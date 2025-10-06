जयपुर में खुलेगा फोरेंसिक यूनिवर्सिटी का नया कैंपस, अब देश के एजेंसियों को मिलेगी एडवांस ट्रेनिंग

Jaipur News: जयपुर में विकसित भारत की तर्ज पर अब राजस्थान भी विज्ञान और विकास की दिशा में एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा है. गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (NFSU) अपना नया कैंपस राजस्थान में स्थापित करने जा रहा है. यह पहल राज्य में फोरेंसिक साइंस और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत करेगी.

फोरेंसिक प्रशिक्षण और साइबर सुरक्षा

NFSU का यह नया कैंपस राजस्थान में फोरेंसिक साइंस के दो प्रमुख प्रोग्रामों के साथ शुरू होगा, जिसके लिए कुल 80 सीटें आवंटित की जाएंगी. इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को उन्नत फोरेंसिक प्रशिक्षण और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करना है, ताकि वे अपराध जांच के मामलों में विशेषज्ञ बन सकें.

NFSU गांधीनगर ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश जैसे बड़े हादसों में 250 से अधिक शवों में से 150 से अधिक का डीएनए टेस्ट सफलतापूर्वक किया है, जो इसकी उन्नत प्रयोगशालाओं की क्षमता को दर्शाता है.

न्यायिक अधिकारियों और केंद्रीय एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण

जयपुर कैंपस केवल छात्रों तक ही सीमित नहीं रहेगा. यह न्यायिक अधिकारियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, जहां जजों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इसके अलावा, NFSU विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों, जैसे ED (प्रवर्तन निदेशालय), CBI (केंद्रीय जांच ब्यूरो), IB (इंटेलिजेंस ब्यूरो), और NIA (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) के अधिकारियों को भी फोरेंसिक जांच और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करेगा.

पत्रकारों के लिए भी विशेष ट्रेनिंग

NFSU की एक खास पहल के तहत, पत्रकारों को भी तकनीकी और फोरेंसिक साइंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा. आए दिन सामने आने वाली डीप फेक और मोबाइल हैकिंग जैसी खबरों को देखते हुए, पत्रकारों को इनसे संबंधित विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी.

सीमा सुरक्षा में नई दिशा

NFSU जयपुर कैंपस सीमा सुरक्षा से जुड़े फोरेंसिक मामलों की जांच और प्रशिक्षण का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा. राजस्थान की लंबी सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है, जहां ड्रोन, घुसपैठ और तस्करी जैसी आपराधिक गतिविधियां होती रहती हैं. इस परिप्रेक्ष्य में, यह कैंपस राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा पार से होने वाली आपराधिक गतिविधियों की जांच के लिए एक नई और महत्वपूर्ण दिशा में काम करेगा.



