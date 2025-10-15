Zee Rajasthan
जयपुर का फायर सिस्टम खतरे में! 50 लाख आबादी पर सिर्फ 60 दमकल

Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर, जहां हर गली-मोहल्ले में ऊंची इमारतें और घनी आबादी है, वहीं आग बुझाने वाला सिस्टम खुद ही 'धुएं में गुम' हो गया है. फायर ब्रिगेड के पास न तो पर्याप्त दमकलें हैं, न स्टाफ और न ही जरूरी इक्विपमेंट. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Deepak Goyal
Published: Oct 15, 2025, 05:26 PM IST | Updated: Oct 15, 2025, 05:26 PM IST

Jaipur News: राजधानी की चमक-दमक के पीछे छिपा एक डरावना सच....अगर जयपुर में कहीं अलग-अलग लोकेशन पर एक साथ बड़ी आग लग जाए, तो बुझाने वाला सिस्टम खुद धुएं में गुम हो जाएगा. पचास लाख की आबादी वाला राजधानी जयपुर में आग बुझाने का जिम्मा संभालने वाला फायर ब्रिगेड खुद 'बुझी हुई चिंगारी'' साबित हो रहा है.

शहर की ऊंची इमारतें, बढ़ती आबादी और तंग गलियां..सबके बीच फायर ब्रिगेड का सिस्टम संसाधनों के अभाव में धुआं-धुआं हो चुका है. नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन (NFPA) के मानक कहते हैं कि हर 50 हजार आबादी पर एक दमकल जरूरी हैं यानी जयपुर जैसे शहर को चाहिए कम से कम 100 फायर टेंडर होने चाहिए लेकिन हकीकत यह कि शहर के पास हैं मात्र 60 ही दमकलें हैं, बाकी जरूरतें कागजों की आग में जल रही हैं.

जिन दमकलों को आग पर काबू पाना है, वे खुद मेंटिनेंस के अभाव में धुआं उगल रही हैं. इंजन पुराने, टायर घिसे, पाइप लीक और फिटिंग जर्जर हालात यह कि कई बार दमकल मौके पर पहुंचती तो है, पर खुद फायर फिट नहीं होती. पूरे शहर में सिर्फ एक 72 मीटर की हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म एरियल लैडर काम कर रही है जबकि चारदीवारी क्षेत्र के लिए 42 मीटर की लैडर डेढ़ साल से घाटगेट फायर स्टेशन पर जंग खा रही है. सेंसर खराब हैं और मरम्मत के नाम पर फाइलें धूल खा रही हैं.

सिर्फ वाहन ही नहीं, फायरमैन और तकनीकी स्टाफ की कमी भी गंभीर है. कई फायर स्टेशन ऐसे हैं जहां एक पूरी पारी का स्टाफ एक दमकल के बराबर नहीं. बिल्डिंग परमिशन से लेकर एनओसी तक कागजों पर सब 'सुरक्षित' दिखता है, लेकिन जब हादसा होता है तो सिस्टम नाकाम साबित होता है.

फायर स्टेशनों और दमकलों की कमी से दूरी और फेरे ज्यादा लगाने पड़ते हैं. अजमेर रोड भांकरोटा में आगजनी की घटना हो जाए तो मानसरोवर या बिंदायका से दमकलों को बुलाया जाता है, जिसके लिए दमकलकर्मियों को 10 से 12 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है. इसी तरह आगरा रोड पर आगजनी की घटना होने पर बस्सी या घाटगेट फायर स्टेशन से दमकलों को बुलाना पड़ता हैं, जब तक आग विकराल रूप ले लेती हैं.

निगम हैरिटेज-ग्रेटर में फायर स्टेशनों की संख्या-12
छोटी-बड़ी दमकलों की संख्या-60
सीएफओ-1
एफओ-3
एएफओ-8
फायरमैन-474
ड्राइवर-174

ये बड़ी कमियां
वर्तमान में 12 फायर स्टेशन, कुछ के प्रस्ताव कागजों में
जयपुर शहर और नगर निगम का दायरा तेजी से फैल रहा है. जयपुर में 12 फायर स्टेशन हैं जो शहर के लिए काफी नहीं हैं. नगर निगम की फायर समिति ने नए स्टेशनों का प्रस्ताव मंजूर किया, लेकिन यह कागजों में ही रह गया. वर्तमान में वीकेआई, झोटवाडा, बिंदायका, मानसरोवर, सीतापुरा, जगतपुरा, मालवीय नगर, बाइस गोदाम, चौगान स्टेडियम, घाटगेट, आमेर और बनीपार्क में फायर स्टेशन हैं और मानसरोवर पत्रकार कॉलोनी, वैशाली-पृथ्वीराज नगर, आगरा रोड, भांकरोटा में प्रस्तावित हैं.

