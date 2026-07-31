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जयपुर में 24 घंटे से ज्यादा समय से टंकी पर NSUI के छात्र, शुरु किया आमरण अनशन

Jaipur News: जयपुर के गांधी नगर रेलवे स्टेशन परिसर में NSUI के तीन छात्र नेता 30 जुलाई से पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं. वे छात्रसंघ चुनाव जल्द कराने और जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं. पुलिस और सिविल डिफेंस ने मौके पर सुरक्षा व्यवस्था संभाली है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Vishnu Sharma
Published:Jul 31, 2026, 01:40 PM IST | Updated:Jul 31, 2026, 01:40 PM IST
जयपुर में 24 घंटे से ज्यादा समय से टंकी पर NSUI के छात्र, शुरु किया आमरण अनशन
Image Credit: NSUI के तीनों छात्र टंकी पर हैं.

Jaipur News: जयपुर में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने को लेकर प्रदर्शन जारी है. पानी की टंकी पर चढ़कर एनएसयूआई के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने टंकी पर ही आमरण अनशन शुरू कर दिया है. एनएसयूआई के ये तीनों छात्र कल टंकी पर चढ़े थे. अभी तीनों छात्र पानी की टंकी पर मौजूद हैं. प्रशासन की ओर से समझाइश के प्रयास जारी हैं.

छात्रों ने आज करीब 12 बजे 11 बजे कहा था कि कि हमें टंकी पर चढ़े साढ़े 26 घंटे हो गए हैं. पुलिस प्रशासन सीरियस है पर सरकार सीरियस नहीं है. हम सीरियस हैं हम छात्रसंघ चुनाव बहाल कराके ही दम लेंगे. अगर सरकार हमसे सकारात्मक वार्ता नहीं करती है तो हम 2 घंटे में आमरण अनशन शुरू करेंगे. अब आमरण अनशन शुरू हो गया है.

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जानिए क्या है पूरा मामला

बता दें कि राजधानी जयपुर के गांधी नगर रेलवे स्टेशन परिसर में गुरुवार को उस समय हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के तीन छात्र नेता पानी की ऊंची टंकी पर चढ़ गए. छात्र नेताओं ने प्रदेश में जल्द छात्रसंघ चुनाव कराने और दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में यह प्रदर्शन किया. टंकी पर चढ़े नेताओं ने हाथों में पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए और छात्र हितों की अनदेखी का आरोप लगाया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंच गईं और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई.

छात्र नेताओं ने लोकतांत्रिक अधिकारों का उठाया मुद्दा

पानी की टंकी पर चढ़े राजस्थान विश्वविद्यालय के NSUI प्रभारी विजयपाल कुड़ी, छात्र नेत्री वियोना जाट और छात्र नेता कोशेन खान ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव केवल विश्वविद्यालय की राजनीति तक सीमित नहीं हैं, यह युवाओं के लिए लोकतंत्र की पहली पाठशाला हैं. उनका कहना था कि छात्रसंघ चुनाव विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता विकसित करने, जिम्मेदारी निभाने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को समझने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं. यदि लगातार चुनाव नहीं कराए जाते हैं तो छात्रों के लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और नेतृत्व विकास पर प्रभाव पड़ता है.

चार वर्षों से चुनाव नहीं होने पर जताई नाराजगी

प्रदर्शनकारी छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि राजस्थान में पिछले चार वर्षों से छात्रसंघ चुनाव नहीं कराए गए हैं. उनका कहना था कि पिछले वर्ष भी चुनाव नहीं हुए और नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के बाद भी सरकार की ओर से अब तक चुनाव कराने को लेकर कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की गई है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब विधानसभा और लोकसभा चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, तो विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर क्यों नहीं दिया जा रहा. उनका कहना था कि छात्र राजनीति से ही भविष्य के कई जनप्रतिनिधि और राजनीतिक नेतृत्व तैयार होते हैं.

जंतर मंतर लाठीचार्ज पर भी जताया विरोध

NSUI नेताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए कथित लाठीचार्ज की भी आलोचना की. उनका आरोप था कि शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग रखने वाले छात्रों की आवाज दबाने का प्रयास किया गया. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में छात्रों को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है. साथ ही चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए, तो आंदोलन को पूरे प्रदेश में और व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा.

पुलिस और सिविल डिफेंस ने संभाली स्थिति

छात्र नेताओं के पानी की टंकी पर चढ़ने की सूचना मिलते ही पुलिस और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंच गईं. किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए टंकी के नीचे सुरक्षा जाल लगाया गया है और पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई है. पुलिस अधिकारी लगातार छात्रों से बातचीत कर उन्हें सुरक्षित नीचे उतरने के लिए समझा रहे हैं. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए थे, जिससे आसपास के इलाके में कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा. स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है और पूरे घटनाक्रम पर प्रशासन की लगातार नजर बनी है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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