/कुछ मिनट और होते तो हो सकता था बड़ा हादसा! जयपुर में अचानक झुका 4 मंजिला मकान, 24 घंटे का अल्टीमेटम

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Jaipur News: शहर के परकोटे क्षेत्र में शुक्रवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक पुराना चार मंजिला मकान अचानक झुक गया. कुछ ही मिनटों में मकान के दोनों तरफ गहरी दरारें पड़ गईं और पूरा ढांचा सामने की ओर झुकने लगा. दीवारों के चटकने की आवाज सुनते ही आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए और इलाके में हड़कंप मच गया.
ईदगाह मस्जिद के पीछे हुई घटना
यह घटना गलतागेट थाना क्षेत्र में ईदगाह मस्जिद के पीछे स्थित पांच नीम कब्रिस्तान के पास हुई. सूचना मिलते ही पुलिस, सिविल डिफेंस की टीम और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए. हालात को देखते हुए सबसे पहले मकान में रह रहे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का अभियान शुरू किया गया.
40 से अधिक किरायेदारों को निकाला गया
स्थानीय लोगों के अनुसार, मकान में रहने वाले 40 से अधिक किरायेदारों को उनके सामान सहित सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई. लोगों को बाहर निकालने के बाद एहतियात के तौर पर पूरे इलाके को खाली कराया गया और आसपास की तीनों गलियों में बैरिकेडिंग कर आवाजाही रोक दी गई.
जर्जर मकान को लेकर उठे सवाल
इलाके के लोगों का कहना है कि मकान काफी समय से जर्जर हालत में था, लेकिन इसके बावजूद उसमें लगातार किरायेदार रह रहे थे. स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि समय रहते लोगों को बाहर नहीं निकाला जाता तो यह शहर के बड़े हादसों में शामिल हो सकता था.
किरायेदारों की संख्या पर अलग-अलग दावे
घटना के बाद मकान में रहने वाले लोगों की संख्या को लेकर अलग-अलग बातें सामने आई हैं. स्थानीय निवासियों का दावा है कि मकान में 40 से ज्यादा लोग रह रहे थे. वहीं मकान मालकिन रेहना सुल्ताना ने बताया कि वहां केवल 5 से 6 किरायेदार ही रहते थे. उन्होंने यह भी कहा कि यह मकान उन्हें करीब दो वर्ष पहले पैतृक संपत्ति के बंटवारे में मिला था और वह स्वयं इस मकान में नहीं रहती हैं.
नगर निगम ने जारी किया नोटिस
घटना के बाद नगर निगम ने मकान मालिक को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर विशेषज्ञ की निगरानी में मकान की स्थिति सुधारने के निर्देश दिए हैं. निगम ने साफ किया है कि यदि तय समय सीमा में आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई तो प्रशासन अपने स्तर पर आगे की कार्रवाई करेगा.
प्रशासन सतर्क, इलाके की निगरानी जारी
फिलहाल पुलिस और प्रशासन की टीम स्थिति पर नजर बनाए हुए है. सुरक्षा के मद्देनजर प्रभावित क्षेत्र में बैरिकेडिंग जारी है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके. अधिकारियों का कहना है कि मकान की तकनीकी जांच और विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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