/Jaipur Nikay Chunav: 8 सितंबर से शुरू होगा EVM-पोलिंग पार्टियों का मूवमेंट, भवानी निकेतन बनेगा चुनावी सेंटर

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर जिले में निकाय चुनाव अब ईवीएम से बूथ तक पहुंच गया है. पहले चरण में 9 सितंबर को चौमूं-शाहपुरा नगर परिषद समेत 18 निकायों में वोटिंग होगी, जबकि 11 सितंबर को जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों में मतदाता अपना पार्षद चुनेंगे.

रविवार को 18 निकायों की ईवीएम कमीशनिंग पूरी कर ली गई. अब 8 सितंबर को नगर परिषद और नगरपालिकाओं के मतदान दल और 10 सितंबर को नगर निगम की पोलिंग पार्टियां भवानी निकेतन से दो पारियों में रवाना होंगी यानी भवानी निकेतन चुनावी मशीनरी का सबसे बड़ा मूवमेंट सेंटर रहेगा. पहले कस्बों की बारी और फिर जयपुर शहर की चुनावी परीक्षा.

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9 सितंबर को 18 निकायों में मतदान

जयपुर जिले में नगरीय निकाय चुनाव अब मतदान के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है. जिले में मतदान दो चरणों में होगा. 9 सितंबर को 2 नगर परिषद और 16 नगरपालिकाओं के लिए वोट डाले जाएंगे, जबकि 11 सितंबर को जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों में मतदान होगा. यानी अगले चार दिन चुनावी लिहाज से अहम रहेंगे.

8 सितंबर को रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां

8 सितंबर को नगर परिषद और नगरपालिकाओं की पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी, 9 को मतदान होगा. इसके अगले ही दिन 10 सितंबर को जयपुर नगर निगम की पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी और 11 सितंबर को जयपुर नगर निगम में शहर के मतदाता पार्षद चुनने के लिए वोट डालेंगे. पहले चरण की तैयारी के तहत भवानी निकेतन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, सीकर रोड पर 18 निकायों की ईवीएम की कमीशनिंग पूरी की गई.

जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने यहां पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उन्होंने चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों-कर्मचारियों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से चुनाव प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए. पहले चरण में नगर परिषद चौमूं और शाहपुरा के साथ 16 नगरपालिकाओं में 9 सितंबर को मतदान होगा. इनमें दूदू, किशनगढ़-रेनवाल, जोबनेर, बस्सी, सांभरलेक, वाटिका, चाकसू, जमवारामगढ़, फागी, नरायना, फुलेरा, मनोहरपुर, बगरू, कानोता, खेजरोली और कालाडेरा शामिल हैं.

दो पारी में होगा मतदान

इन सभी निकायों की पोलिंग पार्टियां 8 सितंबर को भवानी निकेतन कॉलेज ऑफ फार्मेसी से दो पारियों में रवाना होंगी. पहली पारी की रिपोर्टिंग सुबह 7 बजे और दूसरी पारी की सुबह 11 बजे निर्धारित की गई है. सुबह 7 बजे की पहली पारी में फुलेरा, सांभरलेक, किशनगढ़-रेनवाल, शाहपुरा, मनोहरपुर, नरायना, दूदू, फागी और चाकसू के मतदान दल पहुंचेंगे. सुबह 11 बजे दूसरी पारी में जोबनेर, खेजरोली, चौमूं, कालाडेरा, बगरू, बस्सी, कानोता, जमवारामगढ़ और वाटिका के दल रिपोर्ट करेंगे.

इसके बाद फाइनल ट्रेनिंग के बाद ईवीएम और मतदान सामग्री लेकर पार्टियां अपने निर्धारित बूथों के लिए निकलेंगी. पहले चरण में प्रशासन ने मतदान दलों की रवानगी और वापसी के लिए अलग व्यवस्था की है. सभी 18 निकायों के दलों को भवानी निकेतन से रवाना किया जाएगा, लेकिन 9 सितंबर को मतदान के बाद सभी दलों को ईवीएम लेकर जयपुर वापस नहीं आना पड़ेगा. संबंधित निकायों में ही वापसी स्थल तय किए गए हैं.

भवानी निकेतन बना चुनावी मूवमेंट सेंटर

पहले चरण का मतदान खत्म होते ही प्रशासन का पूरा फोकस जयपुर नगर निगम चुनाव पर आ जाएगा. निगम के 150 वार्डों में 11 सितंबर को मतदान होना है. इसके लिए मतदान दलों की रवानगी 10 सितंबर को भवानी निकेतन कॉलेज ऑफ फार्मेसी से होगी. नगर निगम के मतदान दलों को भी दो पारियों में बुलाया जाएगा. पहली पारी की रिपोर्टिंग सुबह 7 बजे और दूसरी की सुबह 11 बजे होगी. निर्धारित समय पर आरओ और संबंधित अधिकारी मौजूद रहकर मतदान दलों को चुनाव सामग्री और ईवीएम के साथ बूथों के लिए रवाना कराएंगे. जयपुर नगर निगम के वार्डों में मतदान के बाद तुरंत पोलिंग पार्टियों EVM को जमा करने के लिए वापस भवानी निकेतन केंद्र पहुंचेगी. 14 अगस्त को जयपुर नगर निगम के वार्डों की काउंटिंग भवानी निकेतन में ही होगी.

बहरहाल, इस बार जिले के चुनावी प्रबंधन का बड़ा केंद्र भवानी निकेतन रहेगा. 18 नगर परिषद-नगरपालिकाओं की EVM कमीशनिंग यहीं हुई और 8 सितंबर को इन्हीं निकायों की पोलिंग पार्टियां यहीं से निकलेंगी. इसके ठीक दो दिन बाद 10 सितंबर को जयपुर नगर निगम की पोलिंग पार्टियों की रवानगी भी यहीं से होगी. ऐसे में पहले चरण से दूसरे चरण तक मतदान दलों और ईवीएम के मूवमेंट का प्रमुख केंद्र भवानी निकेतन रहेगा.