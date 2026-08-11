/जयपुर में चुनावी बिगुल! 19 निकायों में होगी वोटों की जंग, 28 लाख वोटर चुनेंगे शहर की सरकार

Rajasthan Nikay Chunav: निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब सबसे बड़ा सस्पेंस आरक्षण की लॉटरी को लेकर है. 13 अगस्त को निकाय प्रमुखों की लॉटरी निकलेगी. इसके बाद वार्डों के आरक्षण की तस्वीर साफ होगी यानी लॉटरी तय करेगी कि किस सीट पर कौन चुनाव लड़ पाएगा और किस नेता को अपनी सियासी जमीन बदलनी पड़ेगी?

जयपुर जिले की बात करें तो नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिका में करीब 28 लाख मतदाता 690 वार्डों में अपने प्रतिनिधि चुनेंगे. जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों से लेकर दो नगर परिषद और 16 नगरपालिकाओं तक चुनावी रण सजने वाला है.

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नौ महीने से चुने हुए बोर्ड का इंतजार

जयपुर जिले में जयपुर नगर निगम से लेकर 2 नगर परिषद और 16 नगरपालिकाओं तक चुनावी बिसात बिछना शुरू हो चुकी है. 24 लाख से ज्यादा वोटरों वाला जयपुर नगर निगम इस पूरे चुनाव का सबसे बड़ा सियासी अखाड़ा होगा. करीब नौ महीने से चुने हुए बोर्ड का इंतजार कर रहे जयपुर नगर निगम में अब 150 वार्डों के लिए चुनाव होगा, लेकिन उससे पहले आरक्षण की लॉटरी कई दावेदारों की उम्मीदों पर पानी फेर सकती है और कई नए चेहरों के लिए सियासत के दरवाजे खोल सकती है यानी इस बार निकाय चुनाव में पहला वोट जनता नहीं डालेगी.

13 अगस्त को खुलेगी पहली लॉटरी

13 अगस्त को पहली बाजी लॉटरी खेलेगी. मेयर, सभापति और चेयरमैन पदों की आरक्षण लॉटरी के साथ ही चुनावी तस्वीर का पहला बड़ा पेंच खुलेगा. इसके बाद वार्डों के आरक्षण की लॉटरी होगी यानी टिकट की दौड़ और चुनावी रणनीति से पहले यह तय होगा कि किस वार्ड में कौन चुनाव लड़ सकता है और किसकी राजनीतिक जमीन बदल जाएगी. जयपुर जिले के शहरी निकायों में इस बार करीब 28 लाख मतदाता अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे. एक जयपुर नगर निगम, दो नगर परिषद और 16 नगरपालिकाओं में कुल 690 वार्ड हैं. इनमें जयपुर नगर निगम में 150 वार्ड भी शामिल हैं.

जयपुर नगर निगम 150 वार्डों में करीब 24.18 लाख मतदाता हैं और मतदान के लिए 2205 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं यानी जिले के कुल शहरी वोट बैंक का सबसे बड़ा हिस्सा जयपुर निगम के पास है. खास बात यह है कि जयपुर में पिछली बार दो नगर निगम हैरिटेज और ग्रेटर थे. हैरिटेज में 100 और ग्रेटर में 150 पार्षद चुने गए थे. अब दोनों निगमों के विलय और परिसीमन के बाद एक जयपुर नगर निगम और 150 वार्ड किए गए हैं.

नगर निगम कुल वार्ड पोलिंग स्टेशन मतदाता

जयपुर नगर निगम 150 2205 24,18,272



नगर परिषद कुल वार्ड पोलिंग स्टेशन मतदाता शाहपुरा नगर परिषद 55 71 63,595

चौमूं नगर परिषद 45 52 52,212

कुल 100 123 1,15,807



नगर पालिका कुल वार्ड पोलिंग स्टेशन मतदाता

बगरू 35 35 21,604 बस्सी 35 35 20,409

चाकसू 35 36 28,064

दूदू 25 25 14,619

जमवारामगढ़ 35 35 19,594

जोबनेर 20 20 8,752

कालाडेरा 20 20 10,540

कानोता 20 20 9,212

खैजरोली 25 25 14,990

किशनगढ-रेनवाल 35 35 23,502 मनोहरपुर 35 35 19,989

नरायना 25 25 12,795

फागी 20 20 11,676

फुलेरा 25 25 18,702

सांभर 25 25 17,422 वाटिका 25 25 14,574

कुल 440 441 2,66,444



पिछला चुनाव नवंबर 2020 में था हुआ

जयपुर नगर निगम का पिछला चुनाव नवंबर 2020 में हुआ था. बोर्ड का कार्यकाल नवंबर 2025 में समाप्त हो चुका है. ऐसे में करीब नौ महीने से निगम चुने हुए बोर्ड के बिना चल रहा है. अब नई लॉटरी और चुनावी प्रक्रिया के साथ शहर में फिर राजनीतिक हलचल तेज होगी. जिले की दो नगर परिषदों में 100 वार्ड की तस्वीर सामने आती है. चौमूं में 45 और शाहपुरा में 55 वार्ड हैं. दोनों परिषदों में कुल 1.15 लाख से अधिक मतदाता मतदान करेंगे.

शाहपुरा में 71 और चौमूं में 52 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं. वहीं, जयपुर जिले की 16 नगरपालिकाओं में कुल 440 वार्ड हैं. इन वार्डों के लिए 441 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और करीब 2.66 लाख मतदाता अपने पार्षद चुनेंगे. इनमें बगरू, बस्सी और चाकसू में 35-35 वार्ड हैं. जमवारामगढ़, किशनगढ़-रेनवाल और मनोहरपुर में भी 35-35 वार्ड हैं. सबसे कम 20 वार्ड वाली नगरपालिकाओं में जोबनेर, कालाडेरा, कानोता और फागी शामिल हैं.

बहरहाल, निकाय चुनाव का काउंटडाउन के साथ चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही नेताओं की किस्मत का फैसला होने वाला है. किसका वार्ड खुलेगा और किसका पत्ता कटेगा, कहां पुराने पार्षद फिर मैदान में दिखेंगे और कहां नए चेहरों को मौका मिलेगा? 13 अगस्त को निकाय प्रमुखों की लॉटरी निकलेगी. इसके बाद वार्डों के आरक्षण की तस्वीर साफ होगी.

