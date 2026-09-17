/Jaipur : मदन राठौड़ बोले-टीकाराम जूली के क्षेत्र में क्या पुलिस ने दिए थे वोट ?

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Jaipur Nikay Chunav : कांग्रेस ने बीजेपी पर बोर्ड बनाने के लिए सत्ता और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है. कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार किया. राठौड़ ने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता और पुलिस का दुरुपयोग करती तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कैसे जीतती. राठौड़ ने सवाल उठाते हुए कहा कि वहां क्या पुलिस ने वोट दिए थे. कांग्रेस अपने घर में ही कमजोर हो गई, हम पर किस मुंह से आरोप लगा रहे हैं. कांग्रेस अपना घर नहीं संभाल पाती.
कांग्रेस ने ऐसे लोगों को टिकट दिए जो उनके निष्ठावान नहीं थे-मदन राठौड़
मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर अपने ही संगठन को नहीं संभाल पाने का आरोप लगाया.उन्होंने गहलोत सरकार के समय कांग्रेस के दो धड़ों में बंटने का भी जिक्र किया. वहीं कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर पार्षदों को अपने साथ मिलाने के आरोपों पर भी राठौड़ ने सफाई दी. “किसी के घर में हम सेंधमारी नहीं करते हैं. कांग्रेस ने ऐसे लोगों को टिकट दिए जो उनके निष्ठावान नहीं थे.
जयपुर में मेयर की कुर्सी को लेकर बीजेपी के भीतर मंथन
राठौड़ ने कहा कि अगर किसी पार्षद के परिजनों ने शिकायत दर्ज करवाई है तो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही होगी. उन्होंने कहा कि बीजेपी इस तरह की कार्रवाई नहीं करवाती. अब बात जयपुर नगर निगम के मेयर पद की. जयपुर में मेयर की कुर्सी को लेकर बीजेपी के भीतर मंथन लगातार जारी है. बीजेपी में सुनील कोठारी, पुनीत कर्णावत समेत कई नामों की चर्चा चल रही है. हालांकि मेयर के नाम पर अंतिम फैसला अभी बाकी है. मेयर पद को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने साफ किया है कि फैसला पार्षदों की राय के आधार पर होगा .राठौड़ ने जयपुर के चुनावी नतीजों को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जयपुर में ज्यादा वोट नहीं मिले. वहीं बीजेपी से बगावत कर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को मिले वोटों को भी राठौड़ ने बीजेपी का वोट बताया.
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