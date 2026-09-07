/Jaipur Nikay Chunav 2026 : 142 बिजनेसमैन और 42 गृहिणियों के बीच चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने उतरे 16 बेरोजगार

Jaipur Nikay Chunav 2026 : एक डॉक्टर और 142 कारोबारी, ये किसी बिजनेस एसोसिएशन के आंकड़े नहीं है. जयपुर की शहरी सरकार बनाने निकले बीजेपी-कांग्रेस के प्रत्याशियों का प्रोफेशनल रिपोर्ट कार्ड है. 298 चेहरों की कुंडली खंगाली तो करीब हर दूसरा प्रत्याशी कारोबार या स्वरोजगार से जुड़ा निकला. दिलचस्प तस्वीर आगे और भी है. 42 गृहिणियां अब शहर की सरकार में जगह बनाने मैदान में हैं, जबकि 16 प्रत्याशियों ने खुद को बेरोजगार बताया है. वकील 11 हैं, शिक्षक करीब 10। यानी कोई दुकान-कारोबार संभालता है, कोई घर, कोई अदालत में दलील देता है और किसी के पास फिलहाल रोजगार नहीं..मगर अब सभी एक ही ‘जॉब’ के लिए जनता के इंटरव्यू में हैं पार्षद बनने के लिए.

शहर की सड़क, सफाई, सीवर, स्ट्रीट लाइट से लेकर टैक्स और विकास के फैसलों में भागीदारी के लिए मैदान में उतरे भाजपा-कांग्रेस प्रत्याशियों का ‘प्रोफेशन रिपोर्ट कार्ड’ दिलचस्प है. जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों में दोनों प्रमुख दलों के 149-149 यानी 298 प्रत्याशियों के पेशे का विश्लेषण किया तो सबसे बड़ा वर्ग कारोबार और स्वरोजगार से जुड़े लोगों का निकला. 142 प्रत्याशी यानी करीब 48 फीसदी इसी बैकग्राउंड से हैं. आसान भाषा में कहें तो प्रमुख दलों का लगभग हर दूसरा प्रत्याशी कारोबारी या स्वरोजगार से जुड़ा है. लेकिन इसी चुनावी मैदान का दूसरा सिरा भी चौंकाता है. 42 प्रत्याशियों ने खुद को गृहिणी, 16 ने बेरोजगार और सिर्फ एक प्रत्याशी ने डॉक्टर बताया है. वकालत से जुड़े 11 और शिक्षा-शिक्षण से जुड़े करीब 10 प्रत्याशी हैं.

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पार्टीवार कारोबारियों का गणित देखें तो भाजपा कांग्रेस से आगे है। भाजपा के 75 यानी लगभग 50% और कांग्रेस के 67 यानी करीब 45% प्रत्याशी कारोबार, स्वयं का व्यवसाय या स्वरोजगार करते हैं.

जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों में बीजेपी-कांग्रेस प्रत्याशियों के हलफनामे देखें तो चुनावी मैदान किसी ‘प्रोफेशनल मिक्स’ से कम नहीं है. दोनों दलों के 298 प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा 142 कारोबार या स्वरोजगार से जुड़े हैं, जबकि डॉक्टर सिर्फ एक है. वहीं वकालत से जुड़े कैंडिडेट भी मैदान में है. कारोबारियों के बाद गृहिणियों की बड़ी मौजूदगी है. खास बात ये है कि इनमें कई उच्च शिक्षित भी हैं. 16 प्रत्याशियों ने अपने पेशे में खुद को बेरोजगार बताया है. कारोबार की कैटेगरी भी एक जैसी नहीं है. कोई ट्रांसपोर्ट चलाता है तो कोई डेयरी, मिठाई या आर्टिफिशियल ज्वेलरी के कारोबार से जुड़ा है. इनके अलावा प्राइवेट नौकरी, शिक्षण-ट्यूशन, खेती, ठेकेदारी-कंस्ट्रक्शन और अन्य स्वरोजगार से जुड़े चेहरे भी पार्षद बनने की दौड़ में हैं. रिटायर्ड और पेंशनर्स ने भी चुनावी ताल ठोकी है.

जयपुर निगम चुनाव का प्रोफेशननामा

प्रत्याशी प्रोफेशन पार्टी

142 बिजनेसमैन बीजेपी- 75

कांग्रेस 67

42 गृहिणी बीजेपी -19

कांग्रेस - 23

35 नौकरी/सर्विस बीजेपी - 20

कांग्रेस -15



16 बेरोजगार बीजेपी - 7

कांग्रेस 9



11 वकील बीजेपी -8

कांग्रेस 3



बहरहाल, यानी जिस जयपुर नगर निगम में पहुंचकर पार्षदों को शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं से जुड़े फैसलों में भूमिका निभानी है, वहां पहुंचने की दौड़ में सबसे मजबूत मौजूदगी कारोबारियों की है. अब मतदाता तय करेंगे कि ‘बिजनेस क्लास’ का ये दबदबा प्रत्याशी सूची तक रहता है या निगम के सदन में भी दिखाई देता है.



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