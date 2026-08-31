/Jaipur Nikay Chunav: टिकट पर सस्पेंस बरकरार, दावेदारों के पास पहुंच रहे BJP के फोन

BJP Ticket for Nikay Chunav 2026: निकाय चुनाव-2026 को लेकर जयपुर में सियासी हलचल तेज हो गई है. नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है और प्रत्याशियों के पास पर्चा भरने के लिए सिर्फ साढ़े चार घंटे का समय रहेगा. सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे. ऐसे में आखिरी दिन नामांकन केंद्रों पर बड़ी संख्या में प्रत्याशियों और समर्थकों के पहुंचने की संभावना है.

सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी के टिकट को लेकर है. पार्टी ने अभी तक प्रत्याशियों की कोई अधिकृत सूची सार्वजनिक नहीं की है. हालांकि, पार्टी की ओर से कई दावेदारों को फोन पहुंचने की जानकारी सामने आई है. इन दावेदारों से नामांकन दाखिल करने के लिए कहा गया है. ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी ने अपने स्तर पर प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए हैं, लेकिन आधिकारिक सूची और चुनाव चिह्न को लेकर तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है.

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फोन पर दावेदारों को मिली जानकारी

बीजेपी की ओर से जिन नामों को लेकर जानकारी सामने आई है, उनमें वार्ड 110 से ज्योति खंडेलवाल, वार्ड 111 से संजय जायसवाल, वार्ड 107 से अनुराधा माहेश्वरी, वार्ड 12 से राजेंद्र सैनी, वार्ड 121 से नीरज अग्रवाल, वार्ड 35 से विमल कटियार, वार्ड 34 से सुंदर दुसाद, वार्ड 89 से भवानी सिंह, वार्ड 47 से दीपा नाथावत और वार्ड 112 से सुनील कोठारी के नाम शामिल हैं.

इसके अलावा शैलेंद्र भार्गव, नवीन भंडारी और विमल अग्रवाल समेत कुछ अन्य नाम भी दावेदारों के तौर पर सामने आए हैं. हालांकि, पार्टी की ओर से अधिकृत सूची जारी नहीं होने के कारण अंतिम स्थिति पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है.

पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल को टिकट

बीजेपी की ओर से सामने आए नामों में पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल का नाम भी खास चर्चा में है. उन्हें वार्ड 110 से प्रत्याशी बनाए जाने की जानकारी है. ज्योति खंडेलवाल पहले कांग्रेस में थीं और बाद में बीजेपी में शामिल हुई थीं.

वहीं वार्ड 112 से सुनील कोठारी का नाम सामने आया है. इस वार्ड में पूर्व मेयर कुसुम यादव के टिकट को लेकर भी चर्चा है. इस बार जयपुर नगर निगम में मेयर पद ओपन जनरल बताया जा रहा है, ऐसे में पार्षदों के टिकट से लेकर मेयर पद की दावेदारी तक चुनाव काफी अहम माना जा रहा है.

150 वार्डों के लिए 15 नामांकन केंद्र

जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों के लिए कुल 15 नामांकन केंद्र बनाए गए हैं. प्रत्येक केंद्र पर 10-10 वार्डों के लिए नामांकन दाखिल किए जाएंगे. अंतिम दिन बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार भी पर्चा दाखिल कर सकते हैं.

नामांकन के बाद प्रत्याशियों और पार्टियों की स्थिति ज्यादा स्पष्ट होगी. टिकट नहीं मिलने वाले दावेदारों के बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने की संभावना भी बनी हुई है. ऐसे में आज का दिन जयपुर की चुनावी राजनीति के लिए काफी अहम रहने वाला है.

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