दिवाली से पहले निगम ग्रेटर मिशन मोड पर, सफाई-लाइट-फायर सेफ्टी पर फुल फोकस

Jaipur News: नगर निगम ग्रेटर जयपुर शहर को चमकाने की तैयारियां मिशन मोड पर चल रही हैं.ऐसे में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए निगम ने क्विक रेस्पॉन्स टीम (QRT) गठित की है. 

Published: Oct 14, 2025, 04:25 PM IST | Updated: Oct 14, 2025, 04:25 PM IST

दिवाली से पहले निगम ग्रेटर मिशन मोड पर, सफाई-लाइट-फायर सेफ्टी पर फुल फोकस

Jaipur News: दीपावली के स्वागत में नगर निगम ग्रेटर जयपुर पूरी रफ्तार में है. आयुक्त डॉ. गौरव सैनी के निर्देश पर शहर को चमकाने की तैयारियां मिशन मोड पर चल रही हैं. हर जोन, हर वार्ड में सफाई, रोशनी और सुरक्षा त्योहार के दौरान सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए निगम ने क्विक रेस्पॉन्स टीम (QRT) गठित की है.

इस टीम में जोन उपायुक्त, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक और 20 से ज्यादा सफाई कर्मचारी शामिल हैं. झोटवाड़ा जोन की टीम ने 200 फीट बाइपास सर्विस लेन से दो ट्रॉली कचरा उठाकर सफाई की. साथ ही स्वच्छता प्रहरी टीम भी लगातार मॉनिटरिंग में जुटी है.

फायर ब्रिगेड से लेकर लाइट विंग अलर्ट मोड पर
दीपावली पर किसी भी आकस्मिक अग्नि दुर्घटना से बचाव के लिए अग्निशमन शाखा को हाई अलर्ट पर रखा गया है. सभी संसाधन और स्टाफ फील्ड पर तैनात हैं. विद्युत शाखा की टीमों ने पिछले महीने हेल्पलाइन पर मिली 7,861 शिकायतों में से 7,813 का निस्तारण कर दिया है. शहर में अब तक 3.76 करोड़ रुपये की लागत से 11,477 नई एलईडी लाइट लगाने के ऑर्डर जारी हो चुके हैं, जिनमें से 6,000 लाइटें लग भी चुकी हैं.

गैराज शाखा का 2 शिफ्ट सिस्टम
त्योहार पर घरों की सफाई से बढ़े कचरे के चलते निगम ने 35 यूनिट (जेसीबी, डंपर, ट्रॉली) को दो पारियों में तैनात किया है, ताकि सड़कों पर ओपन डिपो न बनें. आयुक्त डॉक्टर गौरव सैनी ने जयपुरराइट्स से अपील की है, घर की सफाई में निकले अनुपयोगी सामान जो किसी और के काम आ सकते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्रों पर जमा कराएं. आइए, इस दीपावली किसी ज़रूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान लाएं. यहां जमा कराएं अनुपयोगी सामान.

मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र नगर निगम ग्रेटर के 8 स्थानों पर संचालित हैं.
मुरलीपुरा जोन कार्यालय (वार्ड 16)
विद्याधर नगर जोन कार्यालय (अंबाबाड़ी सर्किल)
पार्षद कार्यालय (वार्ड 64, झोटवाड़ा जोन)
पार्षद कार्यालय थड़ी मार्केट (वार्ड 75, मानसरोवर जोन)
सांगानेर जोन कार्यालय (वार्ड 93)
रैन बसेरा, जगतपुरा फाटक (वार्ड 112, जगतपुरा जोन)
नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय
मालवीय नगर जोन कार्यालय (वार्ड 142)

