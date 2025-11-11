Zee Rajasthan
IT सिस्टम हैक कर करवाई नकल, NSC ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में चौंकाने वाला खुलासा

Rajasthan news: जयपुर में नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन की ऑनलाइन परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाला 25 हजार का इनामी मनोज कुमार गिरफ्तार हुआ है. आरोपी ने 50 हजार एडवांस लेकर सिस्टम हैक करके नकल करवाई थी. पुलिस अब नकल रैकेट के बड़े खुलासे होने की उम्मीद कर रही है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Vinay Pant
Published: Nov 11, 2025, 05:34 PM IST | Updated: Nov 11, 2025, 05:34 PM IST

IT सिस्टम हैक कर करवाई नकल, NSC ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में चौंकाने वाला खुलासा

Jaipur news: राजधानी जयपुर में वैशाली नगर थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम (DST) ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए, नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ऑनलाइन परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने के मामले में फरार चल रहे एक इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी मनोज कुमार (निवासी कालवाड़) पिछले कई महीनों से फरार चल रहा था और उस पर 25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया गया था.

50-50 हजार एडवांस लेकर करवाई
नकलपुलिस की संयुक्त कार्रवाई में सामने आया है कि इस गिरोह ने परीक्षा के दौरान IT और डिजिटल उपकरणों का उपयोग कर बड़े पैमाने पर नकल करवाई थी.नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में आरोपी मनोज कुमार और उसके गिरोह ने सॉफ्टवेयर और डिजिटल उपकरणों की मदद से कंप्यूटर सिस्टम को हैक किया था.सिस्टम हैक करने के बाद पेपर को हल किया गया, और फिर हल किए गए पेपर को परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया गया.आरोपी मनोज कुमार खुद परीक्षा केंद्र पर सेंटर हेड के रूप में मौजूद था.जांच में पता चला है कि नकल करवाने की एवज में आरोपी ने प्रति अभ्यर्थी 50-50 हज़ार रुपये एडवांस लिए थे.

बड़े खुलासे की उम्मीद
पुलिस जांच में आरोपी की संलिप्तता सामने आने के बाद से ही वह फरार था, जिसकी पुलिस काफी लंबे समय से तलाश कर रही थी.फिलहाल वैशाली नगर पुलिस और DST आरोपी मनोज कुमार से गहनता से पूछताछ कर रही है. पुलिस को उम्मीद है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद इस पूरे नकल रैकेट में शामिल कंप्यूटर सेंटर्स, हैकरों और गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं.

