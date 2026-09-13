/Jaipur Nikay Chunav 2026: 150 टेबल, 302 राउंड और 15 लाख वोट... 14 सितंबर को तय होगी 'जयपुर की शहर सरकार'

Jaipur Nikay Chunav 2026: जयपुर की शहर सरकार की तस्वीर सोमवार को भवानी निकेतन के फार्मेसी कॉलेज में EVM से बाहर निकलेगी. सुबह 8 बजे से 15 मतगणना कक्षों की 150 टेबलों पर वोटों की गिनती शुरू होगी. काउंटिंग की शुरुआत एक साथ वार्ड 1, 11, 21 से लेकर 141 तक 15 वार्डों से होगी. फिर एक वार्ड का फैसला होने के बाद उसी कमरे में अगले वार्ड की EVM खुलेगी. पूरे 150 वार्डों की गणना 302 मतगणना चक्रों में पूरी होगी यानी जैसे-जैसे टेबलों पर EVM खुलेंगी. वैसे-वैसे 150 विजेताओं के सिर जीत का सेहरा बंधेगा और बाकी प्रत्याशियों की उम्मीदें मतगणना टेबल पर ही थम जाएंगी.

150 टेबलों पर 302 राउंड में होगी मतगणना

जयपुर की नई शहर सरकार की तस्वीर सोमवार को भवानी निकेतन के फार्मेसी कॉलेज परिसर से साफ होगी. सुबह 8 बजे से 150 टेबलों पर 302 राउंड में 15 लाख 46 हजार 317 वोटों की गिनती होगी और मैदान में उतरे 723 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा. 150 वार्डों से 150 पार्षद चुने जाएंगे, यानी 150 प्रत्याशियों के सिर जीत का सेहरा सजेगा और 573 प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ेगा. मतगणना व्यवस्था के विश्लेषण में सामने आया कि 150 वार्डों की EVM की गिनती के लिए कुल 302 राउंड होंगे. ये 302 चक्र एक के बाद एक नहीं, बल्कि 15 मतगणना कक्षों में समानांतर चलेंगे. हर कक्ष में 10-10 वार्ड की जिम्मेदारी रहेगी और एक समय पर एक ही वार्ड की मतगणना होगी. उस वार्ड की गणना पूरी होने के बाद ही अगले वार्ड की EVM टेबल पर पहुंचेगी.

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15-15 वार्डों के परिणाम थोड़े अंतराल में आएंगे

इस व्यवस्था का सीधा असर परिणाम आने के क्रम पर पड़ेगा. कम मतदान केंद्र और कम मतगणना चक्र वाले वार्ड जल्दी निपटेंगे, जबकि अधिक बूथ वाले वार्डों की गिनती में ज्यादा समय लगेगा. साथ ही किसी वार्ड का नंबर अपने मतगणना कक्ष की कतार में कहां है, यह भी तय करेगा कि उसकी EVM कब टेबल तक पहुंचेगी. जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने बताया की मतगणना वार्ड बार और आरो वार होगी. थोड़े-थोड़े अंतराल में 15-15 वार्डो का परिणाम एक साथ आएगा. उन्होने बताया की मतगणना स्थल पर एंट्री के लिए कार्मिकों और अभिकर्ताओं के लिए अलग-अलग रंग के पहचान पत्र एवं प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं. पीठासीन अधिकारी के लिए गुलाबी, मतदान अधिकारी के लिए हल्का हरा, मतगणना सहायक के लिए हल्का हरा, मतगणना पर्यवेक्षक के लिए गुलाबी, काउंटिंग एजेन्ट के लिए पीला रंग और मीडिया के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के के निर्देशानुसार जारी गुलाबी प्राधिकृत प्रवेश पत्र निर्धारित किया गया है.

