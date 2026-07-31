Jaipur News: जयपुर में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने को लेकर प्रदर्शन जारी है. पानी की टंकी पर चढ़कर एनएसयूआई के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने टंकी पर ही आमरण अनशन शुरू कर दिया है. एनएसयूआई के ये तीनों छात्र कल टंकी पर चढ़े थे. अभी तीनों छात्र पानी की टंकी पर मौजूद हैं. प्रशासन की ओर से समझाइश के प्रयास जारी हैं.

छात्रों ने आज करीब 12 बजे 11 बजे कहा था कि कि हमें टंकी पर चढ़े साढ़े 26 घंटे हो गए हैं. पुलिस प्रशासन सीरियस है पर सरकार सीरियस नहीं है. हम सीरियस हैं हम छात्रसंघ चुनाव बहाल कराके ही दम लेंगे. अगर सरकार हमसे सकारात्मक वार्ता नहीं करती है तो हम 2 घंटे में आमरण अनशन शुरू करेंगे. अब आमरण अनशन शुरू हो गया है.

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जानिए क्या है पूरा मामला

बता दें कि राजधानी जयपुर के गांधी नगर रेलवे स्टेशन परिसर में गुरुवार को उस समय हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के तीन छात्र नेता पानी की ऊंची टंकी पर चढ़ गए. छात्र नेताओं ने प्रदेश में जल्द छात्रसंघ चुनाव कराने और दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में यह प्रदर्शन किया. टंकी पर चढ़े नेताओं ने हाथों में पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए और छात्र हितों की अनदेखी का आरोप लगाया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंच गईं और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई.

छात्र नेताओं ने लोकतांत्रिक अधिकारों का उठाया मुद्दा

पानी की टंकी पर चढ़े राजस्थान विश्वविद्यालय के NSUI प्रभारी विजयपाल कुड़ी, छात्र नेत्री वियोना जाट और छात्र नेता कोशेन खान ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव केवल विश्वविद्यालय की राजनीति तक सीमित नहीं हैं, यह युवाओं के लिए लोकतंत्र की पहली पाठशाला हैं. उनका कहना था कि छात्रसंघ चुनाव विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता विकसित करने, जिम्मेदारी निभाने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को समझने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं. यदि लगातार चुनाव नहीं कराए जाते हैं तो छात्रों के लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और नेतृत्व विकास पर प्रभाव पड़ता है.

चार वर्षों से चुनाव नहीं होने पर जताई नाराजगी

प्रदर्शनकारी छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि राजस्थान में पिछले चार वर्षों से छात्रसंघ चुनाव नहीं कराए गए हैं. उनका कहना था कि पिछले वर्ष भी चुनाव नहीं हुए और नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के बाद भी सरकार की ओर से अब तक चुनाव कराने को लेकर कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की गई है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब विधानसभा और लोकसभा चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, तो विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर क्यों नहीं दिया जा रहा. उनका कहना था कि छात्र राजनीति से ही भविष्य के कई जनप्रतिनिधि और राजनीतिक नेतृत्व तैयार होते हैं.

जंतर मंतर लाठीचार्ज पर भी जताया विरोध

NSUI नेताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए कथित लाठीचार्ज की भी आलोचना की. उनका आरोप था कि शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग रखने वाले छात्रों की आवाज दबाने का प्रयास किया गया. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में छात्रों को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है. साथ ही चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए, तो आंदोलन को पूरे प्रदेश में और व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा.

पुलिस और सिविल डिफेंस ने संभाली स्थिति