जाते हैं. खुले कचरे के कारण बड़ी संख्या में आवारा पशु सड़कों पर जमा हो रहे हैं. ये पशु भोजन की तलाश में सड़कों पर मंडराते रहते हैं, जिससे आए दिन हादसों की आशंका बनी रहती है.

कुल मिलाकर, कैमरों की नजर में शहर भले ही साफ दिखे. लेकिन जमीन पर फैली गंदगी नगर निगम के दावों पर सवाल खड़े कर रही है. अब देखना ये है कि स्मार्ट सिटी सिर्फ कंट्रोल रूम तक सिमटती है. या वाकई शहर की हर गली तक पहुंचेगी। क्योकि लंबे समय से आवारा पशुओं को पकड़ने की कार्रवाई भी प्रभावी रूप से नहीं हो पा रही है. नगर निगम सिर्फ दावे कर रहा है, जबकि समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं. नगर निगम प्रशासन का दावा है कि सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए नए प्लान पर काम किया जा रहा है और कचरा संग्रहण प्रणाली को व्यवस्थित किया जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

