/जयपुर निकाय चुनाव का डिग्रीनामा : शहरी सरकार की रेस में आधे नेता 'ग्रेजुएट-प्रोफेशनल', तो 52% की पढ़ाई 12वीं से नीचे

Jaipur Nikay Chunav 2026 : चुनाव में कोई डिग्री वोट की गारंटी नहीं होती, लेकिन जयपुर की अगली शहरी सरकार बनाने की दौड़ में उतरे चेहरों की ‘पढ़ाई’ जरूर दिलचस्प कहानी बता रही है. कोई सिर्फ साक्षर है तो किसी के नाम के आगे बीटेक, एमबीए, एलएलएम और एमफिल जैसी डिग्रियां हैं. बीजेपी-कांग्रेस के 298 प्रत्याशियों का रिपोर्ट कार्ड खंगाला तो मैदान लगभग दो बराबर हिस्सों में बंटा मिला. 48 फीसदी ग्रेजुएट या उससे ज्यादा पढ़े हैं, जबकि 52 फीसदी की पढ़ाई 12वीं या उससे कम है. दिलचस्प यह कि उच्च शिक्षा की इस चुनावी क्लास में भाजपा और कांग्रेस के बीच फासला सिर्फ एक प्रत्याशी का है. अब असली परीक्षा 11 सितंबर को होगी, जहां डिग्री नहीं, मतदाता नंबर देंगे.

जयपुर की अगली शहरी सरकार कैसी होगी, इसका फैसला मतदाता करेंगे, लेकिन उससे पहले चुनाव मैदान में उतरे भाजपा-कांग्रेस प्रत्याशियों की पढ़ाई का रिपोर्ट कार्ड दिलचस्प तस्वीर दिखा रहा है. दोनों पार्टियों के 298 प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता के विश्लेषण में सामने आया कि 143 यानी करीब 48% प्रत्याशी ग्रेजुएट या उससे ज्यादा पढ़े-लिखे हैं. इसके उलट 155 यानी करीब 52% प्रत्याशियों की पढ़ाई 12वीं या उससे कम है. यानी चुनावी मैदान को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटें तो अंतर सिर्फ 12 प्रत्याशियों का है. हर दूसरा प्रत्याशी कॉलेज तक पहुंचा है तो हर दूसरा स्कूली शिक्षा या साक्षरता की श्रेणी में है. सबसे दिलचस्प मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच उच्च शिक्षा को लेकर है. दोनों पार्टियों ने 149-149 प्रत्याशी उतारे हैं. इनमें बीजेपी के 72 और कांग्रेस के 71 प्रत्याशी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं. यानी उच्च शिक्षा के मामले में दोनों लगभग बराबरी पर हैं और भाजपा सिर्फ एक प्रत्याशी से आगे है.

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भाजपा-कांग्रेस के 298 प्रत्याशियों के पढ़ाई का रिपोर्ट कार्ड

बहरहाल, इस बार शहरी सरकार के चुनाव की तस्वीर इसलिए भी दिलचस्प है, कि मतदाता के सामने सिर्फ पार्टी और प्रत्याशी का चेहरा नहीं, बल्कि साक्षर से पोस्ट ग्रेजुएट और गृहिणी से प्रोफेशनल तक अलग-अलग प्रोफाइल हैं. अब 150 वार्डों के मतदाता तय करेंगे कि नगर निगम के सदन में इनमें से किन चेहरों को जगह मिलेगी.