जानिए किन सीटों का रिजल्ट आएगा पहले

जयपुर नगर निगम की मतगणना शुरू होते ही 15 कक्षों में वार्ड 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, 111, 121, 131 और 141 की EVM सबसे पहले टेबल पर पहुंचेगी और इन्ही वार्डो में परिणाम सबसे पहले आएंगे. इसके पीछे वजह है कि 15 मतगणना कक्षों को क्रमशः वार्ड 1-10, 11-20, 21-30...141-150 दिए गए हैं. यानी मतगणना शुरू होने के बाद थोड़े-थोड़े अंतराल पर अलग-अलग कक्षों से परिणाम आने शुरू होंगे. एक चरण में करीब 15 वार्डों के परिणामों की तस्वीर बन सकती है, लेकिन सभी 15 नतीजे ठीक एक साथ आएंगे, यह जरूरी नहीं है. बूथ और मतगणना चक्र कम-ज्यादा होने से इनके समय में अंतर रहेगा दूसरी तस्वीर और दिलचस्प है.

वार्ड 10 से 150 तक की EVM सबसे आखिर में पहुंचेगी

वार्ड 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 और 150 अपने-अपने मतगणना कक्ष की कतार में दसवें और अंतिम वार्ड हैं इसलिए इनकी EVM संबंधित कक्ष में पहले नौ वार्डों की मतगणना पूरी होने के बाद ही टेबल तक पहुंचेगी. मसलन, पहले कमरे में वार्ड-1 की मतगणना पूरी होने के बाद वार्ड-2, फिर 3 और इसी तरह आखिर में वार्ड-10 आएगा.

दूसरे कमरे में 11 से शुरुआत होकर 20 और इसी पैटर्न में 15वें कमरे में 141 से शुरू होकर सबसे आखिर में 150 की मतगणना होगी. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि वार्ड-10 से 150 तक के ये सभी 15 परिणाम पूरे शहर में सबसे आखिर में ही आएंगे. हर कमरे पर कुल मतगणना चक्रों का भार अलग है, इसलिए कोई कक्ष अपनी 10 वार्डों की कतार दूसरे से पहले समाप्त कर सकता है.

सिर्फ वार्ड-26 में होगी 4 चक्रों की काउंटिंग

काउंटिंग प्लान में दिए गए पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे राउंड के टेबल आवंटन का विश्लेषण करने पर 150 वार्डों में कुल 302 वास्तविक मतगणना चक्र बनते हैं. 15 वार्डों में एक राउंड में मतगणना होगी-वार्ड 15, 31, 46, 89, 93, 95, 102, 107, 115, 118, 121, 122, 125, 144 और 150 नंबर वार्ड. 119 वार्डों में दो मतगणना चक्र होंगे. 15 वार्डों में तीन मतगणना चक्र होंगे-वार्ड 39, 49, 50, 58, 59, 62, 69, 70, 90, 99, 101, 113, 114, 133 और 135 नंबर वार्ड. शहर में केवल वार्ड-26 की मतगणना चार चक्र तक जाएगी. यहां 31 मतदान केंद्र हैं. पहले चक्र में 10, दूसरे में 10, तीसरे में 10 और चौथे में अंतिम एक केंद्र की EVM की गिनती होगी.

बहरहाल, सोमवार को सिर्फ EVM नहीं खुलेंगी. हर राउंड के साथ जयपुर की नई सियासी तस्वीर भी खुलती जाएगी. 15 कमरों में काउंटिंग की 15 कतारें एक साथ दौड़ेंगी. कहीं एक राउंड में फैसला होगा, तो कहीं चार राउंड तक सांसें अटकी रहेंगी. 15 लाख 46 हजार 317 वोटों की गिनती पूरी होते-होते 723 चेहरों में से 150 जीत का जश्न मनाएंगे और 573 की उम्मीदों पर विराम लग जाएगा. अब नजर भवानी निकेतन की उन 150 टेबलों पर है, जहां 302 राउंड के बाद तय होगा जयपुर की शहर सरकार में किसका कितना दम.