10 लाख की आबादी पर भी 169 पद सृजित और 50 लाख की आबादी पर भी 169 पद
फायर ब्रिगेड बेड़े में विभिन्न संवर्ग के 169 पद तो तब सृजित हुए थे, जब शहर की आबादी 10 लाख हुआ करती थी. बदकिस्मती यह है कि आज 50 लाख की आबादी पर भी यही पद हैं, जो अतिरिक्त भर्तियां हुई हैं, वे संविदा पर हैं. बड़े हादसों के लिए ये लोग इसलिए तैयार नहीं कि इनके लिए कोई लॉन्ग टर्म के प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं. इन्हें सिर्फ 15 दिन की ट्रेनिंग मिली है.

फायर सूट ही नहीं, कैसे बचे लपटों से जिंदगी?
आग में फंसे लोगों को निकालने के लिए सबसे अहम संसाधन फायर सूट बेड़े में होना जरूरी है, लेकिन फायर ब्रिगेड के पास यह नहीं है. ऐसे में धधकती लपटों के बीच से जिंदगी को बचाना आसान नहीं है. एल्युमिनियम और एसबेस्टस के बने इस सूट को पहनकर फायरमैन लोगों को बचा सकते हैं.
50 लाख की आबादी वाले शहर में 72 मीटर की सिर्फ एक हाइड्रोलिक प्लेटफ़ॉर्म एरियल फायर लैडर.
फायर ब्रिगेड शाखा के पास 72 मीटर तक की ऊंचाई पर आग बुझाने में सक्षम हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म एरियल फायर लैडर हैं. 50 लाख की आबादी के लिए यह सिर्फ एक ही गाड़ी है, जो मानसरोवर के फायर स्टेशन पर रहती है जबकि चारदीवारी क्षेत्र के लिए 42 मीटर ऊंचाई तक आग बुझाने वाली हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म एरियल फायर लैडर पिछले दो साल से खराब पड़ी हैं. इसके उलट जयपुर की संकरी गलियों में अग्निकांडों से निबटने के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं.

कम संसाधनों में आग के बीच जाना बना रहता खतरा
फायरफाइटर बताते हैं कि कई बार ऑफिस टाइम पर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, जब ट्रैफिक बहुत भारी होता है. गलियां तंग होती हैं, जिससे मौके पर समय से पहुंचना मुश्किल होता है. कभी-कभी तेज आग में जाना पड़ता है, लेकिन फायर सूट उपलब्ध नहीं होता तब जलन की पीड़ा सहकर भी ड्यूटी करनी पड़ती है. अगर उन्हें भी फायर सूट मिल पाते तो और मुश्तैदी से अपना काम कर पाते. हालांकि जिस तरह से अग्नि दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. उसी हिसाब से चैलेंज भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसके अनुसार इक्विपमेंट मौजूद नहीं हैं. इसकी प्रशासन से डिमांड की गई है.

सवाल आखिर इतना पंगु क्यों है सिस्टम?
जब हर बड़े होटल, मॉल और मल्टीस्टोरी बिल्डिंग में फायर सेफ्टी अनिवार्य है, तो शहर की 'सेंट्रल फायर सेफ्टी' ही इतनी पंगु क्यों? आखिर जयपुर जैसी राजधानी में फायर विभाग 'एमर्जेंसी' के नाम पर इतना कमजोर और उपेक्षित क्यों है? जयपुर की आग बुझाने वाला सिस्टम अब खुद ही जांच की आग में है, कहीं ऐसा न हो कि अगली बड़ी आग सिर्फ इमारतें ही नहीं, सिस्टम की लापरवाही को भी राख बना दें.

