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जयपुर में चुनावी बिगुल! 19 निकायों में होगी वोटों की जंग, 28 लाख वोटर चुनेंगे शहर की सरकार

जयपुर में निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं और चुनावी काउंटडाउन शुरू हो चुका है. जिले के 19 शहरी निकायों में एक नगर निगम, दो नगर परिषद और 16 नगर पालिकाओं के लिए चुनाव होंगे. करीब 28 लाख मतदाता 690 पार्षदों का चुनाव करेंगे, जबकि जयपुर नगर निगम में अकेले 24 लाख मतदाता शहर की सरकार चुनेंगे. निगम के 150 वार्डों में चुनावी हलचल बढ़ गई है, लेकिन उम्मीदवारों की तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं हुई है.

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Deepak Goyal
Published:Aug 11, 2026, 06:13 PM IST | Updated:Aug 11, 2026, 06:13 PM IST
जयपुर में चुनावी बिगुल! 19 निकायों में होगी वोटों की जंग, 28 लाख वोटर चुनेंगे शहर की सरकार
Image Credit: Rajasthan Nikay Chunav

Rajasthan Nikay Chunav: निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब सबसे बड़ा सस्पेंस आरक्षण की लॉटरी को लेकर है. 13 अगस्त को निकाय प्रमुखों की लॉटरी निकलेगी. इसके बाद वार्डों के आरक्षण की तस्वीर साफ होगी यानी लॉटरी तय करेगी कि किस सीट पर कौन चुनाव लड़ पाएगा और किस नेता को अपनी सियासी जमीन बदलनी पड़ेगी?

जयपुर जिले की बात करें तो नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिका में करीब 28 लाख मतदाता 690 वार्डों में अपने प्रतिनिधि चुनेंगे. जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों से लेकर दो नगर परिषद और 16 नगरपालिकाओं तक चुनावी रण सजने वाला है.

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नौ महीने से चुने हुए बोर्ड का इंतजार

जयपुर जिले में जयपुर नगर निगम से लेकर 2 नगर परिषद और 16 नगरपालिकाओं तक चुनावी बिसात बिछना शुरू हो चुकी है. 24 लाख से ज्यादा वोटरों वाला जयपुर नगर निगम इस पूरे चुनाव का सबसे बड़ा सियासी अखाड़ा होगा. करीब नौ महीने से चुने हुए बोर्ड का इंतजार कर रहे जयपुर नगर निगम में अब 150 वार्डों के लिए चुनाव होगा, लेकिन उससे पहले आरक्षण की लॉटरी कई दावेदारों की उम्मीदों पर पानी फेर सकती है और कई नए चेहरों के लिए सियासत के दरवाजे खोल सकती है यानी इस बार निकाय चुनाव में पहला वोट जनता नहीं डालेगी.

13 अगस्त को खुलेगी पहली लॉटरी

13 अगस्त को पहली बाजी लॉटरी खेलेगी. मेयर, सभापति और चेयरमैन पदों की आरक्षण लॉटरी के साथ ही चुनावी तस्वीर का पहला बड़ा पेंच खुलेगा. इसके बाद वार्डों के आरक्षण की लॉटरी होगी यानी टिकट की दौड़ और चुनावी रणनीति से पहले यह तय होगा कि किस वार्ड में कौन चुनाव लड़ सकता है और किसकी राजनीतिक जमीन बदल जाएगी. जयपुर जिले के शहरी निकायों में इस बार करीब 28 लाख मतदाता अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे. एक जयपुर नगर निगम, दो नगर परिषद और 16 नगरपालिकाओं में कुल 690 वार्ड हैं. इनमें जयपुर नगर निगम में 150 वार्ड भी शामिल हैं.

जयपुर नगर निगम 150 वार्डों में करीब 24.18 लाख मतदाता हैं और मतदान के लिए 2205 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं यानी जिले के कुल शहरी वोट बैंक का सबसे बड़ा हिस्सा जयपुर निगम के पास है. खास बात यह है कि जयपुर में पिछली बार दो नगर निगम हैरिटेज और ग्रेटर थे. हैरिटेज में 100 और ग्रेटर में 150 पार्षद चुने गए थे. अब दोनों निगमों के विलय और परिसीमन के बाद एक जयपुर नगर निगम और 150 वार्ड किए गए हैं.

नगर निगमकुल वार्डपोलिंग स्टेशनमतदाता
 
जयपुर नगर निगम150220524,18,272
 
नगर परिषद  कुल वार्ड पोलिंग स्टेशन  मतदाता
शाहपुरा नगर परिषद557163,595
 
चौमूं नगर परिषद455252,212
 
कुल1001231,15,807
 
नगर पालिकाकुल वार्डपोलिंग स्टेशनमतदाता
 
बगरू353521,604
बस्सी353520,409
 
चाकसू353628,064
 
दूदू252514,619
 
जमवारामगढ़353519,594
 
जोबनेर20208,752
 
कालाडेरा202010,540
 
कानोता20209,212
 
खैजरोली252514,990
 
किशनगढ-रेनवाल353523,502
मनोहरपुर353519,989
 
नरायना252512,795
 
फागी202011,676
 
फुलेरा252518,702
 
सांभर252517,422
वाटिका252514,574
 
कुल4404412,66,444
 

पिछला चुनाव नवंबर 2020 में था हुआ

जयपुर नगर निगम का पिछला चुनाव नवंबर 2020 में हुआ था. बोर्ड का कार्यकाल नवंबर 2025 में समाप्त हो चुका है. ऐसे में करीब नौ महीने से निगम चुने हुए बोर्ड के बिना चल रहा है. अब नई लॉटरी और चुनावी प्रक्रिया के साथ शहर में फिर राजनीतिक हलचल तेज होगी. जिले की दो नगर परिषदों में 100 वार्ड की तस्वीर सामने आती है. चौमूं में 45 और शाहपुरा में 55 वार्ड हैं. दोनों परिषदों में कुल 1.15 लाख से अधिक मतदाता मतदान करेंगे.

शाहपुरा में 71 और चौमूं में 52 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं. वहीं, जयपुर जिले की 16 नगरपालिकाओं में कुल 440 वार्ड हैं. इन वार्डों के लिए 441 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और करीब 2.66 लाख मतदाता अपने पार्षद चुनेंगे. इनमें बगरू, बस्सी और चाकसू में 35-35 वार्ड हैं. जमवारामगढ़, किशनगढ़-रेनवाल और मनोहरपुर में भी 35-35 वार्ड हैं. सबसे कम 20 वार्ड वाली नगरपालिकाओं में जोबनेर, कालाडेरा, कानोता और फागी शामिल हैं.

बहरहाल, निकाय चुनाव का काउंटडाउन के साथ चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही नेताओं की किस्मत का फैसला होने वाला है. किसका वार्ड खुलेगा और किसका पत्ता कटेगा, कहां पुराने पार्षद फिर मैदान में दिखेंगे और कहां नए चेहरों को मौका मिलेगा? 13 अगस्त को निकाय प्रमुखों की लॉटरी निकलेगी. इसके बाद वार्डों के आरक्षण की तस्वीर साफ होगी.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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